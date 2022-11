10 séries com temática LGBTQIA+ no HBO Max para maratonar

A HBO Max oferece várias produções que contam com representatividade LGBTQIA+ em seu catálogo. The Sex Lives of College Girls, Veneno e Euphoria - que, inclusive, foi indicada ao Emmy 25 vezes e venceu nove dos troféus - são algumas delas. Para facilitar a busca por estes e outros títulos do gênero, o serviço de streaming permite filtrá-los a partir da palavra "LGBT". Ainda, vale ressaltar que além de disponibilizar as séries, a plataforma também apoia criadores de produções que fazem parte da comunidade. Confira, a seguir, dez séries LGBTQIA+ disponíveis na HBO Max .

1 de 10 Betty conta a história de cinco meninas skatistas — Foto: Reprodução/IMDB Betty conta a história de cinco meninas skatistas — Foto: Reprodução/IMDB

📝 Não consigo assinar HBO Max: o que fazer? Veja no Fóum TechTudo

1. Betty

Lançada em 2020, a série conta a história de cinco meninas diversas e independentes de Nova Iorque que se unem através de uma paixão em comum: o skate. Elas, então, enfrentam desafios, aventuras e uma jornada de autodescoberta em um ambiente que é frequentado, em maior parte, por homens. Baseada no filme Skate Kitchen, a produção está disponível na HBO Max com duas temporadas de seis episódios.

2. We're Here

Bob the Drag Queen, Eureka O’Hara e Shangela Laquifa Wadley, três grandes nomes de RuPaul's Drag Race, retornam ao streaming com um programa próprio. Na série original HBO, as ex-participantes do reality show viajam pelos Estados Unidos e recrutam residentes de pequenas cidades para fazerem uma performance. Então, em cada episódio, as protagonistas ensinam suas “filhas drag” a saírem da zona de conforto por uma noite. A série possui duas temporadas disponíveis na HBO Max e foi renovada para a 3ª temporada.

2 de 10 Ex-participantes de RuPaul's Drag Race são protagonistas em We're Here — Foto: Reprodução/IMDB Ex-participantes de RuPaul's Drag Race são protagonistas em We're Here — Foto: Reprodução/IMDB

3. Euphoria

Aclamada pelo público e a crítica, Euphoria é uma das principais produções no que diz respeito à abordagem de temas de diversidade. A série traz a história de Rue, que luta contra o vício em drogas ao mesmo tempo em que passa por diversas experiências da adolescência, como problemas familiares, sexo, relacionamentos e violência. O elenco, um dos grandes destaques da série, conta com Zendaya (Rue), Hunter Schafer (Jules), Jacob Elordi (Nate), Sydney Sweeney (Cassie) e Alexa Demie (Maddy).

Vencedora de diversas estatuetas do Emmy, a produção tem duas temporadas de oito episódios disponíveis na HBO Max, além dos especiais “Euphoria Part 1: Rue” e “Euphoria Part 2: Jules". Vale ressaltar que a terceira temporada da série também já foi confirmada.

3 de 10 Jules (Hunter Schafer) e Rue (Zendaya) são protagonistas de Euphoria — Foto: Reprodução/IMDB Jules (Hunter Schafer) e Rue (Zendaya) são protagonistas de Euphoria — Foto: Reprodução/IMDB

4. It's A Sin

O criador Russell T. Davies (Queer as Folk, Years & Years e Doctor Who) desenvolveu “It’s A Sin”, uma crônica sobre quatro amigos que lidam com altos e baixos da vida na Londres de 1980, quando a epidemia de AIDS está se espalhando. Na série, a visão autêntica da experiência LGBTQIA+ é abordada através dos prazeres e dores enfrentadas pela comunidade em um dos seus mais importantes períodos. It's A Sin conta com cinco episódios disponíveis na HBO Max.

4 de 10 Série mostra como a AIDS impactou a comunidade gay na década de 1980 — Foto: Reprodução/IMDB Série mostra como a AIDS impactou a comunidade gay na década de 1980 — Foto: Reprodução/IMDB

5. Our Flag Means Death

Lançada em 3 de março de 2022, a série possui uma temporada de dez episódios e foi renovada para uma 2ª temporada, que chegará em 2023. A narrativa, baseada em uma história real, se passa em 1717 e conta a história de Stede Bonnet (Rhys Darby), um nobre que abriu mão de sua vida encantadora para se tornar um pirata. Assim, ao se tornar capitão do navio, o protagonista precisa lidar com uma tripulação desorganizada e o enorme desafio de conquistar o respeito da equipe.

