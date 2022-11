Já a PCX16000, da Philco, apresenta alça e rodinhas para auxiliar na locomoção, conectividade USB e uma potência total de 1.600 W por cerca de R$ 1.249. Já a PartyBox 310, da JBL, promete cinco diferentes modos de iluminação e autonomia de bateria de 18 horas por cerca de R$ 3.589. Veja a seguir sete caixas de som para fazer um festão em casa.

1 de 8 7 caixas de som para fazer um festão em casa por a partir de R$ 540 — Foto: Divulgação/JBL 7 caixas de som para fazer um festão em casa por a partir de R$ 540 — Foto: Divulgação/JBL

Qual melhor caixa de som portátil? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

1. Mondial Connect Power II – a partir de R$ 540

A Connect Power II, da Mondial, oferece dimensões robustas de 57 cm de altura por 37 cm de largura, pesando cerca de 7,8 kg. Com um único alto-falante no centro, é possível usufruir de uma potência elevada de 550 W e de um sistema de luzes LED. O design oferece recursos para facilitar o transporte do equipamento, como as rodinhas na região traseira e a alça na parte superior. O produto pode ser encontrado por valores a partir de R$ 540.

A interface de conexão se encontra na região traseira e concentra duas portas P10 para microfones e instrumentos, uma USB para pen drive e cabo, um slot para cartão de memória, e até entradas P2 para plugs de vídeo e áudio. O sistema interno carrega a tecnologia TWS, que permite conectar duas caixas do mesmo modelo via conectividade Bluetooth. Acompanha controle remoto para configuração das principais funções, como volume e controle das músicas. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o poder amplificador da caixa de som. Porém, criticam a ausência de graves durante a reprodução sonora.

Prós: potência robusta

potência robusta Contras: ausência de graves

2 de 8 Mondial Connect Power II apresenta conexão Bluetooth — Foto: Divulgação/Mondial Mondial Connect Power II apresenta conexão Bluetooth — Foto: Divulgação/Mondial

2. Multilaser Sunny II – a partir de R$ 649

A Sunny II, da Multilaser, apresenta design com uma faixa espessa de luz LED e acabamentos em azul escuro. A caixa promete transporte simplificado, já que a construção apresenta rodinhas e uma alça. O painel de conexão está localizado na região frontal e apresenta entradas para microfone, uma porta USB, porta auxiliar, além de slot para cartão de memória. Ela é encontrado por cifras que partem de R$ 649.

O equipamento disponibiliza um alto-falante de 12 polegadas e potência robusta de 500 W. Estas características caracterizam o modelo como ideal para a reprodução de músicas em festas. Há um pequeno visor LED no design, útil para visualizar as estações da rádio FM. A fabricante indica uma autonomia de bateria de seis horas. Avaliada com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os usuários destacam positivamente a qualidade do acabamento. Contudo, criticam que não é possível desligar o sistema de luzes.

Prós: sintoniza rádio FM

sintoniza rádio FM Contras: sistema de luz não desliga

3 de 8 Multilaser Sunny II tem como diferencial um alto-falante de 12 polegadas — Foto: Divulgação/Multilaser Multilaser Sunny II tem como diferencial um alto-falante de 12 polegadas — Foto: Divulgação/Multilaser

A PCX16000, da Philco, é outra caixa de som robusta. O modelo traz dimensões de 104 cm de altura por 38,5 cm de largura, pesando15 kg. Ela apresenta quatro alto-falantes e dois apresentam seu próprio sistema de iluminação LED azul. O painel de controle se encontra na região superior e promete duas entradas para microfone, duas portas USB, e conectividade sem fio via Bluetooth. O produto pode ser visto por valores a partir de R$ 1.249.

O design promete encaixes laterais para levantar o aparelho do chão e rodinhas na região inferior. É possível apoiar o celular ou tablet em um encaixe dedicado localizado junto do painel de controle. O sistema de som garante uma potência competitiva de 1.600 W, o que indica a caixa de som para agitar festas em ambientes abertos ou fechados. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a potência elevada do sistema de som. No entanto, criticam que a potência ofertada é diferente daquela anunciada.

Prós: detêm quatro alto-falantes e uma potência robusta

detêm quatro alto-falantes e uma potência robusta Contras: pode ser pesada para alguns usuários

4 de 8 Philco PCX16000 pesa 15 kg — Foto: Divulgação/Philco Philco PCX16000 pesa 15 kg — Foto: Divulgação/Philco

4. Amvox 1501 New X – a partir de R$ 1.584

A 1501 New X, da Amvox, é uma caixa de som bastante robusta que oferta uma potência de 1.500 W, enquanto o sistema de som confere dois alto-falantes de 30 cm e outros dois de 10 cm. Com uma altura de 1,17 metro por 40 cm de largura, o aparelho fornece um painel com teclas para configuração multimídia, duas entradas para microfone ou instrumentos, um slot para cartão de memória micro SD, e uma porta de conexão USB. O modelo é visto por valores que partem de R$ 1.584.

