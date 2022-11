6 notebooks baratos para tarefas básicas por a partir de R$ 1.090

Já o E510MA-BR701X, da Asus, disponibiliza uma autonomia de bateria de até oito horas e armazenamento interno em HD com 128 GB por valores a partir de R$ 1.699. Outra opção é o Galaxy Book Go, da Samsung, que traz sistema operacional Windows 10 e uma resolução de tela Full HD por cerca de R$ 2.299. Veja a seguir seis notebooks baratos para comprar no Brasil em 2022.

1 de 7 Veja 6 notebooks baratos para comprar no Brasil por a partir de R$ 1.090 — Foto: Divulgação/Samsung Veja 6 notebooks baratos para comprar no Brasil por a partir de R$ 1.090 — Foto: Divulgação/Samsung

1. Multilaser Legacy Cloud W10 – a partir de R$ 1.090

O Legacy Cloud W10, da Multilaser, chama atenção por seu touchpad, que hospeda números e símbolos matemáticos para facilitar a resolução de equações na calculadora. Este modelo também conta com uma tela de tamanho reduzido, que traz 14,1 polegadas e um display com resolução HD. Uma das vantagens deste produto é a presença de uma tecla de atalho para acionar a Netflix, o que deve ser útil para fãs do sistema de streaming. O produto pode ser visto por cerca de R$ 1.090.

O hardware conta com uma memória RAM de 2 GB, o que deve atender somente a usuários que buscam notebooks para tarefas básicas. O HD tem 64 GB no armazenamento interno e o processador é o Intel Core 2 Quad. O laptop promete design leve e fino e traz sistema operacional Windows 10. Avaliado com uma nota de 3,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam que a máquina conta com especificações técnicas verossímeis às anunciadas.

Prós: presença do padrão ABNT2

presença do padrão ABNT2 Contras: ausência de teclado numérico lateralizado

2 de 7 Legacy Cloud conta com 64 GB de armazenamento e um teclado com botão de atalho para a Netflix — Foto: Divulgação/Multilaser Legacy Cloud conta com 64 GB de armazenamento e um teclado com botão de atalho para a Netflix — Foto: Divulgação/Multilaser

1. Positivo Motion Gray Q464C-O – a partir de R$ 1.139

O Motion Gray Q464C-O, da Positivo, traz um tom médio de cinza em sua confecção e design fino. Ele promete um ano gratuito de licença para utilizar o pacote Microsoft Office 365 e um sistema operacional Windows 10 de fábrica. Já no quesito hardware, o usuário deve usufruir de uma memória RAM com 4 GB e armazenamento interno em HD com 64 GB. É importante lembrar que estas configurações são simples, indicadas para uso simplificado da máquina, como para navegação básica na internet. O produto é vendido por valores a partir de R$ 1.139.

A tela apresenta tamanho mais reduzido com 14,1 polegadas. O teclado não proporciona botões numéricos lateralizados, mas disponibiliza padrão de tecla ABNT2 e três botões de atalho para Netflix, Youtube e Deezer. Também é possível tirar proveito de uma tecla que facilita o acesso à webcam e de uma inclinação ergonômica de tela. O display reserva uma resolução de ‎1366 x 768 pixels.

Prós: bom custo-benefício

bom custo-benefício Contras: ausência de teclado numérico lateral

3 de 7 Positivo Motion Gray Q464C-O possui tela de 14,1 polegadas — Foto: Divulgação/Positivo Positivo Motion Gray Q464C-O possui tela de 14,1 polegadas — Foto: Divulgação/Positivo

O Motion C4120F-AX, da Positivo, oferece um design sem teclas numéricas lateralizadas. A parte superior do teclado apresenta orifícios para saída de som e botões para controle multimídia. Já a região inferior oferta três botões de atalhos para diferentes apps, sendo eles: Netflix e YouTube. Seu diferencial é a compatibilidade com a Alexa, assistente virtual da Amazon, já que a máquina dispõe de um botão exclusivo para acionar a inteligência artificial. A tela tem 14 polegadas, menor do que os de modelos tradicionais. O software da máquina garante o sistema operacional Windows 11 e o processador Celeron N4020. Ele é vendido por cifras que partem de R$ 1.899.

O hardware proporciona uma capacidade de armazenamento com SSD de 120 GB e memória RAM de 4 GB. As laterais da máquina fornecem entradas para conexão cabeada com outros dispositivos, sendo HDMI, USB, e P2 para fone de ouvido. Dentre os programas já inclusos, os usuários podem desfrutar do Microsoft Office 365. Avaliado com uma nota de 4,1 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o design bonito e a versatilidade trazida pelos botões de atalho.

Prós: botões de atalhos para apps e compatibilidade com Alexa

botões de atalhos para apps e compatibilidade com Alexa Contras: a localização dos alto-falantes pode desagradar alguns públicos

4 de 7 Positivo Motion C4120F-AX apresenta compatibilidade com a Alexa e uma tecla de atalho exclusiva para acionar a assistente virtual — Foto: Divulgação/Positivo Positivo Motion C4120F-AX apresenta compatibilidade com a Alexa e uma tecla de atalho exclusiva para acionar a assistente virtual — Foto: Divulgação/Positivo

O E510MA-BR701X, da Asus, disponibiliza para o usuário um sistema operacional Windows 11. A parte traseira da tela ocupa um design chamativo, confeccionada com símbolos diversos e com acabamento degradê em azul. O teclado proporciona teclas para configuração multimídia na região superior e um botão com backlighting. O produto pode ser visto por valores que partem de R$ 1.699.

Já o hardware apresenta um processador Intel Celeron Dual Core N4020, memória RAM com 4 GB, e um HD com capacidade de 128 GB para o armazenamento interno. A fabricante indica a instalação de um SSD PCIe 3.0 para auxiliar na velocidade e fluidez do sistema de processamento e memória interna. A tela configura um comprimento de 15,6 polegadas e resolução HD com ‎1366 x 768 pixels. As especificações técnicas prometem que a autonomia de bateria pode chegar a oito horas. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o formato compacto do design e o bom custo-benefício. Porém, criticam o desempenho razoável da máquina.

Prós: design agradável

design agradável Contras: armazenamento em HD

5 de 7 Asus E510MA-BR701X é indicado para quem busca um notebook leve e fino — Foto: Reprodução/Amazon Asus E510MA-BR701X é indicado para quem busca um notebook leve e fino — Foto: Reprodução/Amazon

5. Lenovo IdeaPad 3i – a partir de R$ 1.729

O IdeaPad 3i, da Lenovo, apresenta um processador Celeron N4020, e design prata ultrafino exposto em uma tela HD de 15,6 polegadas. Com uma resolução de 1366 x 768 pixels, o display apresenta uma tela antirreflexo, enquanto o sistema operacional é o Windows 11. O teclado fornece tamanho mais robusto ao disponibilizar teclas numéricas lateralizadas, o que favorece a digitação de algarismos. Já o padrão de teclas garante o formato ABNT2, que traz o "ç" e os símbolos mais utilizados no Brasil. O laptop é vendido por valores que partem de R$ 1.729.

O dispositivo entrega uma memória RAM DDR4, um dos padrões mais modernos do mercado. Esta memória resguarda uma capacidade de 4 GB. Além disso, oferece um armazenamento SSD de 128 GB, o que deve ser interessante para quem precisa de espaço considerável para guardar arquivos e deve proporcionar maior velocidade para abrir os programas. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam positivamente a potência do processador. Porém, criticam a alta fragilidade do material, o que pode comprometer a vida útil do produto.

Prós: teclado ABNT2

teclado ABNT2 Contras: relatos de problemas com o SSD

6 de 7 Lenovo IdeaPad 3i oferece Windows 11 de fábrica e um armazenamento interno em SSD de 128 GB — Foto: Divulgação/Lenovo Lenovo IdeaPad 3i oferece Windows 11 de fábrica e um armazenamento interno em SSD de 128 GB — Foto: Divulgação/Lenovo

6. Samsung Galaxy Book Go – a partir de R$ 2.299

O Galaxy Book Go, da Samsung, apresenta uma tela de 14 polegadas e um design minimalista. O teclado não apresenta teclas numéricas lateralizadas, mas fornece botões multimídia e uma série de atalhos na parte superior. O hardware traz um processador Snapdragon 7c Gen 2, memória RAM de 4 GB e um SSD de 128 GB. Este último deve garantir maior rapidez para ligar e desligar a máquina e boa fluidez para execução de programas. Ele é vendido por preços a partir de R$ 2.299.

Além disso, possui uma placa de vídeo integrada e conta com o Windows 10 como sistema operacional. Com acabamento extremamente fino, a tela apresenta uma declinação de 180 graus, o que a permite ficar no mesmo ângulo horizontal que o teclado. Ela também resguarda uma resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels. Avaliado com uma nota de 3,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa eficiência da máquina e o design ultraleve.

Prós: placa de vídeo e SSD integrados

placa de vídeo e SSD integrados Contras: sai de fábrica com Windows 10

7 de 7 Samsung Galaxy Book GO tem integração com outros aparelhos Galaxy — Foto: Divulgação/Samsung Samsung Galaxy Book GO tem integração com outros aparelhos Galaxy — Foto: Divulgação/Samsung