5 de 10 Our Flag Means Death une piratas e a comunidade LGBTQIA+ com humor e leveza — Foto: Reprodução/IMDB Our Flag Means Death une piratas e a comunidade LGBTQIA+ com humor e leveza — Foto: Reprodução/IMDB

6. The Sex Lives Of College Girls

A produção apresenta quatro calouras de faculdade que vêm de diferentes históricos pessoais, mas que se tornam amigas ao dividirem dormitório. Juntas, elas navegam por altos e baixos da experiência e exploram, sobretudo, sua sexualidade.

A temática LGBTQIA+ é vista principalmente no arco da personagem Leighton (Reneé Rapp), que esconde o fato de ser lésbica e, então, entra numa jornada de autoaceitação. A produção conta com uma temporada de dez episódios e, em novembro, retorna com uma segunda temporada.

6 de 10 Uma das calouras da série é secretamente lésbica — Foto: Reprodução/IMDB Uma das calouras da série é secretamente lésbica — Foto: Reprodução/IMDB

7. Genera+ion

Generation pode ser classificada como uma versão “teen” de Euphoria. O drama aborda um grupo de estudantes de ensino médio que exploram sua sexualidade em um mundo extremamente moderno e digitalizado. O elenco conta com nomes como Justice Smith (The Voyeurs) e Chase Sui Wonders (Morte Morte Morte).

A narrativa aborda personagens LGBTQIA+ de diferentes maneiras, como Chester (Justice Smith), que tem orgulho de sua sexualidade, e Greta (Haley Sanchez), que tende a se esconder e não assumir seus sentimentos. A série tem 16 episódios na primeira temporada e não foi renovada pela HBO.

7 de 10 Genera+ion conta com bela fotografia e trilha sonora — Foto: Reprodução/IMDB Genera+ion conta com bela fotografia e trilha sonora — Foto: Reprodução/IMDB

8. The Other Two

The Other Two é uma série de comédia criada por dois ex-roteiristas do Saturday Night Live, Chris Kelly e Sarah Schneider. A narrativa conta a história de um aspirante a ator, Cary Dubek (Drew Taryer), e sua irmã gêmea, Brooke (Heléne Yorke), uma ex-dançarina profissional. Juntos, eles tentam encontrar seu lugar no mundo enquanto lidam com o irmão mais novo, Chase, que se tornou uma sensação pop da noite para o dia.

A trama envolve a comunidade LGBTQIA+ porque Chase ficou famoso ao lançar uma música que fala sobre Cary ser gay. Com isso, o aspirante a ator enfrenta dificuldades para lidar com a situação. A comédia possui duas temporadas de dez episódios cada.

8 de 10 The Other Two é dos ex-roteiritas de Saturday Night Live — Foto: Reprodução/IMDB The Other Two é dos ex-roteiritas de Saturday Night Live — Foto: Reprodução/IMDB

9. Veneno

A série, que começou a ser exibida em novembro de 2020, é uma história biográfica que a HBO Max adquiriu os direitos. A produção conta sobre Cristina Oritz Rodriguez “La Veneno”, cantora transgênero e personalidade de TV, e acompanha sua ascensão à fama na década de 1960. Um dos pontos altos da série é a escalação de três atrizes transgêneros para interpretar Cristina Ortiz Rodriquez durante várias fases de sua vida: Isabel Torres, Jedet e Daniela Santiago. A minissérie está disponível em oito episódios no HBO Max.

9 de 10 Série relate biografia de La Veneno, ícone transgênero e personalidade da TV — Foto: Reprodução/IMDB Série relate biografia de La Veneno, ícone transgênero e personalidade da TV — Foto: Reprodução/IMDB

10. Search Party

Search Party é uma comédia sombria sobre quatro jovens egocêntricos que se envolvem em um mistério quando um antigo conhecido da faculdade desaparece de repente. A série se passa na cidade de Nova York e a representação LGBTQIA+ vem, inicialmente, com o personagem Elliot. Com o passar das temporadas, novos personagens exploram sua orientação sexual.

O elenco queer é o grande destaque, e inclui Alia Shawkat (The Old Man), John Early (Other People), Jeffery Self (Gay of Thrones), Cole Escola (Hacks), Shalita Grant (NCIS: New Orleans) e Michelle Badillo (One Day At A Time). A produção conta com cinco temporadas de dez episódios cada.