10 filmes de animação em stop-motion para assistir em 2022

O conto clássico Pinóquio chega ao catálogo da Netflix em 7 de dezembro, em uma versão inédita animada em stop-motion e com performances musicais. A história foi reimaginada pelos cineastas Guillermo del Toro (A Forma D’Água) e Mark Gustafsson (As Aventuras de Mark Twain). Este tipo de produção consiste na captura quadro por quadro de marionetes ou esculturas manipuladas por animadores, até que se tenha o registro de um movimento ou ação por completo. Por se tratar de um tipo de animação que demanda um alto investimento de tempo e dinheiro, o stop-motion ainda é um gênero restrito, em comparação a outros estilos e estéticas do nicho.

Mesmo assim, diretores premiados como Tim Burton, Henry Selick e Wes Anderson lançaram produções marcantes e lembradas pelo público até os dias atuais. Para entrar no clima das aventuras do menino de madeira, o TechTudo traz 10 animações em stop-motion, das mais populares aos nomes menos conhecidos, disponíveis em plataformas como Netflix, Star+, Disney+, HBO Max e Apple TV+.

Pinóquio chega ao catálogo da Netflix em 7 de dezembro — Foto: Divulgação/Netflix

A Noiva Cadáver (2005)

A romântica e sombria criação de Tim Burton conta a história do desajeitado Victor (Johnny Depp, de Piratas do Caribe), que, durante a preparação de seus votos para seu casamento arranjado, coloca acidentalmente sua aliança em uma morta-viva com vestido de noiva. Convencida de que foi de fato pedida em casamento, Emily (Helena Bohan Carter, de Enola Holmes) leva seu amado para o mundo dos mortos, onde ele descobre a trágica história do assassinato da noiva cadáver. A animação foi produzida pelo estúdio Laika em parceria com a Warner Bros Pictures e Will Vinton Studios, além da empresa produtora do próprio diretor.

O filme de Burton foi premiado pelo Future Film Festival Digital Award na edição de 2005, além de ter sido indicado ao Oscar de Melhor Filme de Animação no mesmo ano. A Noiva Cadáver foi uma animação bem recebida pelo público, levando em consideração a nota dos usuários no Rotten Tomatoes - quatro estrelas e a aprovação de 84% da audiência. O título está disponível no catálogo do HBO Max e do Apple TV+.

A Noiva Cadáver foi um sucesso criado e dirigido por Tim Burton — Foto: Divulgação/Warner Bros

Coraline e o Mundo Secreto (2009)

Dirigida por Henry Salick, a animação adapta o livro escrito por Neil Gaiman em 2002. A história de aventura, fantasia e horror apresenta uma menina entediada e inconformada com a vida monótona em sua nova casa. A jovem Coraline Jones (Elle Fanning, de Malévola), cansada de seus vizinhos excêntricos e seus pais pouco atenciosos, descobre certo dia uma passagem para uma dimensão onde tudo é exatamente como em suas fantasias. No entanto, ela logo percebe os perigos escondidos por trás dos encantos deste mundo.

A animação foi produzida pelo estúdio Laika e recebeu o prêmio de Melhor Filme do Ano pelo American Film Institute (AFI), além de ter sido indicada ao Globo de Ouro e ao Oscar nas categorias Melhor Filme de Animação, no ano de 2010. Coraline e o Mundo Secreto se tornou um dos stop-motions mais populares de todos os tempos. No portal Rotten Tomatoes, 90% dos usuários aprovaram o filme e lhe atribuíram cinco estrelas em suas avaliações. O longa animado está disponível no catálogo do Apple TV+.

Coraline e o Mundo Secreto adapta original de Neil Gaiman, criador de Sandman — Foto: Reprodução/IMDb

Paranorman (2012)

Norman Babcock (Kodi Smit-McPhee, de Deixe-me Entrar) possui uma habilidade diferente de qualquer outra criança de sua idade: ele é capaz de enxergar espíritos e se comunicar com eles. No entanto, ao ser visto dia após dia conversando com figuras invisíveis, sua família, seus vizinhos e seus colegas de escola não escondem sua rejeição e hostilidade pelo comportamento do menino. Mas seu dom é indispensável para salvar a cidade do ataque de zumbis despertos pela maldição de uma bruxa, caçada e morta pelos residentes de tempos antigos.

