7 lâmpadas smart para controlar com a Alexa por a partir de R$ 39

As lâmpadas inteligentes são opções interessantes para mudar a iluminação do ambiente. Elas podem ser uma boa opção para compor a decoração do cômodo e os modelos compatíveis com a Alexa permitem controle por voz. Empresas como RSmart, Positivo , G-Light, Tramontina e i2GO oferecem opções por preços a partir de R$ 39 .

Outra alternativa é a i2GO Lâmpada Inteligente, que permite criar uma rotina, acionamento e estilos de iluminação para cenários específicos por cerca de R$ 59 na Amazon. Já a Positivo Smart Lâmpada Retrô promete um visual clássico e decorativo para a sua cozinha por valores que partem de R$ 79. Confira a seguir sete lâmpadas smart para controlar com a Alexa.

O produto G-Light é indicado para quem busca uma iluminação amena. Ele conta com potência de 10 W e pode ser usado em ambientes internos para um maior alcance. A lâmpada tem funcionamento controlável e pode ter intensidade e cores ajustáveis, de modo a personalizar de acordo com a demanda do momento. O produto é visto por preços a partir de R$ 39.

A instalação pode ser feita em qualquer bocal, enquanto o controle das funções via smartphone necessita do download do app disponível para Android e iOS. Para adeptos às assistentes virtuais, a lâmpada também conta com suporte para Google Assistente e Alexa. Com 4,5 de 5 estrelas na Amazon, o item se destaca pela fácil instalação e pelo custo-benefício, mas tem ressalvas quanto ao processo de conexão aos assistentes pessoais.

Prós: fácil instalação e custo-benefício

fácil instalação e custo-benefício Contras: incompatibilidade na instalação com assistentes pessoais

2. RSmart Smart Lâmpada - a partir de R$ 49

A lâmpada RSmart é uma opção voltada para consumidores que buscam um produto intermediário em termos de preço e iluminação, sendo uma escolha interessante para ambientes como quartos. Isso porque a ficha técnica dele indica uma potência de 9 W, ideal para ambientes internos. De acordo com o fabricante, a instalação dispensa equipamentos elaborados ou mão de obra especializada, uma vez que é preciso apenas rosqueá-la no bocal. O modelo é vendido por cerca de R$ 49.

Para controlar a lâmpada, basta fazer o download do app RSmart e conectar a uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz para desempenhar a comunicação entre luz e aplicativo. Entre as possibilidades de personalização, estão a alteração de temperatura e RGB, que conferem tonalidades diferentes. Ela é uma lâmpada bivolt e com timer disponível, o produto é avaliado em 4,6 estrelas na Amazon. As classificações destacam a boa iluminação e a diversidade das funções, mas outras pontuam problemas e dificuldades na hora da primeira conexão.

Prós: fácil instalação

fácil instalação Contras: iluminação baixa

3. Elgin Smart Color - a partir de R$ 54

A Elgin Smart Color pode ser uma boa opção para quem procura uma lâmpada com aspecto semelhante a uma lâmpada normal. Com potência de 10 W, ela é ideal para ser usada em ambientes menores, como banheiros e quartos, por exemplo. Ela é um modelo RGB, e com isso, é possível modificar as cores para frias ou quentes, servindo para praticamente qualquer local. O modelo é visto por valores que partem de R$ 54.

Ela um acessório bivolt, podendo ser utilizada em redes elétricas de 110 V ou 220 V. O soquete para instalação é do tipo E27, mais comumente nas casas brasileiras. Sua conexão é feita por meio do Wi-Fi (2,4 GHz) via aplicativo. Ela está avaliada em 4,6 de 5 estrelas, o produto se destaca pela fácil instalação e pelo formato. Outros destacam que ela não é uma opção boa para quem procura uma lâmpada ambiente.

