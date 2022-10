WhatsApp: 6 funções que estão em testes e podem chegar em breve ao app

O WhatsApp pode ganhar uma série de melhorias nos próximos meses. Isso porque na versão beta do aplicativo , disponível para celulares iPhone ( iOS ) e Android , diversos novos recursos estão sendo testados, podendo chegar em breve aos usuários. Mudanças como inclusão de enquetes, criação de avatares e bloqueio de capturas de tela em mídias de visualização única são algumas das novidades que já estão em desenvolvimento e/ou disponíveis para o público testador do aplicativo. Confira, nas próximas linhas, seis novidades que o WhatsApp pode ganhar ainda em 2022.

1 de 6 Avatares e mais: confira seis atualizações em desenvolvimento pelo WhatsApp — Foto: Marvin Costa/TechTudo Avatares e mais: confira seis atualizações em desenvolvimento pelo WhatsApp — Foto: Marvin Costa/TechTudo

1. Enquetes

Segundo o portal especializado WABetaInfo, um dos recursos mais aguardados e que atualmente está em testes pelo WhatsApp é o envio de enquetes em grupos. Com a função, será possível criar questionários com até 12 alternativas para serem escolhidas. Os participantes do chat, por sua vez, podem votar em quantas respostas desejarem. Além disso, qualquer membro pode gerar uma enquete, mesmo que não seja administrador.

No questionário há ainda um botão chamado “Ver votos”, que permite analisar os resultados para descobrir, por exemplo, quem votou em qual alternativa. A opção aparecerá disponível dentro do painel de compartilhamento, em que hoje já é possível enviar fotos, documentos, localização etc.

Atualmente, as enquetes estão liberadas para alguns testadores betas das versões iOS 22.21.0.70, Android 2.22.21.16 e anteriores. Esses usuários podem enviar os questionários nos grupos, independentemente se os outros membros apresentam a versão beta ou tradicional do mensageiro. No entanto, eles só serão visualizados por quem estiver com o aplicativo com a atualização mais recente disponível na Play Store ou App Store. A previsão é de que a novidade seja disponibilizada nas próximas semanas para mais testadores, porém não há prazo de quando chegará para o público geral.

2 de 6 Questionários com até 12 respostas poderão ser enviados em grupos — Foto: Reprodução/WABetaInfo Questionários com até 12 respostas poderão ser enviados em grupos — Foto: Reprodução/WABetaInfo

2. Avatares

Uma outra mudança que o WhatsApp pode receber é a personalização com avatares. De acordo com o portal, o aplicativo terá uma área específica para a criação e customização dos bonequinhos, e cada usuário poderá recriar a si mesmo - assim como hoje acontece com o aplicativo Bitmoji, por exemplo. Ao configurar o avatar, um pacote de adesivos personalizados será gerado automaticamente para ser enviado nas conversas individuais e em grupos.

Ele também poderá ser usado como foto de perfil e, em um futuro mais distante, poderá até mesmo substituir o rosto da pessoa em uma chamada de vídeo. Esse último recurso ainda está em desenvolvimento bem inicial, mas as opções de figurinhas podem ficar disponíveis em um futuro mais próximo. Ainda não há data de lançamento para a função.

3 de 6 Avatares poderão ser enviados em formato de figurinhas em chats — Foto: Reprodução/WABetaInfo Avatares poderão ser enviados em formato de figurinhas em chats — Foto: Reprodução/WABetaInfo

3. Link para chamadas

Recentemente, um novo recurso chamado “Link para chamadas” foi anunciado para o WhatsApp. A função permite que usuários criem um link único para ligações de voz ou vídeo, e compartilhem com contatos - mais ou menos como acontece no app Zoom. Quem recebe o convite, pode entrar na conversa apenas tocando no link recebido. Para gerar a ligação, o usuário poderá ir até a área de “Chamadas” no aplicativo e tocar em “Criar link de chamadas”. Em seguida, é necessário selecionar se a ligação será por voz ou vídeo.