A produção dos estúdios Laika, dirigida por Chris Butler e Sam Fell, rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Filme de Animação em 2013, além de vitórias no Annie Awards de Melhor Animação de Personagem e Conquista Excepcional. Paranorman também arrecadou mais de US$ 100 milhões em bilheteria. O stop-motion pode ser assistido pela plataforma Apple TV+.

Em 'Paranorman', o menino enxerga sua falecida avó materna convivendo normalmente em sua casa — Foto: Reprodução/IMDb

Kubo e as Cordas Mágicas (2016)

A animação de fantasia e aventura segue Kubo (Art Parkinson, de Simplesmente Acontece), um menino que todos os dias vai a um pequeno vilarejo e encanta os moradores e comerciantes com sua habilidade de contar histórias. Suas aventuras são performadas por personagens de origami, que ganham vida ao som de seu shamisen, um instrumento musical de cordas típico do Japão. Certo dia, o menino acidentalmente desperta um espírito maligno que ameaça a vida na aldeia. Para salvar a pequena cidade, o personagem embarca em uma jornada heroica, contando com a ajuda de um guardião astral encarnado em um macaco e de um origami samurai vivo, feito por si em uma de suas histórias.

O filme dirigido por Travis Kinght e produzido pelos estúdios Laika e Focus Features foi bem recebido pelo público e recebeu avaliações positivas da crítica. Kubo e as Cordas Mágicas foi indicado ao Oscar nas categorias Melhor Filme de Animação e Melhores Efeitos Visuais, ao Globo de Ouro como Melhor Filme de Animação e recebeu o Prêmio BAFTA de Cinema de Melhor Animação. No Rotten Tomatoes, o longa atingiu 97% de aprovação dos usuários. O título está disponível no catálogo da Apple TV+.

Kubo e as Cordas Mágicas é uma jornada de aventura e fantasia com diversos elementos da cultura japonesa — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

O Estranho Mundo de Jack (1993)

Outra criação de Tim Burton, o clássico dos especiais de Natal e Halloween se tornou mais popular nos dias atuais do que no ano de seu lançamento. Na história, o esqueleto Jack, rei em uma dimensão cujo Dia das Bruxas dura o ano inteiro, descobre um portal para o reino do Natal. Encantado pela magia da festividade e cansado de sua realidade arrepiante, ele trama um plano para capturar o Papai Noel e desempenhar suas funções.

O Estranho Mundo de Jack foi indicado ao Oscar de Melhores Efeitos Visuais na edição de 1994. Além disso, também foi nomeado ao Globo de Ouro na categoria de Melhor Trilha Sonora Original e no Annie Awards, onde saiu vitorioso na categoria Excelência de Desempenho Artístico Individual no Campo das Animações. Na Internet, as aventuras de Jack cativaram 95% dos usuários do Rotten Tomatoes. O longa está disponível no catálogo da Disney+.

O Estranho Mundo de Jack é um clássico de Natal e Halloween — Foto: Reprodução/IMDb

O Fantástico Senhor Raposo (2009)

A adaptação do livro de Roald Dahl foi dirigida e escrita por Wes Anderson (A Crônica Francesa e O Grande Hotel Budapeste) em parceria com Noah Baumbach (A História de Um Casamento). Na animação, o senhor Raposo (George Clooney, de Onze Homens e Um Segredo) promete à sua esposa (Meryl Streep, de A Escolha de Sophia) parar com a vida de invasões e roubos em propriedades vizinhas. Mas o personagem não resiste aos seus instintos e terá de usar sua astúcia natural para proteger sua família das armadilhas de fazendeiros rivais.

Além das interpretações de Streep e Clooney, os personagens de O Fantástico Senhor Raposo foram dublados por outros nomes grande de Hollywood, como Owen Wilson (Marley e Eu), Willem Dafoe (O Farol) e Bill Murray (Os Caça Fantasmas). A animação foi produzida 20th Century Fox, e conta com a aprovação de 93% do público, de acordo com o Rotten Tomatoes. O filme está disponível para assistir no catálogo do Star+.

