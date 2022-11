Existem acessórios que podem ajudar os streamers a realizar lives de qualidade. Fabricantes como Logitech , ThunderX3, Dell , HyperX , Audio Technica , XZONE e Elgato oferecem produtos como headsets com driver de 50 mm, cadeira confortável e com almofadas para lombar e nuca. A webcam BRIO Ultra HD Pro, da Logitech, pode ser utilizada no monitor e conectividade USB por preços a partir de R$ 1.099 .

Já a cadeira TGC12, da ThunderX3, promete um design nas cores preta e vermelha, encosto com inclinação de até 180 graus e almofadas para lombar e nuca por valores que partem de R$ 1.329. Já o Stream Deck oferece 15 teclas de atalho e acesso para diferentes funcionalidades e aplicativos por cerca de R$ 1.349. Veja a seguir cinco acessórios que todo streamer deveria ter.

1 de 6 5 acessórios que todo streamer deveria ter — Foto: Pexels/RODNAE Productions 5 acessórios que todo streamer deveria ter — Foto: Pexels/RODNAE Productions

Uma parte fundamental da live de um streamer é exibir a sua reação mediante jogos, imagens e comentários sobre o conteúdo durante a transmissão. Neste quesito, a webcam é indispensável para mostrar aos seus seguidores como o streamer reage a diferentes conteúdos apresentados. Além disso, também é útil para possibilitar a chamada de vídeo do produtor de conteúdo com os inscritos do canal, por exemplo.

A BRIO Ultra HD Pro, da Logitech, proporciona um suporte para encaixar o dispositivo no monitor. Com design confeccionado na cor preta, a webcam detém uma câmera de qualidade 4K para vídeos panorâmicos e microfones omnidirecionais embutidos. Pode ser utilizada para gravação, transmissões, e chamadas de vídeo em desktops ou laptops. É possível utilizar um zoom digital de até 5x e usufruir de uma conectividade cabeada via USB. A tecnologia é compatível com os sistemas operacionais Windows e macOS. O periférico pode ser encontrado por valores a partir de R$ 1.099.

Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa funcionalidade da câmera para streaming. No entanto, criticam que o software da fabricante exige atualizações frequentes, o que pode atrapalhar o ritmo de utilização do produto.

2 de 6 Logitech BRIO proporciona um suporte para encaixar o dispositivo no monitor — Foto: Divulgação/Logitech Logitech BRIO proporciona um suporte para encaixar o dispositivo no monitor — Foto: Divulgação/Logitech

Já a UltraSharp WB7022, da Dell, apresenta design cilíndrico horizontal, o deve ser interessante para usuários que procuram por dispositivos mais elegantes. Assim como o item anterior, este também oferta conectividade USB e um suporte para encaixar-se no monitor.

A tela promete uma qualidade ultra HD de 3840 x 2160 pixels, uma característica essencial para chamadas de vídeo e transmissões com máxima nitidez. Além disso, a inteligência artificial Auto Framing garante que o usuário esteja sempre centrado e dentro do foco da câmera. É possível obtê-lo por a partir de R$ 1.569.

O headset garante a comunicação do streamer com os seguidores. Isso porque o periférico permite não apenas ouvir os sons de jogos ou de chamadas de vídeo, mas um microfone para conversar. Logo, o usuário pode facilmente iniciar uma live conversando com os inscritos antes de jogar um game, por exemplo. Além disso, dependendo do modelo do produto, as cores e o design também podem contribuir para a identificação visual do produtor de conteúdo, o que pode ser interessante para efetivar a sua marca na mídia.

O Cloud Alpha S, da HyperX, oferece um design totalmente preto e discreto. O fone apresenta conchas estofadas com tecido sintético e um arco acolchoado para encaixar confortavelmente a cabeça. O microfone acompanha uma espuma para eliminar os ruídos externos e o cabo de conexão USB oferta um controle para administrar o volume e o microfone. A tecnologia dele ainda promete o som surround 7.1: um recurso para garantir maior nitidez e imersão sonora.

O produto pode ser utilizado tanto em desktops como notebooks. Os interessados precisarão desembolsar cifras a partir de R$ 486. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários denotam a qualidade do acabamento em alumínio, e o conforto trazido pelo tecido sintético no acolchoamento. Contudo, alertam que o microfone não oferece bom desempenho.

3 de 6 HyperX Cloud Alpha S é mais robusto e tem microfone e cabo USB destacáveis — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo HyperX Cloud Alpha S é mais robusto e tem microfone e cabo USB destacáveis — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

Já o G935 RGB Lightsync, da Logitech, é um fone de características mais robustas que o anterior. A tecnologia deste modelo promete funcionamento sem fio e uma autonomia de bateria de até 12 horas a um alcance de até 15 metros. Já os drivers de 50 mm devem proporcionar uma experiência mais imersiva, devido à nitidez do áudio. Além disso, as conchas do design apresentam iluminação RGB customizável e um microfone. O item pode ser adquirido por valores a partir de R$ 1.109.

