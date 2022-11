7 monitores ideais para quem faz home office

Já o Dell S2421HN oferece resolução Full HD e função antirreflexo por valores que partem de R$ 879. Outra alternativa é o Samsung ‎U32J590UQ, que apresenta resolução 4K e 32 polegadas por cerca de R$ 2.389. Veja a seguir sete monitores ideais para o home office.

1 de 8 7 monitores ideias para home office — Foto: Rafael Leite/TechTudo 7 monitores ideias para home office — Foto: Rafael Leite/TechTudo

1. Philips 193V5LHSB2 - a partir de R$ 498

O monitor Philips 193V5LHSB2 apresenta 18,5 polegadas com 1366 x 768 pixels e 60 Hz de taxa de atualização. O aparelho também é equipado com uma tela plana com painel LED. Com entradas HDMI e VGA, o acessório oferece diversos recursos, como o LowPower, prometendo ser um monitor mais econômico do que os convencionais. O produto pode ser encontrado por valores que partem de R$ 498.

Outro destaque é o SmartControl, funcionalidade que permite alterar cor, brilho, detalhes da tela e outros usando o mouse em vez de acionar os botões na parte externa do monitor. O aparelho ainda apresenta furos padrão VESA para fixar o monitor na parede. A fabricante indica o modelo para uso pessoal, empresarial e multimídia. Avaliado em 4,5 de 5 estrelas, os compradores da Amazon destacam o custo-benefício e pontuam que ele oferece o básico. No entanto, relatam erros e uma qualidade visual baixa.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: qualidade de imagem baixa

2 de 8 Philips 193V5LHSB2 apresenta furos padrão VESA para fixar o monitor na parede — Foto: Divulgação/Philips Philips 193V5LHSB2 apresenta furos padrão VESA para fixar o monitor na parede — Foto: Divulgação/Philips

O 24B1XHM, da AOC, pode ser uma boa escolha para quem procura um monitor com funções intermediárias para trabalho sem precisar investir muito. A tela conta com Painel VA, função que promete uma melhor reprodução de cores, combinada com resolução Full HD (1920 x 1080 pixels) e alta nitidez para uma leitura e visualização mais completa, sendo ideal para quem passa o dia na frente da tela lendo. Ele oferece taxa de atualização de 75 Hz, o que de acordo com o fabricante, promete um conteúdo fluido e veloz, sem qualquer tipo de travamento ou borrões. O produto é visto por cifras a partir de R$ 719.

Avaliado em 4,8 de 5 estrelas na Amazon, os compradores destacam o Adaptive Sync, função que proporciona exibição mais nítida e real durante o uso, principalmente em reproduções de vídeos, sincronizando a frequência do monitor com a taxa de quadros da placa de vídeo, evitando rupturas ou cortes indiscretos na tela, além do formato com bordas finas. Já outros destacam que o contraste nele não é tão perceptível, causando um desconforto quando o brilho está em alto desempenho.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: tende a ser desconfortável com o brilho em alto desempenho

3 de 8 O AOC 24B1XHM conta com tecnologia do Painel VA para melhor reprodução de cores e resolução Full HD — Foto: Divulgação/AOC O AOC 24B1XHM conta com tecnologia do Painel VA para melhor reprodução de cores e resolução Full HD — Foto: Divulgação/AOC

3. Dell E2222HS - a partir de R$ 899

O monitor E2222HS da Dell, foi pensado para o uso diário ou para home office. A novidade é adequada para estudo, trabalho com documentos, etc. O aparelho mede 21,5 polegadas e conta com uma resolução Full HD de 1920 × 1080 pixels. A taxa de atualização é de 60 Hz, o tempo de resposta é de 10 ms, sendo 5 ms no modo de aceleração. As interfaces são DisplayPort 1.2 e HDMI 1.4, e estão disponíveis para conectar fontes de sinal, bem como um conector D-Sus. Ele é vendido por cifras que partem de R$ 899.

O modo de visão horizontal e vertical podem alcançar até 178 graus. Além disso, o painel tem uma relação de contraste de 3000: 1 e brilho de 250 cd / m2. O monitor possui ComfortView, função que oferece conforto, sendo ideal para quem procura uma tela para trabalho. Avaliado em 4,5 de 5 estrelas, os compradores destacaram os alto-falantes, que são equipados com alto-falantes embutidos, além de suporte para instalação VESA, padrão mundial. Entretanto, relatam que o contraste e o brilho são decepcionantes.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: contraste e brilho não é tão alto

4 de 8 O Dell E2222HS possui ComfortView, função que oferece conforto, sendo ideal para quem procura uma tela para trabalho — Foto: Divulgação/Dell O Dell E2222HS possui ComfortView, função que oferece conforto, sendo ideal para quem procura uma tela para trabalho — Foto: Divulgação/Dell

4. Dell S2421HN - a partir de R$ 879

O S2421HN, da Dell, oferece uma tela com 23,8 com resolução Full HD (1920 x 1080 pixels). De acordo com as informações, ele possui dimensões de 41 cm de altura por 54 cm de largura, este monitor LED apresenta ainda função antirreflexo para lidar com o excesso de luzes no ambiente. Além disso, disponibiliza uma taxa de atualização convencional de 60 Hz e um tempo de resposta de 4 ms. O produto pode ser visto por cifras que partem de R$ 879.

