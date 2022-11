Os interruptores smart podem ser uma boa opção para montar uma casa inteligente. Este produto proporciona funções como controlar todas as luzes da casa pelo celular, administrar a intensidade da iluminação e até agendar horários específicos para as lâmpadas ligarem. Empresas como Intelbras , Novadigital, Sonoff, JWCOM, e AGL oferecem modelos por preços a partir de R$ 113 , como é o caso do JWCOM SA-RF268A, que traz compatibilidade com Alexa , Siri e Google Assistente .

Já o EWS 101 I, da Intelbras, fornece design simples com um único botão para conectividade Wi-Fi e apresenta confecção em plástico ABS por valores que partem de R$ 136. Outra opção é o TX T3, da Sonoff, que permite agendar o funcionamento das luzes e ainda pode ser controlado à distância por cerca de R$ 198. Veja a seguir seis interruptores smart para comprar no Brasil em 2022.

2 de 8 6 interruptores smart para montar uma casa inteligente por valores a partir de R$ 113 — Foto: Divulgação/Novadigital 6 interruptores smart para montar uma casa inteligente por valores a partir de R$ 113 — Foto: Divulgação/Novadigital

O SA-RF268A, da JWCOM, possui design minimalista e apenas um botão touch para operação. Seu destaque é a multicompatibilidade com diferentes sistemas de operação, como iOS, Android, Alexa, Siri e Google Assistente. Este modelo também proporciona conectividade Wi-Fi para celulares e pode programar horários específicos para o funcionamento das luzes. O interruptor é visto por cerca de R$ 113.

São indicadas conexões 3G ou 4G para que o interruptor funcione como esperado. O design ainda conserva um sistema de LED ao redor do botão enquanto as luzes da casa estiverem acesas. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a eficiência da tecnologia para automatizar a casa. Porém, criticam que o LED do interruptor apaga quando as luzes estão apagados, logo dificulta sua localização e uso.

Prós: preço acessível

preço acessível Contras: relatos de o Wi-Fi se desconectar com muita facilidade

3 de 8 JWCOM SA-RF268A conserva uma iluminação LED no botão do interruptor enquanto as luzes dos cômodos estiverem acesas — Foto: Divulgaçao/JWCOM JWCOM SA-RF268A conserva uma iluminação LED no botão do interruptor enquanto as luzes dos cômodos estiverem acesas — Foto: Divulgaçao/JWCOM

2. AGL Touch – a partir de R$ 128

O modelo Touch, da AGL, é um interruptor smart compatível com a tensão de energia bivolt. Ele conta com três teclas touch e uma tecnologia de monitoramento eficiente, que permite ao usuário verificar o status de qualidade e funcionamento do sistema mesmo à distância. Cada tecla detém um LED indicativo e podem ser conectadas a celulares, tablets e assistentes. O modelo é visto por valores a partir de R$ 128.

O recurso ainda permite programar uma rotina específica. O consumidor controla dias e horários para as luzes ligarem e montar contagens regressivas, por exemplo. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam que o item oferta aquilo que as especificações técnicas prometem. No entanto, criticam que o seu sistema elétrica não admite ligações em paralelo.

Prós: tensão bivolt

tensão bivolt Contras: relatos de o manual de instruções ser confuso

4 de 8 AGL Touch apresenta três teclas touch — Foto: Divulgação/AGL AGL Touch apresenta três teclas touch — Foto: Divulgação/AGL

3. Intelbras EWS 101 I – a partir de R$ 136

O EWS 101 I, da Intelbras, é um interruptor inteligente, confeccionado em plástico ABS e texturizado na cor branca. O item apresenta um único botão compatível com a conexão Wi-Fi. A tecnologia proporciona o controle de toda a iluminação presente na casa, seja pelo aplicativo ou por comando de voz via inteligência artificial. O consumidor pode deslizar o botão para cima para ativar o sistema, enquanto que ao deslizar para baixo, ele desliga a tecnologia. O produto é vendido por valores a partir de R$ 136.

Compatível com a Alexa e Google Assistente, é possível administrar diversos comandos pelo celular, como programar horários específicos para ligar e desligar as luzes e controlar a iluminação de vários cômodos simultaneamente. A instalação pode ser efetuada em uma caixa de 4 x 2 na parede. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a facilidade de instalação e a boa eficiência do sistema.

