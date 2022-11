7 jogos de herói que valem a pena dar uma chance

Os super-heróis fazem sucesso há décadas nos cinemas, séries de TV, quadrinhos e vêm ganhando espaço também nos videogames. Títulos como Spider-Man , Batman: Arkham Asylum e Injustice: Gods Among Us conquistaram o público com enredos envolventes e gameplays refinadas, capazes de colocar qualquer jogador na pele de um personagem super-poderoso.

Com esses títulos, os jogadores podem lutar por Gotham City, balançar pelos prédios de Nova York ou, se preferirem momentos de paz, até mesmo escutar músicas enquanto navegam pela galáxia. Pensando nisso, o TechTudo elaborou uma lista com sete jogos de herói para você conhecer e se divertir. Confira:

1 de 8 Além dos cinemas, os super-heróis também conquistaram o público gamer com jogos como Spider-Man e Batman Arkham City — Foto: Divulgação/Sony Além dos cinemas, os super-heróis também conquistaram o público gamer com jogos como Spider-Man e Batman Arkham City — Foto: Divulgação/Sony

1. Série Batman: Arkham

O Homem-Morcego, um dos maiores heróis da DC, não faz sucesso só nos quadrinhos: ele também conquistou os fãs e a crítica no universo dos jogos. Uma prova disso é a série Arkham, que teve início em 2009 com o elogiado Batman: Arkham Asylum. Desde então, os jogadores podem mergulhar na mitologia de Gotham City, disponível em um cenário de mundo semi-aberto nesse game em específico, mas que evoluiu para um totalmente aberto nas sequências, Arkham: City e Arkham: Knight.

Se você curte as HQs do personagem, provavelmente vai gostar dos seus jogos. Com a presença de vilões icônicos como o Coringa, a Harley Quinn e o Charada, os títulos acumulam elogios à atuação, combates, cenários detalhados e aos desafios, por exemplo. Batman: Arkham Knight está disponível para PlayStation 4 (PS4), PC e Xbox One.

Em 2023, o "Arkhamverso" contará com um novo game: Suicide Squad: Kill the Justice League. Na aventura, os usuários acompanharão o grupo de vilões lidando com uma invasão alienígena e a própria Liga da Justiça. Apesar de não ter o Bruce Wayne como protagonista, o jogo conta com o retorno da desenvolvedora Rocksteady — responsável pela trilogia de sucesso.

2 de 8 A série Arkham foi uma das responsáveis pelo salto de qualidade nos jogos de heróis nas últimas gerações de consoles — Foto: Divulgação/Warner Bros. Games A série Arkham foi uma das responsáveis pelo salto de qualidade nos jogos de heróis nas últimas gerações de consoles — Foto: Divulgação/Warner Bros. Games

2. Série Injustice

Como Batman: Arkham, a série Injustice também é ambientada no universo da DC, mas dessa vez, a proposta é um jogo de luta com heróis e vilões dessas aventuras. Em Injustice: Gods Among Us, o Superman enlouquece após um trágico acontecimento em sua vida. Por essa razão, o Cavaleiro das Trevas e outros heróis se unem para impedir que o Homem de Aço cause mais destruição. Além da história original, o título apresenta personagens famosos da DC, que possuem combos e poderes distintos, e a possibilidade de interagir com o cenário durante as lutas.

Com o sucesso do game de luta, a NetherRealm Studios, responsável também por nomes da franquia Mortal Kombat, lançou em 2017 o Injustice 2 . O enredo do segundo título se passa cinco anos após os eventos do primeiro. Na história, Batman e seus aliados lutam para restaurar a sociedade, enquanto uma nova ameaça surge para colocar a vida na Terra em perigo. Injustice 2 pode ser obtido no PS4, Xbox One e PC.

3 de 8 Batman é um dos protagonistas da história de Injustice 2, com ações decisivas do começo ao fim do jogo. — Foto: Divulgação/Warner Bros. Games Batman é um dos protagonistas da história de Injustice 2, com ações decisivas do começo ao fim do jogo. — Foto: Divulgação/Warner Bros. Games

3. Série inFamous

Lançado originalmente em 2009, inFamous mostrou ao público um herói totalmente desconhecido. O enredo do primeiro jogo é focado na origem do protagonista Cole Macgrath, que recebe poderes após ser afetado por uma explosão que destruiu Empire City. Na época, o projeto chamou a atenção dos jogadores pela chance de trilhar o próprio caminho: você podia escolher ser bom ou mau.

