WhatsApp: 8 funções que o app deveria ter, mas ainda não tem

O WhatsApp é o app de mensagens mais utilizado no mundo em celulares Android e iPhone ( iOS ), e sua fácil usabilidade pode ser uma das razões porque o mensageiro é bastante popular. Ao longo dos anos, a plataforma liberou diversas funcionalidades extras, como as mensagens temporárias e as fotos e vídeos de visualização única, que se autodestroem . Apesar disso, alguns recursos bastante solicitados por usuários ainda não foram adicionados ao serviço, como pastas para organizar figurinhas e alerta para notificar prints de conversas, por exemplo.

Pensando nisso, o TechTudo reuniu algumas funções que ainda não estão presentes no WhatsApp, mas que poderiam melhorar muito a experiência de uso do aplicativo. Confira nas linhas a seguir.

1. Pastas para stickers

Um recurso bastante solicitado por usuários e que ainda não foi disponibilizado pelo WhatsApp são as pastas para organizar stickers. A função poderia ser útil para encontrar as figurinhas salvas mais facilmente, por exemplo, ou ainda para manter o menu mais organizado, separado por temática.

Dessa forma, seria possível criar pastas com os adesivos e, assim, enviá-las mais rapidamente nas conversas com os amigos. Atualmente, o app de mensagens permite que usuários pesquisem por stickers através da lupa, mas a ferramenta de busca apresenta algumas falhas e acaba sendo pouco útil para encontrar figurinhas específicas.

2. Agendamento de mensagens

Outra função que o WhatsApp poderia ter é a de agendamento de mensagens, como acontece em apps de e-mail como Gmail, por exemplo. Com ela, seria possível programar mensagens para que os textos fossem enviados em dias e horários pré-definidos, o que facilitaria alguns envios. Com o recurso, o usuário poderia programar mensagens quando entrasse de férias, ou ajudar a enviar lembretes e mensagens de feliz aniversário aos contatos.

3. Modo ocupado

Um recurso que também é bastante desejado por usuários do mensageiro é a possibilidade de ativar um "modo ocupado" no WhatsApp. A função poderia funcionar de forma similar à ferramenta que existia no MSN, em que era possível adicionar uma sinalização em vermelho ao lado do nome e ao redor da foto para que os contatos fossem alertados de que o usuário não estava online.

Assim, seria possível demorar para responder às mensagens sem grandes incômodos. Além disso, também seria interessante que a função desativasse momentaneamente as notificações do mensageiro, para evitar eventuais distrações.

4. Ativar biometria para esconder chats específicos

As ferramentas de biometria e de reconhecimento facial dos celulares também poderiam ser mais exploradas pelo mensageiro em funções com foco em privacidade. Uma delas poderia permitir os que usuários ativassem as funcionalidades de segurança para esconder chats específicos, por exemplo.

Dessa forma, seria necessário usar a digital ou o Face ID para abrir uma conversa com um contato determinado, o que garantiria mais proteção a chats que tratam de assuntos sigilosos. Porém, enquanto isso não é possível, usuários precisam recorrer a alguns truques para manter conversas privadas.

5. Usar GIF como foto de perfil

Outra funcionalidade que o WhatsApp poderia ter é a de adicionar GIFs ou vídeos animados à foto de perfil do mensageiro. Um recurso similar está disponível no Telegram, e, nesse sentido, o app de mensagens da Meta poderia liberar uma função similar para deixar as fotos de perfil mais divertidas.

6. Desconhecidos deveriam pedir permissão para mandar mensagem

Outro recurso de segurança que poderia ser disponibilizado pelo WhatsApp são as solicitações de mensagens de contatos desconhecidos. Com a função, seria necessário que contatos não salvos na agenda do celular pedissem permissão para o destinatário antes de enviar uma mensagem - como acontece no Instagram, por exemplo. Dessa forma, o remetente só conseguiria mandar o texto depois que o destinatário aceitasse a solicitação - o que evitaria o recebimento de spams e golpes de phishing, por exemplo.

7. Aviso e/ou desativação de capturas de tela

Uma função que é bastante desejada por usuários do mensageiro são os avisos de print. O WhatsApp ainda não disponibilizou a função e também não deu indícios de que irá lançá-la no futuro. No entanto, o recurso seria bastante útil para saber quando usuários fizessem capturas de tela na aba da conversa. Ainda, outra possibilidade seria a de desativar prints em suas conversas, o que poderia aumentar a segurança em relação ao conteúdo que você envia e recebe.

8. Mutar pessoas específicas em grupos

A função de mutar pessoas específicas em um grupo permitiria que o usuário não recebesse notificações do contato mesmo participando de um chat coletivo com ele. Dessa forma, em vez de silenciar todo o grupo e parar de receber os alertas do chat, seria possível interromper as notificações apenas de um contato.