Em O Fantástico Senhor Raposo, o protagonista reúne animais silvestres para lutar contra fazendeiros que querem exterminá-los — Foto: Divulgação/20th Century Fox

Wendell & Wild (2022)

O diretor Henry Selick retorna para a direção de mais um longa animado, escrito em colaboração com Jordan Peele (Corra e Não! Não Olhe!), Ellen Goldsmith-Vein (Maze Runner) e Win Rosenfeld (A Lenda de Candyman). O título chegou ao catálogo da Netflix em 21 de outubro, para os lançamentos especiais de Halloween. Em Wendell & Wild, dois demônios astutos fazem um acordo com uma adolescente fã de punk-rock, para que sejam libertos e possam se divertir no mundo dos vivos. Além de Peele, o elenco conta com Keegan-Michael Key (Brincando com Fogo) e Lyric Ross (This is Us). A animação agradou a 80% dos usuários do Rotten Tomatoes.

Diretor dos sucessos Corra!, Nós e o recente Não! Não Olhe! estrela como demônio em animação para a Netflix — Foto: Divulgação/Netflix

The House (2022)

O filme britânico chegou ao catálogo da Netflix em janeiro deste ano. Escrita por Emma De Swaef e produzida em parceria com a Nexus Studios, a animação de comédia sombria reúne três histórias que se passam em diferentes contextos e com diferentes personagens, mas se entrelaçam pela ambientação da mesma casa misteriosa. O elenco conta com a participação de Helena Bohan Carter e Mia Goth (Ninfomaníaca, Emma). The House saiu vitorioso no Emmy Primetime, na categoria Prêmios Especiais Individuais em Animação, além de ter recebido avaliações positivas da crítica e boa recepção por parte do público. De acordo com a pontuação do Rotten Tomatoes, o filme foi aprovado por 97% dos usuários.

The House é uma comédia de humor ácido com três histórias diferentes — Foto: Divulgação/Netflix

Ilha dos Cachorros (2018)

Mais um título de Wes Anderson, Ilha dos Cachorros acompanha a jornada de um menino japonês de 12 anos, Atari (Koyu Rankin), que se recusa a se separar de seu cachorro após uma nova lei aprovada pelo corrupto prefeito da cidade onde mora, que bane todos os cachorros da região para uma ilha deserta. Junto de seus amigos, o menino furta um pequeno jato para resgatar seu animal de estimação em uma jornada que transforma a vida em Megasaki.

O elenco conta com as performances de Bill Murray, Tilda Swinton (Precisamos Falar Sobre Kevin) e Edward Norton (Clube da Luta). Ilha dos Cachorros recebeu indicações ao Oscar e ao Globo de Ouro nas categorias Melhor Filme de Animação e Melhor Trilha Sonora Original. Quanto à receptividade por parte da audiência, o filme recebeu 90% de aprovação no portal Rotten Tomatoes. A animação está disponível na plataforma Star+.

Em 'Ilha dos Cachorros', os animais são confinados em um aterro de lixo localizado em uma ilha — Foto: Reprodução/IMDb

Frankenweenie (2012)

O primeiro curta de Tim Burton foi readaptado para uma versão em filme animado, reunindo os elementos favoritos do diretor: humor ácido e elementos de horror. Com inspirações no cinema de horror do Expressionismo Alemão, o original apresenta Victor Frankenstein (Charlie Tahan) em uma versão infantil, como um excêntrico menino cinéfilo que produz filmes de horror estrelando seu cachorro de estimação. Com a morte do animal, o jovem Frankenstein, inspirado em um aprendizado sobre eletricidade na escola, elabora uma experiência para trazer seu amigo de quatro patas de volta à vida.

O elenco conta com Winona Ryder (Stranger Things), interpretando uma versão inédita de Van Helsing, além das participações de Catherine O'Hara (Esqueceram de Mim) e Martin Short (O Pai da Noiva). O projeto de longo prazo de Burton lhe rendeu nomeações ao Oscar e ao Globo de ouro, nas categorias de Melhor Animação das premiações. O filme foi aprovado por 87% dos usuários do Rotten Tomatoes, alcançando 4,5 estrelas. Frankenweenie está disponível no catálogo da Disney+.

A amizade entre um menino e seu cachorro é explorada de forma sombria e mórbida em 'Frankenweenie' — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes