7 coisas que você nunca deve fazer com seu celular

Pequenos detalhes podem fazer toda a diferença para que o seu celular tenha uma longa vida útil. Nesse sentido, aprender alguns dos principais cuidados com o smartphone é importante para manter o aparelho em segurança. Nas linhas a seguir, descubra alguns comportamentos muito comuns do dia a dia entre os consumidores, mas que você deve evitar para não danificar o seu aparelho. São medidas simples para que o aparelho atual te acompanhe por muitos anos. A lista a seguir reúne sete práticas que facilmente podem ser adotadas pelos usuários no cotidiano.

2 de 9 Cuidar do telefone é importante para evitar danos irreversíveis ou consertos muito caros — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Cuidar do telefone é importante para evitar danos irreversíveis ou consertos muito caros — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

1. Deixar sem as atualizações do sistema

3 de 9 É essencial manter o sistema do celular sempre atualizado — Foto: Thássius Veloso/TechTudo É essencial manter o sistema do celular sempre atualizado — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Em termos de segurança digital, é imprescindível deixar o celular com o sistema sempre atualizado. Independentemente de o usuário utilizar Android ou iOS, os principais fabricantes da indústria de tecnologia liberam pacotes de segurança para corrigir e aperfeiçoar o sistema contra ataques de vírus na internet.

Por isso, você deve procurar saber junto ao fabricante até quando seu aparelho estará com o sistema operacional atualizado. Segundo a Samsung, os telefones Galaxy estarão protegidos por até quatro gerações. A Apple também tem a tradição de atualizar o iOS por muito tempo, mas é necessário que os consumidores instalem os updates.

Vale mencionar que os softwares de segurança variam entre uma marca e outra. Além disso, eles também podem retificar falhas de aplicativos nativos e otimizar a bateria do aparelho.

2. Deixar sob o sol por muito tempo

4 de 9 Em dias e locais de calor intenso, o usuário deve redobrar os cuidados com o telefone — Foto: Divulgação/Vivo Em dias e locais de calor intenso, o usuário deve redobrar os cuidados com o telefone — Foto: Divulgação/Vivo

Com o verão chegando e trazendo altas temperaturas, você deve evitar deixar o celular exposto à luz do sol. Em condições extremas de temperatura, toda a estrutura do aparelho fica quente, o que pode permitir danos ao funcionamento da CPU ou da bateria. Em alguns casos, os chips podem até parar de funcionar, enquanto o componente de energia pode exigir tempo de recarga menor.

Os smartphones funcionam através de eletricidade e é normal que ele esquente. Em geral, todos os dispositivos tendem a funcionar normalmente quando a temperatura estiver entre 37° a 43° C. No entanto, o ideal seria evitar ambientes extremos. Para conter possíveis problemas, quando estiver na praia tire o telefone do sol e o coloque na sombra.

3. Colocar na água salgada

5 de 9 Galaxy Z Flip 3 dentro d'água doce — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy Z Flip 3 dentro d'água doce — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Os usuários de celulares com certificação de resistência à água certamente têm um pouco mais de tranquilidade se o aparelho molhar. A depender de cada certificação IP, o dispositivo pode ficar ainda mais resistente e até mesmo ter a possibilidade de permanecer completamente submerso na água.

No entanto, vale mencionar que, apesar da proteção à água, os fabricantes não indicam que o telefone seja exposto à água salgada, pois geralmente a certificação é para água doce. Existe até mesmo o risco de os componentes oxidarem devido ao contato com o sal. Por isso é importante conferir o tipo de certificação do seu smartphone.

Caso o telefone não tenha o certificação IP, o usuário deve ser ainda mais cauteloso até quando o aparelho pegar pequenos respingos de água numa chuva leve. Nesse cenário, ele deve secar o telefone imediatamente.

4. Usar carregador pirata

6 de 9 iPhone 13 ao lado de carregador — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone 13 ao lado de carregador — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Com o smartphone fazendo parte do cotidiano das pessoas, o fato de ter esquecido o carregador em casa ou achar que o acessório original tem um preço alto no mercado faz com que muitas pessoas acabem recorrendo ao carregador pirata para continuar utilizando o dispositivo. No entanto, o barato pode sair caro.

Carregadores falsificados oferecem riscos ao celular, danificando sua bateria. No geral, cada fabricante estabelece um limite de energia que pode ser injetada ao dispositivo através da corrente elétrica para que ele funcione de forma correta. O acessórios genéricos, por outro lado, não respeitam esses padrões. Além disso, a maioria deles não possui sensores que interrompam a carga quando o aparelho estiver totalmente carregado.

5. Deixar apps inchados sem necessidade

7 de 9 iPhone 13 Pro Max na mão — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone 13 Pro Max na mão — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Quanto mais o usuário instala apps, mais ele compromete o armazenamento interno do smartphone. Nesse sentido, uma dica importante seria frequentemente limpar o que é desnecessário e liberar espaço no dispositivo.

Num celular que tenha o sistema Android, por exemplo, para fazer essa limpeza o usuário pode ir em "Files do Google", em segunda tocar em "limpar" e, prontamente, vai aparecer o card "Arquivos desnecessários". Depois finalize em "Confirmar e liberar".

Caso o usuário queira mais memória, ele pode comprar um cartão microSD para dar maior capacidade ao telefone. Vale relembrar que a Apple não disponibiliza suporte para cartão de memória, o que exclui a possibilidade de expansão para todos os iPhones.

6. Carregar o celular com a capinha

8 de 9 O ideial é retirar a capinha na hora do carregamento da bateria — Foto: Unsplash/Onur Binay O ideial é retirar a capinha na hora do carregamento da bateria — Foto: Unsplash/Onur Binay

Cuidar da bateria significa ter um celular com a vida útil mais duradoura. Poucos detalhes podem fazer total diferença na duração da bateria, como evitar carregar o smartphone com a capinha. Embora possa parecer irrelevante, a capa de proteção pode fazer com que o aparelho aqueça excessivamente no momento da recarga. Desta forma, o usuário deve evitar deixar o dispositivo em cima de superfícies que armazenam calor.

7. Tirar fotos arriscadas

9 de 9 Tirar fotos em 360 graus perto de penhascos pode ser perigoso — Foto: Divulgação/Facebook Tirar fotos em 360 graus perto de penhascos pode ser perigoso — Foto: Divulgação/Facebook

Os telefones da nova geração oferecem diversos recursos em suas câmeras. Isso significa que o usuário pode conseguir belos registros com maior ângulo de visão capturando objetos distantes na lente ultra wide e até detalhes minuciosos objetos e animais pequenos, como uma formiga, por exemplo, com o recurso da câmera macro.

Assim, não faz sentido deixar o smartphone perto de penhascos com grandes alturas, da água, fogo e panelas quentes, a fim de fazer seus registros fotográficos. Se o usuário souber utilizar todos os recursos possíveis oferecidos pelas lentes dos aparelhos, adicionado a um pouco de habilidade na edição, é possível ter fotos incríveis sem colocar seu celular em risco.