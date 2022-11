5 produtos para montar seu PC gamer com até 60% de desconto na Black Friday

Outra opção é o gabinete gamer Mid Tower, da Aerocool, que acompanha 13 modos de iluminação, painel lateral de acrílico, cores em padrão RGB, é compatível com cooler frontal e promete ter o tamanho ideal para comportar todas as peças essenciais de um computador. Durante as ofertas, o item é visto com 44% de desconto, de R$ 450 por R$ 299, oferta de R$ 151. Acompanhe a lista com cinco periféricos em oferta na Black Friday.

O Multilaser TC195 é uma opção para os jogadores de PC. O kit acompanha um teclado e mouse, com conexão USB e pintura retroiluminada. Além disso, os periféricos dispõem de botões extras que podem auxiliar durante as jogatinas, como teclas multimídias e botões extras. O conjunto está disponível com 60% de desconto, de R$ 199 por R$ 80, uma economia de R$ 119.

A marca destaca que o teclado conta com apoio para os punhos e teclas macias. Já o mouse possui controle de 2.000 DPI. No site da Amazon, o combo é avaliado com 4,5 de 5 estrelas e os consumidores elogiam o conforto que os periféricos oferecem. Porém, alguns compradores reclamam do posicionamento de alguns botões.

Prós: teclado com 10 botões multimídia e mouse de 2.000 DPI

teclado com 10 botões multimídia e mouse de 2.000 DPI Contras: alguns compradores criticam o posicionamento das teclas

O GH500, da Vinik, é um headset para quem busca melhorar a experiência de áudio. Ele possui formato sobre a orelha, sistema de vibração que visa oferecer mais imersão nas jogatinas e apoio para cabeça confeccionado em couro. O item é vendido com 61% de desconto, de R$ 285 por R$ 110, uma redução de R$ 175.

O modelo conta com áudio 7.1 customizável, que permite configurar até quatro perfis, cada um com uma variedade sonora diferente. Além disso, as laterais contam com iluminação em RGB. O produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas na Amazon e os compradores destacam positivamente a qualidade do som e o valor cobrado. Porém, alguns alegam que ele pode causar desconforto.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: alguns compradores criticam que o headset pode ser desconfortável

O combo gamer CGSR41 da ELG, é um kit que acompanha quatro periféricos voltados para o PC gamer. O conjunto é composto por um mouse com resolução variável de 2.400 DPI, um teclado de membrana, um headset com 40 Mw de potência e um mouse pad confeccionado em tecido de alta densidade. O combo pode ser encontrado com 50% de desconto, de R$ 303 por R$ 179, uma economia de R$ 124.

Assim como o primeiro item desta lista, este também possui pintura retroiluminada no mouse e no teclado. Na Amazon, o kit é avaliado com 4,3 de 5 estrelas, e os compradores destacam o preço cobrado, o acabamento dos produtos e a praticidade de uso. No entanto, alguns reclamam da iluminação do teclado e da ausência de um controlador de volume no headset.

Prós: valor cobrado pelos quatro itens

valor cobrado pelos quatro itens Contras: segundo os consumidores, a iluminação do teclado é fraca

4. Trust Soundbar Gamer GXT 618 – de R$ 228 por R$ 175

A Soundbar Gamer GXT 618, da Trust, é um equipamento que promete aprimorar a qualidade de áudio do computador e possui um design voltado para os PCs gamer. O modelo conta com pico de potência de 12 W, que promete oferecer mais destaques para os sons graves. O equipamento é ofertado com 26% de desconto, de R$ 228 por R$ 175, uma redução de R$ 53.

O item oferece conexões P2 para headsets e também conta com uma porta USB. O produto é avaliado com 4,2 de 5 estrelas na Amazon e os consumidores apontam que o modelo é eficiente no que se propõe a fazer e não distorce os sons. Entretanto, alguns alegam que ele pode causar ruídos de interferência com outros aparelhos.

Prós: equipamento oferece potência de 12 W

equipamento oferece potência de 12 W Contras: alguns compradores reclamam que ele causa interferência com outros equipamentos

5. Aerocool Gabinete Gamer Mid Tower – de R$ 450 por R$ 299

O gabinete gamer Mid Tower, da Aerocool, é mais uma opção para quem deseja montar um PC gamer. Segundo as especificações da marca, o modelo conta com 13 modos de iluminação, painel lateral de acrílico, cores em padrão RGB e acompanha um cooler frontal de 120 mm. Além disso, ele é compatível com os modelos de placa mãe ATX, ATX micro ou mini-ITX e com as placas de vídeo VGA de 120 mm. O periférico está disponível com 44% de desconto, de R$ 450 por R$ 299, uma economia de R$ 151.

Este modelo também vem com uma porta USB 3.0 e duas conexões USB 2.0. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas e os compradores elogiam a beleza do design, a firmeza que ele oferece e o sistema de ventilação.

Prós: possui sistema de cores em RGB e acompanha um cooler frontal de 120 mm

possui sistema de cores em RGB e acompanha um cooler frontal de 120 mm Contras: modelo pode ser pequeno para comportar peças mais robustas

