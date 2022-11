6 cuidados para ter com a nuvem do seu celular

Fazer backup de arquivos na nuvem do celular permite recuperar os arquivos do dispositivo em caso de perda, roubos ou troca de aparelho, preservando a integridade dos dados. Antes de configurar a cópia de segurança, porém, é importante ficar atento a alguns detalhes. Os usuários devem, em primeiro lugar, conferir se há espaço de armazenamento livre na nuvem – caso contrário, a cópia de segurança não poderá ser concluída com êxito. A segurança também merece atenção especial: é preciso, entre outras coisas, usar um sistema de dupla autenticação para manter os arquivos protegidos e evitar interceptações.

Donos de iPhone (iOS) podem fazer o backup dos dados pelo iCloud. Quem tem celular com Android, por sua vez, deve recorrer a serviços como Google One. Na lista a seguir, o TechTudo reúne seis cuidados que você teve ter com a nuvem do seu celular. Continue a leitura para conferir as dicas e saber como ativá-las.

1. Verificar se o backup automático está ativado

Manter o backup dos dispositivos ativado é essencial para garantir que as informações salvas na nuvem continuem atualizadas e sincronizadas entre as plataformas. No iPhone (iOS), o iCloud pode armazenar dados de apps, mídias salvas no app Fotos, mensagens do iMessage, histórico de compras de serviços Apple, ajustes do dispositivo e até a configuração da Tela de Início e a posição dos apps – ou seja, todas as informações armazenadas no iPhone podem ser salvas na nuvem.

Por outro lado, usuários de Android devem recorrer ao Google One para fazer o backup das configurações do dispositivo. Com o serviço, é possível salvar dados dos aplicativos instalados no celular, das mensagens recebidas e do histórico de ligações, além de informações da Conta Google. As mídias armazenadas no dispositivo podem ser salvas no Google Fotos.

No iPhone (iOS), você pode checar se o backup está ativado indo até os ajustes do dispositivo. Lá, toque sobre o seu nome e, em seguida, selecione a aba "iCloud". Depois, assinale a opção "Backup do iCloud" e verifique se a chave ao lado de "Fazer Backup Deste iPhone" está ativada. Caso não esteja, habilite-a.

No Android, para se certificar de que a cópia de segurança está habilitada, acesse as configurações do celular e toque sobre a aba "Sistema". Em seguida, selecione "Avançado", "Backup", e confira se a chave ao lado de "Backup do Google One" está ativada. Se não estiver, basta clicar sobre ela para ativá-la.

2. Verificar se há espaço para o backup automático

Antes mesmo de habilitar o backup automático, é necessário conferir se há espaço de armazenamento livre na nuvem. Caso contrário, não será possível concluir a cópia de segurança, o que pode comprometer a restauração dos dados do celular em caso de roubos, por exemplo.

No iPhone (iOS), é possível conferir a quantidade de espaço disponível na nuvem indo até os ajustes do aparelho. Por lá, toque sobre o seu nome e, depois, acesse a aba "iCloud". Na próxima página, você pode conferir um desenho indicativo que mostra o espaço consumido e o armazenamento livre do serviço. Para checar os arquivos salvos em backup, selecione "Gerenciar Armazenamento da Conta". Se houver pouco espaço disponível, exclua dados e mídias que você não vai mais precisar para dar lugar a novos arquivos.

No Android, vá até as configurações do dispositivo, selecione "Sistema", "Avançado" e "Backup". Abaixo de "Armazenamento da conta", toque sobre "Gerenciar armazenamento". Você será redirecionado para o app Google One e, por lá, poderá conferir as pastas com os arquivos salvos na nuvem. Se houver pouco armazenamento livre, escolha "Libere espaço de armazenamento na conta".

3. Colocar senha em fotos confidenciais

Os aplicativos de fotos do Google e da Apple permitem “esconder” mídias na galeria e proteger o conteúdo por senha, recurso que é útil para quem busca mais privacidade nos apps. No iPhone (iOS), usuários podem ocultar as fotos e vídeos e configurar uma senha de acesso à pasta; no Android, podem usar o recurso “Pasta trancada” do Google Fotos.

