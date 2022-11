5 riscos de usar um WhatsApp fake

APKs ou mods de WhatsApp são aplicativos não-oficiais do mensageiro, mas que podem oferecer recursos extras e maior personalização. Embora adicionem opções que não existem de forma nativa no app, eles podem também trazem uma série de riscos ao seu celular e à sua conta. Isso porque os programas usam o código-fonte do WhatsApp de maneira não-oficial, e usuários que utilizam as aplicações modificadas para Android ou iPhone ( iOS ) correm o risco de ter seu perfil do mensageiro banida de forma definitiva.

Além disso, por estarem hospedados em plataformas de origem duvidosa, os mensageiros 'clonados' ainda podem vir acompanhados de programas maliciosos, que podem infectar o dispositivo com malwares. Por esse motivo, o entusiasmo com as funções extras - que incluem a possibilidade de ler mensagens apagadas e conectar mais de um número a uma mesma conta, por exemplo - podem acabar se transformando em dor de cabeça. Na lista a seguir, confira cinco riscos de usar o WhatsApp fake no celular.

1 de 4 Mods de WhatsApp podem trazer uma série de riscos e facilitar infecções por malwares ou vírus; entenda — Foto: Fernando Braga/TechTudo Mods de WhatsApp podem trazer uma série de riscos e facilitar infecções por malwares ou vírus; entenda — Foto: Fernando Braga/TechTudo

1. Sua conta pode ser banida no app oficial

Como as plataformas não são oficiais e, portanto, funcionam de maneira irregular, usuários que utilizam esses serviços correm o risco de ter a conta do WhatsApp banida. De acordo com a Meta, companhia responsável pelo mensageiro, o uso das versões fake contrariam os Termos e Condições do Uso da plataforma, o que pode levar à expulsão permanente do serviço.

O ideal aqui, por esse motivo, é passar longe dessas versões alternativas do WhatsApp e até mesmo de apps que apenas insiram funções ao mensageiro - já que, no final, seu uso pode gerar banimento.

2 de 4 WhatsApp 'clonado' não oferece segurança à forma como são tratados os dados pessoais de usuários — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo WhatsApp 'clonado' não oferece segurança à forma como são tratados os dados pessoais de usuários — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

2. Dados pessoais podem ser roubados

As versões 'clonadas' do WhatsApp são mantidas em servidores desconhecidos e, por isso, não é possível garantir que os dados pessoais de usuários estão seguros quando utilizadas essas plataformas. Além disso, como as práticas de segurança das versões modificadas não podem ser validadas, não é possível saber o tipo de tratamento que o desenvolvedor dá às informações que são compartilhadas na plataforma - o que pode abrir precedentes para a aplicação de golpes por hackers e cibercriminosos.

O WhatsApp verdadeiro - isto é, o disponibilizado oficialmente nas lojas App Store e Google Play Store - possui criptografia de ponta a ponta e, no Brasil, tem tratamento de dados subjugado à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o que garante uma proteção às informações dos usuários. Como essas plataformas alternativas não precisam desses certificados para funcionar, é possível que coloquem em risco os dados de quem as utiliza.

3. Celular pode ser infectado com vírus

As versões modificadas do WhatsApp não estão disponíveis nas lojas de aplicativos porque essas plataformas utilizam o código-fonte do mensageiro de maneira não oficial e sem consentimento dos desenvolvedores. Portanto, para fazer o download das versões 'clonadas' do WhatsApp, usuários precisam recorrer a sites desconhecidos, que normalmente são hospedados em plataformas duvidosas.

Como a autenticidade dos APKs não pode ser confirmada, é impossível garantir que eles sejam versões seguras e confiáveis. Além disso, para baixar os programas, usuários precisam ativar uma configuração do celular para permitir o download de "fontes desconhecidas", o que abre margem para que o dispositivo seja infectado com malwares ou vírus.

3 de 4 Habilitar a instalação de apps de fontes desconhecidas pode deixar o celular mais vulnerável a ataques — Foto: Felipe Alencar/TechTudo Habilitar a instalação de apps de fontes desconhecidas pode deixar o celular mais vulnerável a ataques — Foto: Felipe Alencar/TechTudo

4. Conversas podem ser expostas

Como a versão do mensageiro é uma modificação do aplicativo original, não é possível confirmar que a criptografia de ponta-a-ponta seja mantida pelo desenvolvedor do WhatsApp 'clonado'. É importante frisar aqui que é essa tecnologia que garante que apenas o remetente e o destinatário tenham acesso ao conteúdo compartilhado pelo mensageiro.

Por isso, ao usar o WhatsApp fake, passa a haver a possibilidade de quebra de privacidade - ou seja, suas conversas podem estar desprotegidas e dados confidenciais possam ser expostos por terceiros.

4 de 4 As modificações do WhatsApp não oferecem suporte em caso de roubo de dados e vazamentos de conversas — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo As modificações do WhatsApp não oferecem suporte em caso de roubo de dados e vazamentos de conversas — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

5. Não há suporte em caso de problemas

Além de todos os pontos citados acima, vale lembrar que a modificação não-oficial do WhatsApp não oferece nenhum tipo de suporte ao usuário. Sendo assim, se seus dados pessoais vazarem, suas conversas forem expostas na internet ou ainda se você tiver algum problema de qualquer tipo relacionado à sua conta (como clonagem dela, por exemplo), não há nada que a Meta possa fazer a respeito.

Ainda, o mensageiro oficial também não pode ser responsabilizado por quaisquer eventuais problemas que aconteçam, já que o uso do programa 'clonado' é expressamente proibido pela Meta.

