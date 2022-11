8 jogos de simulador inusitados que você não vai acreditar que existem

Mesmo assim, há exemplos ainda mais insanos do gênero, como simuladores de dinossauro, pedras e até mesmo de tráfico de órgãos alienígenas. Os exemplos são tão inusitados que é até difícil acreditar que existem. Pensando nisso, o TechTudo fez uma lista de oito simuladores que chamaram a atenção por suas peculiaridades. Confira:

Veja oito simuladores que você não vai acreditar que existem — Foto: Divulgação/Afterthought LLC

1. Drug Dealer Simulator

O estúdio Byterunners Game teve uma ideia ousada e lançou, em 2020, o jogo Drug Dealer Simulator. Em resumo, trata-se de um jogo de simulação de tráfico de drogas, onde você assumirá o papel de traficantes para construir seu próprio império do crime. O game funciona no estilo de mundo aberto e oferece a vastidão das ruas para que você possa se tornar na maior mente criminosa da região ou em um gangster implacável.

Sua história começa em um esconderijo pequeno, e o objetivo é ir aumentando seu território. Nesse complicado caminho, será necessário lidar com a polícia, organizar novos esconderijos, recuperar mercadorias contrabandeadas, entre outros. Drug Dealer Simulator está disponível para PC (Steam) e celulares Android.

Drug dealer simulator coloca você para agir no mundo do crime — Foto: Divulgação/Byterunners Game Studio

2. I am Jesus Christ

I am Jesus Christ é um jogo que se encontra em fase de testes no momento, mas que já conta com uma proposta que chama a atenção. I am Jesus Christ está sendo desenvolvido pela SimulaM, que teve a ideia de levar para o PC (Steam) uma simulação de Jesus Cristo. De acordo com sua descrição, o game será jogado em primeira pessoa e contará todos os passos da história de Jesus, desde o seu nascimento até sua ressurreição.

Nesse caminho, será possível realizar milagres, encontrar com figuras da bíblia e viajar pelas terras de Jerusalém até a Galileia. I am Jesus Christ está previsto para ser lançado oficialmente no segundo trimestre de 2023.

I Am Jesus Christ será lançado em 2023, mas já entra na lista de simuladores mais peculiares já desenvolvidos — Foto: Divulgação/Steam

Imagine misturar humor com cirurgias de alto risco. Em 2013, a desenvolvedora Bossa Studios teve essa ideia bizarra e deu origem ao Surgeon Simulator. A proposta de criar uma simulação de cirurgias até poderia render um game interessante, mas Surgeon Simulator ignora a realidade e coloca o jogador sob o comando do Doutor Burke, um suposto cirurgião que fará os maiores absurdos com os mais peculiares pacientes em suas operações.

A perspectiva do jogo é em primeira pessoa, e você precisa lidar com controles intencionalmente ruins para não causar mais estrago ao paciente. Esse detalhe na gameplay rende cenas ainda mais bizarras e que, por vezes, podem exigir estômago forte. Surgeon Simulator está disponível para PlayStation 4 (PS4), Nintendo Switch, Android, iPhone (iOS) e PC (via )Steam.

O hilário Surgeon Simulator pode ser bastante nojento também — Foto: Divulgação/Bossa Studios

4. Space Warlord Organ Trading Simulator

Desenvolvido pela Strange Scaffold e lançado em 2021, Space Warlord Organ Trading Simulator é um simulador de mercados nada convencionais. O título coloca o jogador sob o comando de um protagonista que atua em um comércio de órgãos em todo o universo. Para ter sucesso, será necessário comprar, vender e negociar órgãos com todo o tipo de criatura alienígena que você encontrar nesse universo estranho e que estará em constante evolução.