No iPhone (iOS), abra o app Fotos e escolha as mídias desejadas. Em seguida, selecione o ícone de reticências no canto inferior direito da tela e toque sobre “Ocultar”. A partir de então, as fotos e vídeos selecionados ficarão disponíveis apenas na pasta “Itens ocultos”, que requer que o usuário utilize o Face ID ou Touch ID para abrir a pasta.

No Android, usuários podem recorrer à função “Pasta Trancada” do Google Fotos. Para usá-la, abra o app e toque em “Biblioteca”. Em seguida, acesse a aba “Gerenciamento”, na parte de cima da tela, e escolha o cartão “Configurar pasta trancada”. Na tela seguinte, selecione “Usar PIN” e insira a combinação numérica que servirá como senha de acesso. Em seguida, toque sobre “Mover itens” e selecione as mídias que ficarão prioridade na pasta.

4. Verificar quais dispositivos têm acesso à nuvem

É possível verificar quais aparelhos possuem acesso aos serviços de armazenamento em nuvem diretamente pelo celular. No iPhone (iOS), o procedimento é bastante simples – basta acessar os ajustes, tocar sobre o seu nome e deslizar a tela para baixo. Dessa forma, você pode conferir todos os dispositivos Apple com login ativo no iCloud.

No Android, para checar logins ativos na sua conta do Google, acesse o app do Google One e toque sobre sua foto, no canto superior direito da tela. Em seguida, escolha "Gerenciar sua Conta do Google" e selecione a aba "Segurança". Na sequência, deslize a tela para baixo até encontrar a seção "Seus dispositivos". Nessa aba você pode conferir todas as sessões que estão ativas no momento.

5. Verificar quais arquivos estão sendo salvos (e alterar os que não quiser)

Quando o usuário realiza o backup das informações do dispositivo, ele armazena os dados que estão salvos localmente no aparelho na nuvem. Isso inclui as mídias, arquivos e documentos salvos no celular, dados de aplicativos, contatos da agenda e conteúdo de mensagens, por exemplo. No entanto, é possível alterar os dados que serão salvos em backup nas configurações do dispositivo.

No iPhone (iOS), acesse os ajustes, toque sobre seu nome e, depois, em "iCloud". Na tela seguinte, abaixo de "Apps que usam iCloud", é possível conferir quais aplicativos estão com o backup ativado. Para desativar uma das opções, selecione-a e desabilite a chave ao lado de "Sincronizar este iPhone". Você também pode impedir o backup automático de apps clicando em "Mostrar Tudo" e desativando a chave ao lado de seus nomes.

No Android, é possível checar os conteúdos que estão sendo salvos em backup nas configurações no dispositivo. Por lá, toque sobre a aba "Google" e, em seguida, sobre "Backup". Em "Detalhes do backup", você pode checar todas as pastas com os dados que estão sendo guardados na nuvem.

Se você deseja alterar esses arquivos, deve acessar o app do Google One. Com ele aberto, selecione "Backup", deslize a tela para baixo e selecione a opção "Gerenciar backup". Na tela seguinte, você pode desativar a cópia de segurança das fotos e vídeos e de mensagens multimídia recebidas no aparelho. Além disso, também é possível desativar e excluir o backup do celular. Para isso, basta virar a chave ao lado de "Dados de dispositivo".

6. Usar autenticação em duplo fator

A autenticação de dois fatores oferece uma camada segurança a mais ao serviço. Com ela, mesmo que outras pessoas descubram a sua senha, ainda será necessário confirmar o login com um segundo passo – que pode ser um PIN de uso único, por exemplo. No iPhone (iOS), você pode configurar o recurso de duplo fator indo até os ajustes do dispositivo. Ao abrir as configurações, basta clicar sobre o seu nome e, em seguida, sobre "Senha e Segurança". Depois, deslize a tela para baixo e verifique se a aba "Autenticação de dois fatores" tem o selo "Ativada".

Para ativar e configurar a dupla autenticação no Android, acesse a sua conta Google e selecione a aba "Segurança". Em seguida, toque em "Como fazer login no Google", depois, em "Verificação em duas etapas" e, por fim, em "Primeiros passos". Para configurar o serviço, basta seguir as orientações que aparecerão na tela.

