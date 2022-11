5 apps para usar quando o Instagram te deixa na mão

1 de 6 Apps podem ser alternativa ao Instagram para implementar ao celular — Foto: Marcela Franco/TechTudo Apps podem ser alternativa ao Instagram para implementar ao celular — Foto: Marcela Franco/TechTudo

O BeReal é uma rede social de compartilhamento de fotos que não permite o uso de filtros e só possibilita uma publicação diária. Uma vez por dia, o app notifica o usuário para que ele compartilhe uma imagem do que está realizando naquele exato momento. As notificações chegam em horários variados e, diariamente, a linha do tempo é apagada para que uma nova foto seja postada. Além disso, a câmera do BeReal é dupla, para que a pessoa consiga registrar tanto uma selfie quanto o ambiente em que está.

No app é possível também adicionar amigos e visualizar as postagens tanto de pessoas adicionadas quanto de pessoas não adicionadas à rede. No momento em que a foto é feita, o aplicativo permite que você escolha se deseja compartilhar a imagem apenas com amigos ou publicamente. O diferencial do app em relação ao Instagram é que o BeReal busca mais autenticidade para as postagens, já que não é possível fazer muito preparo nas fotos. O BeReal é gratuito e está disponível para download na Google Play Store e App Store.

BeReal não permite filtros e tem foco na realidade e identidade dos usuários — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

O Flickr é um app para publicar e armazenar fotos, disponível para celulares Android e iPhone (iOS). Ele é muito usado por fotógrafos amadores e profissionais, já que dá visibilidade às imagens e permite categorizá-las em coleções, tags e álbuns. O aplicativo também apresenta uma área de informações exibidas em cada foto, e contém especificações sobre o aparelho e configurações usados para fotografar - como o modelo da câmera ou celular, lentes, abertura etc.

Outra possibilidade do Flickr é selecionar com direitos autorais como as fotos poderão ser usadas. O Flickr também permite seguir outras pessoas, comentar e receber comentários nas publicações, além de apresentar grupos e fóruns para interações entre os usuários. É uma alternativa principalmente voltada a quem está no Instagram principalmente para publicar fotos.

No app, é possível ainda selecionar se deseja compartilhar a imagem publicamente ou mantê-la privada. O diferencial do Flickr em relação ao Instagram é que o foco do app é em imagens com alta resolução, contando com a possibilidade de realizar upload de diversas fotos de uma só vez. O Flickr é gratuito, mas tem uma versão premium que remove anúncios, amplia o número de arquivos que podem ser enviados ao app e oferece estatísticas das visualizações das suas fotos e vídeos. A assinatura do Flickr custa R$ 47,99/mês no plano mensal, e R$ 33,75/mês no anual.

Flickr apresenta imagens profissionais e amadoras com foco em alta resolução — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

3. VSCO

O VSCO é um aplicativo para edição e compartilhamento de fotos e vídeos. Ele oferece ferramentas de edição das mídias, além de exibir um feed com postagens públicas de usuários. Por lá, também é possível seguir e ser seguido por pessoas, além de interagir por mensagens. A versão gratuita do app oferece até dez configurações que podem ser usadas para editar as imagens e vídeos, como contraste e saturação.

Já a versão premium oferece mais de 200 tipos de ajustes, que inclui recursos avançados de edição, como HSL e Split Tone. O VSCO pode ser mais interessante que o app da Meta para quem deseja trocar publicações de fotos e vídeos com melhores edições e aperfeiçoamentos. O VSCO está disponível para download na Google Play Store e App Store e a versão paga custa R$ 41/99 mês ou R$ 104, 99/ano.

Além de compartilhar imagens e vídeos, VSCO permite edição básica e avançada — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

4. Glass

O Glass é uma rede social com foco em fotografia e está disponível para iPhone (iOS) ou na web. Com ele, é possível compartilhar imagens e seguir pessoas - mais ou menos como funciona o Instagram mesmo. O app tem os diferenciais de que não apresenta anúncios, rastreamento de dados e algoritmo de engajamento - o que torna o seu uso totalmente orgânico.

Outra diferença do Glass para o Instagram é que as imagens podem ser publicadas em alta resolução, o que pode oferecer uma experiência melhor ao usuário - principalmente para quem tem como foco a publicação de fotografias e/ou outros conteúdos visuais. Para usar o serviço é necessário realizar a assinatura, que custa R$ 25,26/mês ou R$ 151,84/ano.

Glass é uma comunidade voltada para fotógrafos e permite realizar upload de imagens inteiras e em alta resolução — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

O Tumblr se popularizou muito em meados de 2007 como uma opção de blog. Atualmente, o site também apresenta um app que permite compartilhar e visualizar textos, imagens, vídeos, áudio e links. Por lá, é possível seguir pessoas, interagir por mensagens, repostar conteúdos e curtir publicações. Além disso, o aplicativo permite personalizar o seu perfil pessoal e postagens com cores diferenciadas, fontes, títulos, cabeçalhos, imagens etc.

O diferencial do Tumblr para o aplicativo da Meta é a opção de postagem em diversos formatos. Nele, há compartilhamento de textos e customização do perfil e posts, o que o torna uma espécie de Twitter misturado com Instagram, e pode agradar tanto perfis mais jovens, quanto saudosistas. O Tumblr está disponível para Android e iPhone (iOS) e é gratuito para uso, mas apresenta uma assinatura de R$ 25/mês ou R$ 200/ano que remove anúncios.

Tumblr permite postar em diversos formatos, como textos, áudios, vídeos e links — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