Prós: possibilidade de programar ações

possibilidade de programar ações Contras: é necessário um tipo específico de fio para o funcionamento da tecnologia

5 de 8 Interruptor Intelbras EWS 101 é compatível com a conexão Wi-Fi — Foto: Divulgação/Intelbras Interruptor Intelbras EWS 101 é compatível com a conexão Wi-Fi — Foto: Divulgação/Intelbras

4. Intelbras EWS 1002 – a partir de R$ 143

O EWS 1002, da Intelbras, apresenta duas teclas sensíveis ao toque, com uma leve iluminação LED, e compatibilidade com Alexa e Google Assistente. O item também permite ao consumidor programar horários específicos para o acionamento das lâmpadas, e até simular sua presença enquanto estiver fora. Ele é visto por preços que partem de R$ 143.

A caixa do produto detém um encaixe 4 x 2 e requer fios neutros para a instalação. Além disso, é possível controlar a intensidade da luz das lâmpadas conectadas ao aparelho. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam positivamente o bom custo-benefício. No entanto, informam que é difícil localizar o interruptor no escuro, pois os LEDs apagam quando as luzes estão apagadas.

Prós: possibilidade de simular a presença do usuário mesmo fora de casa

possibilidade de simular a presença do usuário mesmo fora de casa Contras: o botão de LED apaga quando as luzes estão apagadas

6 de 8 Intelbras EWS 1002 pode controlar a intensidade das luzes — Foto: Divulgação/Intelbras Intelbras EWS 1002 pode controlar a intensidade das luzes — Foto: Divulgação/Intelbras

5. Novadigital RF433 – a partir de R$ 148

O RF433, da Novadigital, é um interruptor smart de alta resistência. Isso porque embora a construção interior seja em plástico ABS, a parte da frente do produto é revestida em vidro temperado. Esta característica reforça a resistência à água, facilidade de limpeza e reação contra pressão e toques abrasivos. O dispositivo conta com três botões touch, cada um iluminados por um sistema de LED azul. O produto é visto por cifras que partem de R$ 148.

Além disso, também apresenta compatibilidade com a Alexa e Google Assistente. Além do controle de voz, este item pode ser administrado por um aplicativo via telefone celular. Outra vantagem dele é a rede de tensão bivolt, o que pode agradar a maior parte do público. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os usuários elogiam o fato de os botões iluminados ficarem acesos mesmo após desligarem as luzes dos cômodos. Porém, alguns consumidores criticam não terem conseguido configurar o produto pelo aplicativo da empresa.

Prós: apresenta design resistente

apresenta design resistente Contras: configuração não é muito simplificada

7 de 8 Novadigital RF433 oferece três botões LED para administrar o funcionamento das luzes da casa — Foto: Divulgação/Novadigital Novadigital RF433 oferece três botões LED para administrar o funcionamento das luzes da casa — Foto: Divulgação/Novadigital

6. Sonoff TX T3 – a partir de R$ 198

O TX T3, da Sonoff, apresenta design preto espelhado e três botões touch com iluminação em LED. Estas características podem combinar com casas mais modernas e que ofereçam decorações em cores neutras e design industrial. Este modelo fornece os mesmos padrões já esperados de tecnologia, como o agendamento de horários para o funcionamento das luzes. A fabricante promete ao produto baixa perda de energia, uma longa vida útil, e design estilizado em cristal. O produto é visto por cifras que partem de R$ 198.

Ele pode ser controlado tanto pelo smartphone quanto por assistentes virtuais. Além disso, é possível compartilhar o controle remoto via Wi-Fi com outros membros da família. O dispositivo ainda dispõe de uma função chamada "Modo Ausente", que ilumina a casa durante a noite para simular a presença dos consumidores, o que pode ser útil para quando for necessário passar muito tempo fora de casa. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os usuários elogiam o preço acessível, o design bonito, e o bom funcionamento do sistema. Porém, destacam negativamente a instabilidade na conexão.

Prós: design elegante

design elegante Contras: conexão instável

8 de 8 Sonoff TX T3 oferece design elegante e dois botões com iluminação em LED — Foto: Divulgação/Sonoff Sonoff TX T3 oferece design elegante e dois botões com iluminação em LED — Foto: Divulgação/Sonoff