As conchas ainda garantem botões de atalho personalizáveis, tecla power e de volume. Garante compatibilidade com PCs, PlayStation, e Xbox. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os usuários informam que a qualidade do acabamento corresponde às expectativas. No entanto, criticam o microfone frágil.

O microfone pode ser considerado um dos recursos mais importantes para produtores de conteúdo. Isso porque uma boa qualidade de áudio não apenas aprimora a comunicação entre streamer e os inscritos do canal, mas pode render maior qualidade às lives. O AT2020 Pro, da Audio Technica, é um microfone condensador cardióide. Ou seja, está apto para captar os sons da parte frontal e um pouco da região lateral. O periférico acompanha uma bolsa de transporte, confeccionada em tecido sintético, e um encaixe para tripés e suportes.

A interface de conexão proporciona conectividade cabeada via XLR: uma porta compatível com a maioria das caixas amplificadoras e interfaces de áudio do mercado. O dispositivo é visto por valores a partir de R$ 680. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o bom custo-benefício e o baixo nível de ruído. No entanto, criticam que não acompanha cabo de conexão.

4 de 6 Blue Yeticaster pode ser ideal para ser usado em streamings — Foto: Divulgação/Blue Blue Yeticaster pode ser ideal para ser usado em streamings — Foto: Divulgação/Blue

Outra opção é o Blue Yeticaster, um microfone bastante versátil, pois pode ser utilizado tanto em notebooks quanto desktops e traz compatibilidade com os sistemas Windows e macOS. Promete conectividade USB e funcionamento plug-and-play. Destaca-se pela captação multipolar de gravação: cardióide, bidirecional, omnidirecional, e estéreo. Os interessados poderão adquiri-lo por a partir de R$ 1.449.

Além disso, acompanha também um cabo de conexão com dois metros de comprimento e um suporte elevado metálico. O design do dispositivo oferta uma tecla mute, um botão rolante de volume, e outro botão rolante para administrar o padrão de captação. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa funcionalidade do sistema e o suporte elevado.

A cadeira é essencial para manter a boa postura do usuário, além de permitir que o stremer fique em uma altura adequada para alcançar mesas, câmeras, e microfones. A cadeira CGR-01, da XZONE, foi confeccionada inteiramente em tecido sintético preto e acolchoado, mas com acabamentos em um tom chamativo de verde. Ela apresenta duas almofadas para apoiar com conforto a lombar e a nuca. Ambos os braços ofertam estofamento espesso, e o encosto detém uma inclinação de até 155 graus. A fabricante anuncia que o assento suporta até 125 kg.

O item pode ser encontrado por a partir de R$ 899. Avaliado com uma nota de 4,2 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a facilidade de montagem do produto e o conforto proporcionado pelo estofamento. Porém, criticam que a base da cadeira é frágil e pode não aguentar o peso que promete.

5 de 6 ThunderX3 TGC12 acomoda usuários de até 150 kg e reclina o assento em até 180 graus — Foto: Reprodução/Amazon ThunderX3 TGC12 acomoda usuários de até 150 kg e reclina o assento em até 180 graus — Foto: Reprodução/Amazon

Já a TGC12, da ThunderX3, garante texturização nas cores preta e vermelha, enquanto tanto o assento quanto o encosto proporcionam acolchoamento em tecido sintético macio. Com braços curtos e de ângulos ajustáveis, a cadeira oferta almofadas para o conforto da nuca e lombar. A fabricante indica o uso para consumidores a partir dos 14 anos, e com peso de até 150 kg.

O assento pode ser inclinado em um ângulo de até 180 graus. O produto requer um investimento de R$ 1.329. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os usuários destacam positivamente a alta qualidade do material de produção e o estofado confortável. Em contrapartida, relatam a presença de peças frágeis de plástico no acabamento.

O Stream Deck foi pensando para reunir, em um único painel, o acesso para diferentes funcionalidades e aplicativos. Esta possibilidade torna a rotina do produtor de conteúdo mais fácil e fluida, pois não será necessário interromper a live para acionar um app específico, por exemplo.

O Stream Deck MK.2, da Elgato, traz 15 teclas LCD de atalho para softwares e aplicativos de streaming, como Twitch e YouTube. O sistema pode ser conectado via USB aos PCs com Windows ou macOS.

6 de 6 Stream Deck MK.2 traz 15 teclas de atalho — Foto: Divulgação/Elgato Stream Deck MK.2 traz 15 teclas de atalho — Foto: Divulgação/Elgato

A vantagem das teclas é a possibilidade de customizar livremente quais aplicativos, ferramentas, e plataformas deseja colecionar no painel para atender às necessidades específicas de cada usuário. Os interessados precisarão investir valores por a partir de R$ 1.349.

Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a rapidez no tempo de resposta do aparelho e a fluidez que proporciona à rotina, mas criticam a qualidade de acabamento do material.

