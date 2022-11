8 atalhos do WhatsApp Web que você deveria testar agora

O WhatsApp Web tem atalhos que podem facilitar muito o uso do app no navegador. É possível realizar diversas funções por meio das teclas rápidas - como, por exemplo, arquivar mensagens, fixar contatos, marcar conversas como não lidas, pesquisar nos chats e mais. Todos os procedimentos podem ser realizados em um simples pressionar de teclas específicas, que ativam a função. As combinações são boas para agilizar o dia a dia e oferecer novas maneiras de usar o mensageiro no computador. A seguir, confira os atalhos para Windows e Mac que você já deveria estar usando na versão do WhatsApp para navegadores.

1. Marcar como não lido

O WhatsApp tem uma função que permite inserir a bolinha verde novamente em mensagens já lidas. Dessa forma, a conversa fica em destaque, como se não tivesse sido visualizada. Porém, vale lembrar que, caso as configurações de privacidade do chat estejam habilitadas para que o destinatário saiba que você leu, isso não mudará para ele.

Sendo assim, os dois traços azuis permanecerão visíveis para a pessoa, mesmo que você sinalize a mensagem como não lida depois. O recurso, no entanto, pode ser útil para quem deseja reler uma conversa e precisa mantê-la em evidência. Na versão para navegador, o processo tradicional é clicar na seta ao lado da conversa e selecionar a opção. Já para realizar a função por meio de atalhos do teclado, primeiramente, toque na conversa desejada. Depois, pressione as teclas:

No Windows: CTRL + ALT + SHIFT + U

No Mac: CMD + CTRL + SHIFT + U

2. Arquivar chat

Colocar uma conversa em arquivo pode ser muito útil para manter um contato ou grupo oculto e deixar a lista de conversas mais organizada. Além do chat não aparecer na página inicial do WhatsApp, as notificações de mensagens também são silenciadas automaticamente. No entanto, se alguém te marcar em uma mensagem, o alerta aparecerá.

Por lá, é possível adicionar quantas conversas quiser. O desarquivamento também pode ser feito facilmente para retomar um chat para a tela inicial. Para arquivar uma conversa por meio do atalho, pressione as teclas:

No Windows: CTRL + ALT + SHIFT + E

No Mac: CMD + CTRL + E

3. Fixar uma conversa

Assim como o recurso de marcar como não lido, fixar uma conversa a mantém em destaque na lista. A diferença é que o chat fica sobreposto a todos os outros e marcado com o ícone de um pin. No total, é possível fixar até três conversas no WhatsApp Web. Dessa forma, você pode salvar um chat que deseja ver posteriormente ou que precisa ser aberto com frequência.

No método manual, a função é habilitada ao pressionar a seta disponível em cada contato e ativar a opção. Já com o atalho, a fixação pode ser ativada ao tocar no chat e pressionar as teclas:

No Windows: CTRL + ALT + SHIFT + P

No Mac: CMD + SHIFT + P

4. Criar um novo grupo

Os grupos no WhatsApp podem facilitar a comunicação em diversos ambientes sociais. Você pode desejar criar um novo grupo para um evento social, reunir familiares ou colegas de trabalho, escola, faculdade e outros. Manualmente, o processo é feito ao tocar nos três pontinhos e escolher a opção. Com o atalho, a aba de criação de grupo é aberta, permitindo que você possa adicionar os contatos desejados. O caminho é feito da seguinte forma:

No Windows: CTRL + ALT + SHIFT + N

No Mac: CTRL + ALT + SHIFT + N

5. Procurar entre os chats

Pesquisar dentro de uma conversa um assunto específico que foi tratado há um tempo pode ser muito útil. Em caso de chats longos, rolar a tela até encontrar a mensagem desejada pode não ser tão viável. Dessa forma, o recurso de pesquisa dentro das conversas agiliza o processo de encontrar algo no WhatsApp Web.

Após a abertura da janela de pesquisa, basta digitar pelo termo que deseja encontrar. As mensagens com a frase correspondente irão aparecer em ordem cronológica. No modo convencional, o processo é feito ao clicar no ícone de lupa na área superior, em que se encontra o nome do contato. Já pelas teclas, o caminho é o seguinte:

No Windows: CTRL + ALT + SHIFT + F

No Mac: CMD + CTRL + SHIFT + F

6. Mutar um chat

Silenciar notificações pode ser uma boa escolha quando você quer desativar os alertas de novas mensagens em algum contato ou grupo. Além disso, mutar um chat em específico pode ser útil para bloquear distrações e conversas desnecessárias. Por padrão, o WhatsApp oferece três opções de período para silenciamento: oito horas, uma semana ou para sempre.

Na forma convencional, o processo é feito tocando nos três pontinhos na área superior, ao lado do nome do contato, dentro do chat. Com o teclado, o atalho é feito da forma a seguir:

No Windows: CTRL + ALT + SHIFT + M

No Mac: CMD + CTRL + SHIFT + M

7. Abrir as configurações

A aba de configurações do WhatsApp permite alterar ajustes de privacidade, segurança e personalização, por exemplo. Por lá, é possível retirar o online, ocultar foto de perfil, trocar papel de parede e muito mais. No WhatsApp Web, você consegue acessar essa área, nos três pontinhos na área superior e, depois, escolhendo a opção correspondente. Para realizar o processo por meio do atalho, basta apertar as teclas:

No Windows: CTRL + ALT + ,

No Mac: CMD + CTRL + ,

8. Trocar caracteres por emojis

Uma outra forma de usar o teclado para realizar as funções dentro do WhatsApp Web é usando os caracteres para formar emojis. Por exemplo, ao digitar dois pontos e o parêntese para a direita, é possível adicionar uma carinha sorrindo. Já ao escrever o y entre parênteses, o dedo em sinal de joia é inserido na caixa de mensagens - mais ou menos como ocorria no MSN. Outros atalhos diversos podem ser adicionados:

(y) – dedo para cima

(n) – dedo para baixo

:) – rosto sorrindo

:( - rosto triste

:/ - rosto indiferente

:p – rosto com a língua para fora

:* - rosto mandando beijo

<3 – coração