A traseira fornece um par de rodinhas para locomoção e uma alça. Seu diferencial são as portas traseiras para conectores de áudio, o que conecta a caixa a sistemas como televisores e interfaces de áudio. O eletrônico ainda promete sistema de iluminação RGB, um visor mais robusto para a visualização das faixas e conectividade Bluetooth. Também é possível acessar a rádio local. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários destacam positivamente o sistema de iluminação da caixa e a potência robusta do som.

Prós: oferece alta potência

oferece alta potência Contras: rodinhas traseiras são muito pequenas

5 de 8 ACA 1501 New X conta com potência de 1500 W — Foto: Divulgação/Amvox ACA 1501 New X conta com potência de 1500 W — Foto: Divulgação/Amvox

5. Sumay Thunder X – a partir de R$ 1.676

A Thunder X, da Sumay, destaca-se por acompanhar um controle remoto. Além disso, oferece um visor LED para auxiliar durante o acesso às estações da rádio FM. A interface de conexão traz um slot para cartão de memória SD e portas de conexão USB, P2 e P10. Também é possível utilizar a conectividade Bluetooth. A caixa pode ser comprado por preços que partem de R$ 1.676.

O equipamento traz dimensões de 70 cm de altura por 48 cm de largura. O único alto-falante no centro promete iluminação em LED azul e uma potência de 1.000 W. O sistema interno oferece tensão bivolt e uma autonomia de bateria de 6 horas. O design concentra rodinhas e uma alça fixa para auxiliar na locomoção. Acompanha um microfone sem fio. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a boa qualidade do material.

Prós: alto-falante com 1.000 W de potência

alto-falante com 1.000 W de potência Contras: preço elevado

6 de 8 Modelo Sumay Thunder X é a caixa de som mais robusta da lista — Foto: Divulgação/Sumay Modelo Sumay Thunder X é a caixa de som mais robusta da lista — Foto: Divulgação/Sumay

A IRX108BT, da JBL, traz design com duas alças para facilitar o transporte: uma na parte superior e outra lateralizada. O aparelho apresenta um único alto-falante de 20 cm e a possibilidade de conexão sem fio via Bluetooth. A caixa oferece uma potência de 200 Watts e um painel traseiro com todas as teclas de controle. É necessária uma fonte externa de alimentação para o funcionamento do produto, cujas dimensões alcançam 48,6 cm de altura x 31,3 cm de largura x 25,8 cm de profundidade. Ele é visto por cifras a partir de R$ 2.499.

O alto-falante admite tecnologia inteligente que suspende a estática resultante da microfonia, além de suavizar os demais ruídos das músicas. O painel de controle promete três entradas de conexão XLR. Avaliado com uma nota de 4,2 de 5 na Amazon, os consumidores destacam que a caixa é mais leve que os modelos tradicionais com a mesma potência.

Prós: painel completo e tamanho compacto

painel completo e tamanho compacto Contras: somente uma voltagem

7 de 8 O modelo IRX108BT da JBL admite uma potência de até 1 kHz — Foto: Divulgação/JBL O modelo IRX108BT da JBL admite uma potência de até 1 kHz — Foto: Divulgação/JBL

7. JBL PartyBox 310 – a partir de R$ 3.589

A PartyBox 310, da JBL, apresenta design vertical e duas rodinhas na traseira, o que auxilia no transporte da caixa. A parte frontal traz dois alto-falantes com sistemas circulares de iluminação LED, enquanto a superior fornece uma alça fixa. Com dimensões aproximadas de 68,8 cm de altura por 32,6 cm de largura, o modelo apresenta 240 W de potência e resposta de frequência de 35 Hz a 20 mil Hz. Vale lembrar que o sistema de luzes fornece 5 modos de iluminação diferentes. Este modelo é altamente indicado para festas, independente de serem realizadas em ambientes abertos ou fechadas. O design da parte superior disponibiliza um espaço destinado para apoiar celulares.

O sistema do eletrônico ainda permite o pareamento com dispositivos móveis ou até duas caixas de som (do mesmo modelo) por meio da conectividade Bluetooth e aposta em uma autonomia de bateria robusta de até 18 horas. Na interface de conexão cabeada, é possível encontrar duas entradas P10 para microfones, e uma porta USB para alimentação e conectividade com outros aparelhos. A fabricante promete certificado IPX4 para este modelo, o que garante proteção a respingos de água. Avaliada com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a performance potente de reprodução sonora, o acabamento sólido e o design. No entanto, alertam que a autonomia de bateria é inferior ao que foi anunciada.

Prós: duas entradas P10 para instrumentos musicais

duas entradas P10 para instrumentos musicais Contras: não é possível desligar o sistema de luzes

8 de 8 JBL PartyBox 310 promete potência suficiente para animar festas — Foto: Divulgação/Harman JBL PartyBox 310 promete potência suficiente para animar festas — Foto: Divulgação/Harman

Melhor caixa de som do mundo? Testamos o modelo JBL Xtreme 2!