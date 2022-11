8 jogos da PS Plus com Ray Tracing para experimentar a tecnologia no PS5

Pensando nisso, o TechTudo preparou uma lista com oito dos principais jogos que usam o recurso e estão disponíveis no catálogo da PS Plus Extra. Confira, a seguir, as comparações entre os modos com o efeito ligado e desligado.

O que é Ray Tracing?

Ray Tracing é uma tecnologia que permite a criação de efeitos de iluminação, sombra, reflexos e contraste mais realistas, simulando, da forma mais natural possível, o trajeto que fariam os raios de luz. Esse recurso já era utilizado na produção de filmes, mas só chegou aos jogos depois do lançamento das placas de vídeo mais modernas e poderosas. Na prática, isso eleva o realismo nos games e faz com que os visuais fiquem ainda mais deslumbrantes.

1. Control: Ultimate Edition

Desenvolvido pela Remedy Entertainment, Control é um game que conquistou muitos jogadores na geração passada e foi aprimorado para os consoles mais recentes. Sua versão definitiva usa a tecnologia do Ray Tracing para dar mais qualidade à iluminação e aos reflexos, deixando os corredores do Departamento Federal de Controle ainda mais misteriosos. Porém, vale ressaltar que com o RT ligado, a taxa de quadros do jogo diminui de 60 para 30 fps.

2. Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Lançado em novembro de 2020, junto com o PS5, Spider-Man: Miles Morales é um dos jogos da PS Plus que faz o melhor uso do Ray Tracing. A forma mais prática de ver a tecnologia em ação é pelas janelas dos prédios, que passam a refletir tudo o que acontece nas ruas e deixam a cidade muito mais bonita. Para ficar melhor ainda, os jogadores podem aproveitar a tecnologia de dois jeitos: em 30 fps e 4K, ou em 60 fps com resolução de 1440p. Em ambos os casos, o resultado é deslumbrante.

3. Deathloop

Vencedor de dois prêmios no The Game Awards 2021, Deathloop aplica o Ray Tracing de forma discreta. O jogo usa o recurso para deixar a iluminação mais natural e aumentar a densidade das sombras, melhorando a oclusão dos ambientes como um todo.

Manter o RT ativado, por outro lado, nem sempre é uma boa ideia: a tecnologia limita o jogo de tiro aos 30 frames por segundo e pode não valer a pena para quem prefere mirar com mais fluidez. Quem abre mão do traçado de raios pode jogar em até 120 fps, o que faz muita diferença em um jogo de tiro em primeira pessoa.

4. Marvel's Guardians of the Galaxy

Publicado pela Square Enix, Guardians of The Galaxy é um jogo de ação com os vigilantes espaciais da Marvel. O título faz um uso tímido do Ray Tracing, aproveitando a tecnologia apenas para melhorar o reflexo de algumas superfícies.

Infelizmente, poucos objetos se beneficiam do recurso, fazendo com que o RT só possa ser percebido em ambientes específicos. Na nave dos heróis, por exemplo, existem diversas bancadas de metal que são afetadas pelo traçado de raios.

5. Maneater

Em Maneater, controlamos um tubarão e devemos nos tornar o predador mais temido do oceano. Apesar de não ter um visual fotorrealista, o jogo aposta no Ray Tracing para entregar reflexos mais nítidos e detalhados na superfície da água.

O efeito é mais perceptível do lado de fora do mar, onde projeta a imagem de prédios e embarcações. Para funcionar, o recurso diminui a performance do jogo para 30 frames por segundo. Com o RT desligado, Maneater roda em taxa de 60 fps.

Para aproveitar as novidades introduzidas pelos consoles de nova geração, Metro Exodus, lançado originalmente em 2019, recebeu uma atualização que melhorou o desempenho e os gráficos do jogo. Além de rodar em 4K e a 60 fps, a versão aprimorada teve toda sua iluminação feita com a tecnologia de Ray Tracing.

Isso faz com que os cenários e objetos do jogo reajam à luz de forma mais realista: um ambiente que não é alvo da luz do sol e nem tem lâmpadas acesas, por exemplo, fica completamente escuro. Mas se o jogador usar uma arma de fogo em um local desses, a área ao redor dele se iluminará um pouco por causa dos disparos.

7. Observer: System Redux

Apesar de ter um ótimo visual mesmo sem o Ray Tracing habilitado, Observer: System Redux usa essa tecnologia para simular a capacidade reflexiva de diversas superfícies, como espelhos e poças d'água, por exemplo. O jogo de terror se passa em um mundo cyberpunk, então o recurso também ajuda a valorizar as cores vibrantes e a estética única que marcam esse gênero.

8. Ghostrunner

Outro jogo de temática cyberpunk que tira vantagem da tecnologia de Ray Tracing é Ghostrunner. Apesar de não depender do recurso para ter uma ótima ambientação, o jogo de ação em primeira pessoa usa o traçado de raios para dar ainda mais vida aos reflexos no chão e nas paredes. Outro ponto positivo é que, mesmo com o RT ativado, Ghostrunner segue rodando em 60 quadros por segundo.