A parte traseira do equipamento traz duas entradas de conexão HDMI e uma porta de saída de áudio. As especificações indicam a utilização do periférico para baixa produtividade ou navegação básica: usuários com o propósito exclusivo para estudos podem se beneficiar do eletrônico. Avaliado com uma nota de 4,9 de 5, os últimos compradores da Amazon destacaram a boa eficiência do monitor para trabalhar e o custo-benefício. Entretanto, pontuam negativamente o desempenho quando utilizado com o tempo de resposta rápido, pois aparecem rastros brancos na tela.

Prós: custo-benefício e bordas finas

custo-benefício e bordas finas Contras: rastros brancos na tela

5 de 8 O S2421HN, da Dell, oferece uma tela com 23,8 polegadas com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels. — Foto: Divulgação/Dell O S2421HN, da Dell, oferece uma tela com 23,8 polegadas com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels. — Foto: Divulgação/Dell

O LG 29WK600 pode ser ideal para quem busca um monitor ultrawide. O produto é equipado com HDR 10, tela IPS e resolução de até 2560 x 1080 pixels. Com 14 modos de customização de tela disponível, o display permite dividir a tela em quadro partes ao mesmo tempo e visualizar duas janelas simultaneamente no modo picture-in-picture (PIP). De acordo com a fabricante, ele possui suporte em forma de semicírculo e permite que o usuário altere a inclinação no plano vertical para uma maior visualização e conforto durante o uso no home office. O modelo apresenta tela antirreflexo, taxa de atualização de 75 Hz e tempo de resposta de 5 ms. Ele é vendido por cerca de R$ 1.509.

Este modelo é equipado com MAXXAUDIO, sendo dois alto-falantes de 5 W, fornecendo uma experiência de áudio de cinema, além de um áudio mais limpo e direto. Em relação à conexão, possui entrada HDMI (acompanha cabo) e DisplayPort. O monitor é ideal para o público que procura maior produtividade no trabalho, principalmente desenvolvedores e quem busca mais imersão nos aplicativos e edições. O modelo recebeu avaliação de 4,8 de 5 dos consumidores da Amazon e os destaques ficam por conta da imersão, conforto visual e cores fiéis.

Prós: tela ultrawide HDR 10

tela ultrawide HDR 10 Contras: não possui proteção

6 de 8 LG 29WK600 é um monitor ultrawide — Foto: Divulgação/LG LG 29WK600 é um monitor ultrawide — Foto: Divulgação/LG

O 34WP550, da LG, é um monitor UltraWide e é indicado para quem procura mais imersão e espaço na hora de fazer edição de fotos e vídeos, HTMLs e filmes durante o home office. A tela maior com resolução Full HD de 21:9 e taxa de atualização de 75 Hz pode oferecer desempenho e um bom campo de visão para quem procura uma tela com proporção maior do que os demais modelos, além de um conforto maior durante o uso. O produto pode ser encontrado por valores que partem de R$ 2.329.

A tela também oferece uma visão com OnScreen Control, função que permite alterar as configurações do monitor, customizar a tela em até 14 modos e qualidade de imagem com o HDR 10+. A base da tela são sem bordas e podem ser alteradas em inclinação e altura. Avaliada em 4,7 de 5 estrelas, os compradores destacaram as funções oferecidas pela marca, variação de altura e qualidade da tela. Já outros notaram que ela não possui áudio e que ele não é um modelo de fácil manuseio.

Prós: OnScreen Control

OnScreen Control Contras: preço elevado

7 de 8 O 34WP550, da LG, é um monitor ultrawide e é indicado para quem procura mais imersão e espaço na hora de fazer edição de fotos e vídeos, HTMLs e filmes durante o home office — Foto: Divulgação/LG O 34WP550, da LG, é um monitor ultrawide e é indicado para quem procura mais imersão e espaço na hora de fazer edição de fotos e vídeos, HTMLs e filmes durante o home office — Foto: Divulgação/LG

O U32J590UQL é um modelo para quem busca um produto para alta produtividade e quer mais de uma janela aberta simultaneamente. Somando 32 polegadas, o eletrônico exibe dimensões de 72 cm de largura por 42 cm de altura. De acordo com a fabricante, é possível usufruir de uma qualidade de imagem 4K e resolução de 3840 x 2160 pixels, características interessantes para quem busca altíssima nitidez durante o consumo de filmes e séries, além de edições.

Já sobre a taxa de atualização, o monitor conta com 60 Hz. A interface de conectividade proporciona duas entradas HDMI e um DisplayPort. Avaliado com uma nota de 4,2 de 5 na Amazon, os usuários destacam positivamente o display para usos como trabalho e estudo. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 2.389 para comprar o produto.

Prós: resolução 4K

resolução 4K Contras: existem modelos mais baratos com maior taxa de atualização

8 de 8 O Samsung U32J590UQL é um modelo para quem busca um produto para alta produtividade e quer mais de uma janela aberta simultaneamente — Foto: Divulgação/Samsung O Samsung U32J590UQL é um modelo para quem busca um produto para alta produtividade e quer mais de uma janela aberta simultaneamente — Foto: Divulgação/Samsung