10 séries e filmes sobre crimes reais para assistir online

Filmes e séries baseadas em casos de crimes reais (ou true crime, em inglês) têm se destacado nas plataformas de streaming e no cinema. Apenas entre setembro e outubro deste ano, três programas do gênero chegaram ao catálogo da Netflix : Dahmer: O Canibal Americano , Bem-Vindos à Vizinhança e O Enfermeiro da Noite . Os três alcançaram recordes históricos de audiência do streaming, com milhões de horas assistidas durante o primeiro mês de estreia. O fenômeno acompanha o crescimento de um interesse generalizado por produções deste tipo, e tem demonstrado um retorno financeiro atrativo para produtoras e distribuidoras do setor audiovisual.

Entre os subgêneros e as ramificações que surgiram a partir do sucesso deste conteúdo, as histórias sobre serial killers são as que mais chamam a atenção e despertam o interesse dos espectadores. Especialistas argumentam que imergir na mente de um assassino, para assim compreender seus motivos e o quê o formou, sempre foi um objeto de fascínio por parte do público. No entanto, muitas produções são acusadas de sensacionalismo, espetacularização e glamourização da figura do criminoso, o quê por sua vez, pode se tornar um desserviço à comunidade. Confira, a seguir, 10 filmes e séries baseados em crimes reais disponíveis nas plataformas de streaming.

Dahmer (2022)

A série Dahmer: O Canibal Americano chegou ao catálogo da Netflix em 21 de setembro. A produção dramatiza o caso dos homicídios cometidos pelo serial killer Jeffrey Dahmer, entre os anos de 1978 e 1991. Os principais alvos do assassino eram homens e rapazes homossexuais e não brancos, abordados em clubes e boates LGBTQIA+ e atraídos para seu apartamento, onde cometia os crimes de violência, estupro, assassinato e canibalismo.

O original da Netflix foi criado e dirigido por Ryan Murphy (Glee e American Horror Story) e Ian Brennan, além de ser protagonizado por Evan Peters, que possui uma parceria de longa data com Murphy, com papéis em praticamente todas as temporadas de sua antologia de terror. A série do serial killer se tornou o segundo maior lançamento em língua inglesa da plataforma, com mais de 700 milhões de horas assistidas em seu primeiro mês de estreia. Dahmer: O Canibal Americano liderou o Top 10 na mesma semana em que chegou ao catálogo.

O Enfermeiro da Noite (2022)

Sob a direção de Tobias Lindholm (A Caça), o longa aborda o caso real do enfermeiro Charles Cullen, condenado por assassinar com superdoses de medicamentos 29 pacientes que estavam sob seus cuidados. O Enfermeiro da Noite se baseia em um livro reportagem do jornalista americano Charles Graeber: The Good Nurse: A True Story of Medicine, Madness, and Murder (O Bom Enfermeiro: Uma História Real de Medicina, Loucura e Assassinato; em tradução livre). O longa é estrelado por Eddie Redmayne (A Teoria de Tudo e A Garota Dinamarquesa) e Jessica Chastain (Os Olhos de Tammy Faye e Histórias Cruzadas)

Na trama, a enfermeira Amy Loughren (Chastain) passa a dividir suas atividades no hospital com o recém-chegado Charles Cullen (Redmayne), que rapidamente conquista sua confiança. No entanto, uma dupla de policiais solicita a ajuda da profissional em uma investigação de assassinatos em série dos pacientes, e Cullen é o principal suspeito.

Apesar de seu lançamento na Netflix no dia 26 de outubro, sua primeira exibição foi durante a 47ª edição do Festival Internacional de Cinema em Toronto, além de ter sido apresentado em poucas salas de cinema dos Estados Unidos. As boas impressões geradas no evento renderam avaliações positivas por parte dos críticos.

Candy: Uma História de Paixão e Crime (2022)

A minissérie criada por Robin Veith e Nick Antosca é inspirada em um caso de 1980, em que uma dona de casa do Texas assassinou sua vizinha, esposa de seu amante, com 41 golpes de machado. O perfil recatado e religioso da assassina causou a incredulidade do público e do júri durante o julgamento do crime, e Candace Wheeler foi considerada inocente. Ainda assim, a mídia ainda a atribui a imagem de assassina do machado.