A funcionalidade só é acessível para quem tem conta no WhatsApp; portanto, se alguém que não for usuário da plataforma tentar entrar no link, a ligação não será aberta. Ao gerar uma chamada, o número de telefone dos participantes fica visível, mas a criptografia de ponta-a-ponta é mantida. O recurso havia sido liberado recentemente para testadores beta Android 2.22.21.13. Porém, por motivos desconhecidos, a função foi desativada para todos há alguns dias atrás e ainda não foi divulgada a previsão de retorno.

4 de 6 Link para ligações poderá ser criado na aba "Chamadas" do WhatsApp — Foto: Reprodução/WABetaInfo Link para ligações poderá ser criado na aba "Chamadas" do WhatsApp — Foto: Reprodução/WABetaInfo

4. Bloqueio de capturas de tela

Uma outra funcionalidade que está em teste é o bloqueio de capturas de tela em imagens e vídeos de visualização única, anunciada oficialmente em agosto deste ano. Com a atualização, ao tentar realizar a captura de uma mídia enviada nesse formato, apenas uma imagem de tela preta é exibida. A função também impede que a imagem ou vídeo seja memorizado por um gravador de tela.

Além disso, outras ações continuam impossibilitadas nesse tipo de arquivo de visualização única, como compartilhar ou salvar na galeria. Vale lembrar que, para as conversas temporárias, os prints ainda poderão ser feitos normalmente. O recurso está habilitado para a versão beta Android 2.22.22.3 e deve ser liberado mais testadores nas próximas semanas, mas ainda não tem previsão de lançamento para o público geral.

5 de 6 Tela capturada em mídia única não poderá ser feita — Foto: Reprodução/WABetaInfo Tela capturada em mídia única não poderá ser feita — Foto: Reprodução/WABetaInfo

5. Novo ícone de câmera

Atualmente, o ícone para fazer fotografias é o mesmo do de gravações em vídeo. Para gerar um registro em foto, é necessário tocar apenas uma vez no botão. Já os vídeos podem ser feitos mantendo o disparador pressionado. Porém, uma atualização em curso disponibiliza dois tipos de botões diferentes ao usuário, um para cada função. A nova configuração é bem semelhante ao formato comum encontrado nos aparelhos celulares, que disponibiliza uma opção para fotografar, e outra para filmar.

Além disso, também está sendo disponibilizado um atalho para os registros das mídias, localizado na área de lista de conversas, ao lado da lupa para pesquisa de contatos. A primeira novidade está disponível para a versão beta Android 2.22.21.8. Já o atalho para a câmera pode ser testado pelos usuários do beta para Android 2.22.21.5 e o beta para iOS 22.20.0.73. Ainda não há previsão de lançamento oficial.

6 de 6 WhatsApp pode adicionar botões para fotos e vídeos independentes no design da câmera — Foto: Reprodução/WaBetaInfo WhatsApp pode adicionar botões para fotos e vídeos independentes no design da câmera — Foto: Reprodução/WaBetaInfo

6. Salvar mensagens temporárias

Por fim, uma outra atualização que estão sendo desenvolvida pelo WhatsApp é a possibilidade de salvar mensagens temporárias. Com o recurso, uma nova opção dentro da conversa estará disponível ao usuário, que poderá selecionar mensagens específicas para ficarem guardadas mesmo após o tempo pré-determinado de exclusão.

Porém, vale frisar: a pessoa que escolheu temporizar a conversa poderá optar pela expiração da mensagem salva a qualquer momento. O recurso ficará disponível em uma nova aba do app chamada “Mensagens guardadas”. Em grupos, apenas administradores poderão salvar ou não as conversas. A função ainda está em desenvolvimento e não há previsão de lançamento oficial.

Com informações de WABetaInfo (1, 2, 3, 4, 5 e 6)

