6 truques que realmente vão deixar o seu celular Android mais rápido

É possível deixar o celular Android mais rápido modificando algumas configurações simples do dispositivo. Na tela inicial, por exemplo, um truque que pode ajudar consiste em excluir os widgets e ícones interativo, já que as ferramentas exigem recursos para funcionar e podem sobrecarregar o sistema. Além disso, aplicativos de launchers também podem ser úteis por otimizarem a interface do dispositivo e consumirem menos do processamento.

Na lista abaixo, o TechTudo reuniu seis truques que podem deixar o celular Android mais rápido. Confira, a seguir, como funcionam cada uma das dicas, por que elas podem ser úteis e como ativá-las no dispositivo.

1. Usar poucos widgets e animações na tela de início

Widgets e papeis de parede animados podem acabar exigindo uma grande quantidade de recursos do celular para funcionar, o que pode deixá-lo lento. Isso acontece porque os atalhos interativos continuam funcionando em segundo plano para atualizar e exibir informações, enquanto os wallpapers que se movimentam precisam de memória RAM para rodar, sobrecarregando o sistema.

Por isso, manter uma tela inicial organizada e sem muita informação pode fazer com que o celular fique mais rápido. Evitar widgets e planos de fundo interativos é o primeiro passo para deixar o Android mais veloz e livre de travamentos. Para apagar um widget, basta pressionar o dedo sobre ele e, depois, ir em "Remover".

2. Testar launchers otimizados

Launchers são opções de interface paralelas à oficial do celular, que, quando otimizados, podem dar uma sobrevida aos smartphones mais antigos e com pouca capacidade de processamento. Por serem opções mais leves e ocuparem pouca memória, os programas exigem menos do sistema e, por isso, podem deixá-lo mais rápido.

Há diversas opções disponíveis para download na Google Play Store, como o Olauncher que elimina os ícones de apps e exibe os programas em formato de lista.

3. Testar navegadores mais leves

A escolha do navegador também pode fazer a diferença quando o assunto é economia de recursos no celular. O Chrome é o navegador padrão do Android, e é conhecido por ser uma plataforma bastante pesada em comparação a outros portais - como o Firefox e o Brave Browser, por exemplo.

Para evitar o consumo excessivo de memória e de processamento do dispositivo, pode ser interessante testar outros navegadores mais leves, que podem deixar o celular mais rápido. Veja nesta lista algumas opções de navegadores. Vale lembrar que é importante colocá-los como browser principal do seu celular.

4. Limpar cache de apps e apagar os que não usa

Outra dica essencial para quem tem Android consiste em limpar a memória cache de apps com frequência e apagar os programas que são pouco utilizados. A memória cache é um recurso útil por salvar informações importantes e simplificar algumas ações nos aplicativos - ela pode facilitar logins, por exemplo. No entanto, o acúmulo do cache pode acabar inflando e sobrecarregando o dispositivo, deixando-o lento.

Essa mesma lógica também pode ser aplicada aos apps instalados no celular. Quanto mais aplicativos forem baixados no dispositivo, maior será a quantidade de memória ocupada por eles, o que exige mais do celular e impede que o Android rode de maneira adequada. O ideal é deixar pelo menos 10% da capacidade de armazenamento do dispositivo livre, e você pode liberar o espaço apagando o cache e excluindo apps pouco utilizados.

Para apagar o cache, toque e pressione o ícone do app por alguns segundos. Em seguida, no pop-up que aparecerá na tela, selecione "i" e, em seguida, toque sobre a aba "Armazenamento e cache". Para concluir o procedimento, toque em "Limpar cache" na página seguinte.

Para desinstalar um app no Android, basta tocar e pressionar sobre o ícone do aplicativo por alguns segundos e, depois, tocar sobre o desenho de "i" que aparecerá no canto superior direito do pop-up. Na sequência, toque sobre "Desinstalar" e aguarde alguns segundos até que o procedimento seja concluído.

5. Usar apps na versão lite

Versões lite de aplicativos consomem menos recursos do celular por terem interfaces mais leves e simplificadas, exigindo menos do sistema. Por isso, os apps na versão mais básica podem ser uma boa alternativa para quem usa modelos mais antigos de smartphones ou que possuem pouco espaço de memória disponível no aparelho.

Os apps lite podem ser baixados diretamente na Google Play Store, e é possível encontrar versões leves de aplicativos como Uber, Facebook, Messenger, YouTube e Spotify.

6. Mudar a velocidade de animação do sistema

Um truque que pode melhorar a percepção de rapidez do sistema consiste em modificar a velocidade das animações e transições do Android. Esse passo não permite, de fato, aumentar a velocidade do sistema operacional, mas dá a impressão de que o dispositivo está respondendo mais rápido aos comandos. Para alterar esse ajuste, acesse as configurações do celular e toque em "Sobre o telefone".

Em seguida, deslize a tela para baixo e toque sobre "Número da versão" 7 vezes. Depois, volte ao menu anterior e acesse a aba "Sistema". Em "Avançado", selecione "Opções do desenvolvedor" e deslize a tela para baixo até encontrar a seção "Desenho". Por lá, selecione as opções "Escala de transição" e "Escala de duração" e vá "Escala de animação 0.5x" para concluir o procedimento.

Com informações de MakeUseOf e Android Police