A produção introduz Candy como uma mulher que alcançou o padrão de vida ideal para época: um bom casamento, dois filhos e uma bela casa no subúrbio. No entanto, o conformismo e as pressões para se manter neste molde desencadeiam em si a necessidade de se libertar. Assim, ela passa a cometer transgressões minuciosamente planejadas e cuidadosas. Quando suas ações são descobertas, a repressão gera respostas violentas. A atriz Jessica Biel (The Sinner e O Ilusionista) estrela no papel principal. A série é originalmente uma produção da Hulu, mas está disponível no catálogo da Star+.

Bem-Vindos à Vizinhança (2022)

A minissérie foi outra criação de Ryan Murphy e Ian Brennan para a Netflix, e chegou ao catálogo em 13 de outubro. Em seus sete capítulos, a história é baseada em um caso real ocorrido em 2014, no qual uma família recém-chegada à vizinhança recebe cartas ameaçadoras de uma figura desconhecida, que persegue e vigia os novos moradores a todo momento. A nova residência dos protagonistas foi cenário de acontecimentos sombrios em seu passado.

A produção é estrelada por Naomi Watts (O Chamado e Goodnight Mommy) e Bobby Cannavale (O Irlandês e Blonde), nos papéis do casal Nora e Dean. Os nomes reais foram alterados para preservar a privacidade e segurança dos envolvidos no caso, bem como alguns eventos e ocorrências representados na série. Bem-Vindos à Vizinhança também ocupou o primeiro lugar do Top 10 no streaming e foi assistida por mais de 125 milhões de horas em seus primeiros cinco dias no catálogo.

Elize Matsunaga: Era Uma Vez Um Crime (2016)

A minissérie documental da Netflix apresenta o primeiro pronunciamento de Elize Matsunaga para a mídia a respeito do assassinato e esquartejamento de seu marido, Marcos Matsunaga, no ano de 2012. Ao longo dos quatro episódios, o programa exibe depoimentos da ré, familiares e amigos do casal, além da equipe de especialistas envolvidos nas investigações do caso. O documentário foi produzido pela Boutique Filmes.

O caso ocorreu no apartamento do casal, na Zona Oeste de São Paulo. Marcos era um empresário herdeiro da indústria de alimentos Yoki, e Elize, bacharel em Direito. Ambos tinham uma coleção de 34 armas na residência, quatro pertenciam a ela. No ano em que o crime ocorreu, Elize declarou que atirou em seu marido para se defender de suas agressões e ameaças, após descobrir que estava sendo vigiado por um detetive particular contratado por ela. Neste ano, a justiça lhe concedeu liberdade condicional e diminuiu sua pena de 19 anos e 11 meses para 16 anos e três meses.

The Act (2019)

A série da Hulu foi inspirada pela história de Gypsy Blanchard, uma jovem que assassinou sua mãe com a ajuda de seu namorado, motivada pela relação conturbada e tóxica que tinha com sua familiar. Na história, Dee Dee Blanchard matinha sua filha sob seu controle e cuidados em decorrência de supostos problemas de saúde que a menina apresentava desde criança. Gypsy tinha uma saúde frágil, se locomovia em uma cadeira de rodas e respirava por meio de um tubo de oxigênio. O corpo da mãe foi encontrado esfaqueado dentro de sua casa, e os dois jovens desapareceram misteriosamente.

The Act foi criado por Nick Antosca (Channel Zero) e Michelle Dean, e é protagonizado por Joey King (Invocação do Mal, Barraca do Beijo) e Patricia Arquette (Boyhood e CSI: Investigação Criminal). A série foi indicada em 2019 ao Emmy e Globo de Ouro, nas categorias Melhor Atriz em Minissérie e Melhor Atriz Coadjuvante em Minissérie em ambas premiações. A produção está disponível no catálogo da Amazon Prime Video e Globoplay, para assinantes Premium.

Olhos Que Condenam (2019)

O true crime de drama é inspirado no caso de cinco adolescentes negros do Harlem que foram acusados de estuprar uma executiva de banco no Central Park. A série foi criada por Ava DuVernay e é estrelada por Asante Blackk (This is Us), Caleel Harris (Swagger) e Ethan Herisse (The Other Side). Olhos Que Condenam ganhou seis indicações ao Emmy para direção, atores e coadjuvantes em minisséries ou telefilmes.

A série chegou ao catálogo da Netflix em maio de 2019, e conquistou 25 milhões de espectadores na plataforma, além de ter gerado grande repercussão. A história faz críticas ao racismo estrutural nas instituições de justiça e segurança dos Estados Unidos, ao assumir a culpa de um grupo de rapazes sem evidências.

Ted Bundy: A Irresistível Face do Mal (2019)

O filme conta a história de uma mãe solteira, Liz (Lilly Collins, Emily em Paris), que descobre que o homem com quem tem mantido um relacionamento, Ted Bundy (Zac Efron, High School Musical) é o principal suspeito pelas ocorrências contínuas de crimes violentos contra mulheres da região. A segunda produção sobre o assassino Ted Bundy do diretor Joe Berlinger chegou aos cinemas em 2019.

Berlinger também esteve à frente do projeto Conversando com um Serial Killer, em que o próprio Bundy apresenta sua perspectiva a respeito de seus crimes. Ao ser condenado, o réu confessou ter cometido trinta homicídios entre os anos de 1974 e 1978. O filme alcançou uma bilheteria de US$ 9,8 milhões, com avaliação de 6,7 no IMDb e aprovado por 55% dos usuários do Rotten Tomatoes. Ted Bundy: A Irresistível Face do Mal está disponível no catálogo da AppleTV+.

Casa Gucci (2021)

Casa Gucci chegou aos cinemas em novembro de 2021, sob a direção de Ridley Scott (Alien: O Oitavo Passageiro) e estrelando Lady Gaga (Nasce Uma Estrela) como Patrizia Reggiani. O elenco também inclui Jared Leto (Esquadrão Suicida) e Adam Driver (Infiltrado na Klan). A história do filme segue o caso do assassinato de Maurizio Gucci, encomendado por Reggiani, sua ex-exposa. O crime ocorreu anos após o divórcio do casal, motivado pela traição do marido e pela ambição de Patrizia pelo comando de uma das grifes mais importantes da indústria da moda.

A família Gucci desaprovou o filme, declarando que os fatos relatados estão distantes da realidade. Em um pronunciamento divulgado por Aldo Gucci e pela agência italiana ANSA, o grupo considera que não houve uma preocupação em consultar os herdeiros antes de desenvolver a representação de Aldo Gucci, bem como seus parentes, que foram retratados como bandidos, ignorantes e insensíveis ao seu mundo. Além disso, os membros acreditam que Patrizia Reggiani foi apresentada como uma vítima em uma cultura corporativista sexista, e não uma criminosa responsável pelo assassinato de Maurizio Gucci.

Apesar das críticas e controvérsias, o longa da Universal Studios arrecadou US$ 154,3 milhões em bilheteria e foi indicado ao Oscar, na categoria Melhor Figurino e Penteado, e ao Globo de Ouro, nas categorias Melhor Ator em filme dramático e Melhor Atriz em filme dramático. O filme está disponível no catálogo da AppleTV+.

A Escada (2022)

A série limitada se baseia na história do escritor e veterano de guerra Michael Peterson (Colin Firth, O Discurso do Rei) e as investigações sob a suspeita de ter assassinado sua esposa Kathleen (Toni Colette, Hereditário). Em dezembro de 2001, Michael informou em uma ligação desesperada que sua esposa se acidentou nas escadas de casa. No entanto, o homem se torna o principal suspeito pela morte, sob acusação de um promotor de assassinato, e o processo gera divisões e conflitos em sua família.

Por causa da repercussão do caso e da espetacularização por parte da mídia, uma equipe de produtores aparece com o interesse de registrar os desdobramentos do processo e transformá-lo em um documentário. A minissérie de oito episódios explora as múltiplas perspectivas e linhas temporais envolvendo o episódio, e demonstra o excesso de exposição diante de um momento íntimo e delicado de luto da família. A produção chegou ao catálogo da HBO Max em maio de 2022, criada por Antonio Campos (O Diabo de Cada Dia).