A franquia da desenvolvedora Sucker Punch, conhecida também por Ghost of Tsushima, se expande nos títulos inFamous 2, inFamous Second Son e inFamous: First Light. Nos jogos seguintes, os usuários conhecem os protagonistas Delsin Rowe e Abigail Walker. Second Son, o game mais recente da série, e sua DLC First Light, foram lançados em 2014 e estão disponíveis para PS4.

4 de 8 Lançada originalmente em 2009, a franquia inFamous está "pausada" atualmente: o último jogo foi lançado em 2014 — Foto: Divulgação/Sucker Punch Lançada originalmente em 2009, a franquia inFamous está "pausada" atualmente: o último jogo foi lançado em 2014 — Foto: Divulgação/Sucker Punch

4. Spider-Man

Em 2018, Peter Parker chegou aos consoles com o aguardado Marvel's Spider-Man. O título, que acompanha a jornada pessoal e heroica do herói, conquistou o público e se tornou um sucesso. Por essa razão, o jogo coleciona diversas indicações a premiações como o BAFTA Awards e o Annie Awards. Este ano, uma versão remasterizada do game foi lançada para PC, alcançando o posto de segundo maior lançamento da Sony nos computadores, atrás apenas de God of War.

Dois anos após a estreia do jogo original, a Insomniac Games lançou Marvel's Spider-Man: Miles Morales, um stand alone, ou seja, jogo de menor escopo como uma DLC, mas que não precisa de um game base para ser instalado, com a continuação direta da história. Na sequência, enquanto Peter Parker está ausente, quem assume o papel de protetor de Nova York é o jovem Miles Morales, que ainda precisa aprender a lidar com a responsabilidade de ser um herói. Já disponível para PlayStation 4 ( PS4) e PlayStation 5 (PS5), o título chegará ao PC no dia de 18 de novembro, via Steam e a Epic Games. Os jogos também estão inclusos na assinatura PS Plus Extra.

5 de 8 Miles Morales e Peter Parker também possuem suas próprias aventuras no mundo dos games — Foto: Divulgação/Insomniac Miles Morales e Peter Parker também possuem suas próprias aventuras no mundo dos games — Foto: Divulgação/Insomniac

Superman, Batman, Pernalonga, Salsicha, Arya Stark e outros personagens de domínio da Warner Bros. se reúnem neste divertido jogo de luta estilo Super Smash Bros e Brawlhalla. Gratuito e com suporte para crossplay, o título junta diversos nomes conhecidos da cultura pop para duelarem entre si. Com foco no combate dois contra dois e na competitividade, o game fez um enorme sucesso e alcançou a marca de 144 mil usuários simultâneos no PC. Você pode baixá-lo gratuitamente no PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.

6 de 8 MultiVersus tem download gratuito e pode ser baixado no PC, PlayStation e Xbox — Foto: Divulgação/Warner MultiVersus tem download gratuito e pode ser baixado no PC, PlayStation e Xbox — Foto: Divulgação/Warner

Peter Quill e sua equipe, os Guardiões da Galáxia, ganharam um jogo em 2021. Mantendo o humor e a trilha sonora animada dos filmes de James Gunn para o MCU, o título narra as aventuras do grupo pela galáxia enquanto tentam salvá-la de poderosas ameaças. O game é um RPG de ação single-player (um jogador) em terceira pessoa. Você, por meio de um sistema de escolhas, consegue interagir com a história de forma ativa, impactando na dinâmica da equipe.

O jogo foi indicado a premiações importantes como o BAFTA Awards e o The Game Awards, que concedeu ao título o prêmio de "Melhor Narrativa" em 2021. O game está disponível para compra nas plataformas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC. Também é possível jogá-lo nos serviços de assinatura PS Plus Extra e Xbox Game Pass.

7 de 8 Peter Quill e sua equipe agora se aventuram também no mundo dos jogos — Foto: Divulgação/Steam Peter Quill e sua equipe agora se aventuram também no mundo dos jogos — Foto: Divulgação/Steam

Leonardo, Michelangelo, Donatello e Raphael se reúnem neste título que faz uma homenagem aos fliperamas. Com elementos de um beat ‘em up , subgênero que foi popular nas máquinas arcade, o jogo coloca os irmãos ninjas para enfrentar diversos lacaios e chefes ao longo da jogatina. Se você curte o visual retrô e uma gameplay simples, provavelmente encontrará diversão. O game está disponível para PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, e também pode ser acessado gratuitamente por assinantes do Xbox Game Pass.