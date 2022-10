WhatsApp: 5 truques 'escondidos' do app que você deveria conhecer

1 de 6 whatsapp-app — Foto: Fernando Braga/TechTudo whatsapp-app — Foto: Fernando Braga/TechTudo

1. Formatar os seus textos

Uma ferramenta diferenciada que o WhatsApp oferece é a opção de formatar os textos. É possível pelo app pôr as mensagens em negrito, itálico, tachado e monoespaçado. Isso pode ser útil para quem deseja destacar uma frase ou palavra, por exemplo. Para usar a função, é necessário digitar um símbolo no início e no final do texto que vai ficar em evidência.

No caso do negrito, coloque um asterisco (*) entre as letras do que deseja salientar. Para o itálico, basta digitar o símbolo de sublinhado (_). Se quer tachar o que escreveu, insira o til (~). Já o monoespaçado é representado por três sinais graves (‘’’). Vale ressaltar que não é preciso retirar os sinais antes de mandar a mensagem, porque eles desaparecem automaticamente ao pressionar o botão de enviar.

2. Enviar foto que desaparece

Se você deseja enviar uma foto mas não quer que ela fique salva na galeria do destinatário, esta função é a sua melhor aliada. Com ela, você seleciona a foto no celular e autoriza que ela seja vista na conversa apenas uma vez. A miniatura da imagem também não é exibida no bate-papo, como ocorre por padrão. No entanto, é preciso ficar atento, pois isso não impede que a pessoa que recebeu a mídia faça um print da tela ao abrir a foto - pelo menos, não por enquanto.

No Android, você pode enviar imagens dessa forma ao tocar no símbolo de clipe dentro da conversa. Já no iPhone (iOS), tem que ir no sinal de (+) no campo de texto. Depois, o processo é igual para ambos. Basta selecionar a opção “Galeria” e escolher a mídia desejada. Em seguida, pressionar o número “1” na área de digitação. Então, é só enviar.

3. Criar chats que se apagam após certos períodos

Um outro item disponível no WhatsApp que pode ser útil em muitos casos são as “Mensagens temporárias”. Essa configuração permite que envios feitos em uma conversa sejam apagados de maneira automática após um determinado período. As opções de tempo que o mensageiro oferece são de noventa dias, sete dias ou 24 horas. Você pode ativar que a limpeza seja feita apenas em conversas selecionadas, ou em todos os chats do app.

Além de oferecer mais privacidade, o recurso ajuda a economizar armazenamento. Contudo, é importante destacar que imagens, vídeos e arquivos que tenham sido baixados no celular anteriormente permanecem salvos na galeria. Ainda, quando você habilita a funcionalidade em um bate-papo, o contato ou grupo é notificado de que aquela conversa será apagada após o término do período.

Para ajustar o recurso, abra um chat e toque no nome da pessoa ou grupo. Em seguida, vá em “Mensagens temporárias” e selecione entre as opções. Se preferir padronizar todas as conversas no Android, toque nos três pontinhos no canto superior direito e pressione “Configurações” > “Conta” > “Privacidade” > “Duração padrão”. No iPhone, isso pode ser feito no ícone de engrenagem na área inferior da tela e depois em “Mensagens temporárias”.

4. Colocar papel de parede específico para cada chat

É possível usar um plano de fundo diferente para cada conversa. Esse recurso é útil para quem deseja diversificar os chats, de acordo com o contato ou tema. O WhatsApp fornece opções prontas com imagens de paisagens claras ou escuras, além de cores sólidas. Também é possível escolher da galeria uma imagem específica para personalizar.

No Android, isso pode ser feito ao abrir o bate-papo e tocar nos três pontinhos e, depois em “Papel de parede”. Já no iPhone, toque no nome do contato e, em seguida, em “Papel de parede e sons” > “Escolher novo papel de parede”. Ao final, o mensageiro perguntará se você deseja definir o plano de fundo para todas as conversas ou não. Selecione a opção “Esta conversa”. No caso das cores sólidas, também há possibilidade de escolher seja desejada adicionar os doodles ao tema, os desenhos padrões de fundo do WhatsApp.

5. Ver com quem você mais conversa e apagar mensagens

Outro processo importante disponível no app é liberar espaço no armazenamento do celular. A plataforma apresenta uma área em que é possível visualizar os contatos com quem você mais conversa - o que é útil principalmente para analisar a memória disponível no aparelho e apagar itens. É possível conferir essas informações em “Configurações” > “Armazenamento e dados” > “Gerenciar armazenamento”.

Ao abrir a tela, uma lista com todos os seus contatos e grupos será exibida. Aqueles que estiverem no topo significa que são os que mais estão ocupando espaço de armazenamento. Para apagar as mídias, basta selecionar uma opção e escolher se deseja excluir foto ou vídeo um a um ou tocar em “Selecionar todos” e, em seguida, no ícone da lixeira para apagar coletivamente.