Prós: formato de lâmpada normal e RGB

formato de lâmpada normal e RGB Contras: não é indicada para ser uma lâmpada ambiente

4. Tramontina E27 - a partir de R$ 57

A lâmpada da Tramontina pode se destacar entre consumidores que buscam a relação entre custo-benefício e uma marca bem conhecida. Com cerca de 16 milhões de cores RGBW, a luz LED de 10 W pode iluminar um cômodo relativamente espaçoso sem muitos problemas. Porém, ainda é indicado para ambientes internos. A característica bivolt permite que o produto tenha uma instalação mais universal. No entanto, é preciso valer-se de uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz para ter a certeza do funcionamento completo. O controle pode ser feito via software. Ela é vista por valores que partem de R$ 57.

Compatível com a Alexa, o controle de temperatura e de cor são opções que fazem parte da dinâmica da lâmpada através da assistente pessoal. De acordo com a fabricante, a vida útil do item promete funcionamento para mais de 15 mil horas e ele pode ser utilizado, entre outras coisas, para compor a decoração do ambiente. Avaliada em 4,6 de 5 estrelas na Amazon, a lâmpada não decepciona sobre o brilho e a luminosidade, mas reserva alerta sobre possíveis problemas de conexão com provedores específicos de internet.

Prós: brilho intenso e fácil instalação

brilho intenso e fácil instalação Contras: problemas com conexão

5. i2GO Lâmpada Inteligente - a partir de R$ 59

A lâmpada inteligente da i2GO é um modelo nacional e que oferece um app próprio para o controle das funções. O modelo é bivolt (100 e 240V), de LED, possui uma potência de 10 W e se conecta a redes Wi-Fi por meio de redes 2,4 GHz. É possível alterar a cor da lâmpada com milhões de opções, criar uma rotina, acionamento e estilos de iluminação para cenários específicos. O produto pode ser visto por cerca de R$ 59.

O dispositivo também possui conectividade com assistentes pessoais, sendo possível controlar o comportamento da lâmpada por meio da voz. Avaliado em 4,7 de 5 estrelas pelos últimos compradores na Amazon, a lâmpada se destaca pela variedade de cores e funções presentes no aplicativo próprio.

Prós: variedades de cores e funções

variedades de cores e funções Contras: pode quebrar com facilidade

6. Ekaza Smart Lâmpada - a partir de R$ 65

A Ekaza Smart Lâmpada é um modelo que possui 16 milhões de cores RGB, sendo cores predefinidas entre vermelho, verde, azul, e outras. De acordo com a fabricante, ela possui brilho intenso por ser uma lâmpada LED com até 1050 lúmens e 10 W. Por meio do aplicativo, é possível alterar a intensidade da luz e temperatura, indo do branco frio ao dourado quente. A lâmpada é vendida por valores a partir de R$ 65.

O fabricante promete oito anos de vida útil. Além disso, é possível criar uma rotina, ter acesso ao temporizador ou automatizar as demais funções. Ela possui compatibilidade com a Alexa e Google Assistente. Avaliada em 4,6 de 5 estrelas, o acessório se destaca pela fácil instalação e pelo brilho máximo.

Prós: 16 milhões de cores RGB e brilho intenso

16 milhões de cores RGB e brilho intenso Contras: preço elevado

7. Positivo Smart Lâmpada Retrô - a partir de R$ 79

O Positivo Smart Lâmpada Retrô apresenta bulbo arredondado e conta com conectividade que pode ser controlada pelo Google Assistente e pela Alexa (Amazon), além de ter um aplicativo próprio. De acordo com a fabricante, o usuário pode criar automações, rotinas e ciclos. Ela tem fluxo luminoso de 700 LM, 7W de potência e vida útil de cerca de 20 mil horas. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 79 para comprar o produto.

Ela transita a claridade no dourado, branco e azulado. O produto é uma boa opção para quem procura decorar um ambiente interno da casa como cozinha e lavanderia. Avaliada em 4,7 de 5 estrelas, os usuários destacaram que não há tantas opções de cores. Entretanto, destacam o visual e a praticidade de instalação do produto.

Prós: fácil instalação e visual decorativo

fácil instalação e visual decorativo Contras: não possui muitas opções de cores