A proposta de SWOTS, como esperado, também é de levar uma dose de terror para os jogadores, que precisarão lidar com coisas nojentas como vísceras de pessoas duvidosas e vampiros sanguessugas. O jogo está disponível para PC (Steam), Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

Space Warlord Organ Trading Simulator é um jogo curioso de comércio de órgãos pelo universo — Foto: Divulgação/Steam

A desenvolvedora Afterthought LLC teve a ideia de criar um jogo buscando recriar a experiência de vida de um dinossauro. Sim, lançado em 2015, The Isle coloca você para sobreviver em uma ilha habitada somente por esses répteis gigantes. Como um dinossauro, seu objetivo será caçar e crescer, enquanto lida com diversos inimigos da mesma espécie nesse jogo de mundo aberto. Como a própria descrição de The Isle afirma, o game se resume bastante entre matar e morrer.

A ilha do jogo ainda apresenta uma boa variedade de paisagens, destacando-se por florestas densas, montanhas e pântanos sombrios. Há um toque de terror em The Isle também, dada toda a tensão de acabar encontrando com criaturas perigosas escondidas nesses territórios. Vale lembrar que o jogo está disponível na plataforma Steam.

Em The Isle, você deve comer, beber água, descansar e brigar para crescer como um dinossauro saudável — Foto: Reprodução/Steam

6. PowerWash Simulator

Em julho de 2022, a Square Enix foi a distribuidora de um jogo "diferentão". Levando em consideração a fama da empresa, não seria surpresa o lançamento de algum RPG ou algum título com a marca Final Fantasy. Longe disso, o nome Square Enix esteve ao lado de um jogo chamado PowerWash Simulator, um simulador onde você precisa lavar as coisas ao seu redor. Armado com uma mangueira de alta pressão e observando a tudo na perspectiva em primeira pessoa, o jogador precisará enfrentar a sujeira de veículos, paredes, parques de diversão, entre outros.

PowerWash Simulator foi desenvolvido pela FuturLab, que conseguiu transformar uma ideia tão curiosa em um verdadeiro sucesso no Steam, tendo suas notas com avaliações consideradas "Extremamente Positivas". Além do PC, você pode encontrar o jogo para PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

PowerWash Simulator é um surpreendente sucesso, apesar da proposta bastante diferente — Foto: Divulgação/Steam

7. Rock Simulator

Quantas pessoas no mundo pararam para pensar a respeito de como seria a vida de uma pedra? Provavelmente, só os desenvolvedores de Rock Simulator. A empresa indie Vinoo teve a ideia de criar um jogo para que os gamers pudessem ter a experiência de uma pedra na natureza. Ou seja, sem responsabilidades, sem objetivos, sem qualquer tipo de preocupação. Apenas uma pedra existindo em seu lugar e acompanhando o tempo passar.

Nesse período, você pode ouvir os sons da natureza e aproveitar a visão de diferentes paisagens que Rock Simulator tem a oferecer. Ainda há diferentes skins de pedras para desbloquear durante a jogatina. Rock Simulator está disponível para a compra na Steam.

Rock Simulator mostra o que faz uma pedra, somente existir — Foto: Divulgação/Steam

8. Viscera Cleanup Detail

Violência detalhada e elementos de terror estão entre as características que você encontrará em Viscera Cleanup Detain. Lançado em 2015 e desenvolvido pela RuneStorm, o game faz você assumir o papel de um zelador de estação espacial que precisa realizar a limpeza do local após diversos acontecimentos terríveis ocasionados por uma longa e difícil batalha contra uma invasão alienígena. Luvas, baldes e esfregões estarão entre os objetos para concluir suas tarefas.

As consequências da violência da batalha entre humanos e alienígenas são vistas nos cenários de Viscera Cleanup Detail, com muito sangue e, é claro, vísceras espalhadas por toda a estação. Trata-se de mais um jogo que precisa ter estômago forte para que possa resistir às cenas nojentas durante a jogatina. Viscera Cleanup Detail está disponível na Steam.

Viscera Cleanup Detail faz você limpar toda a sujeira causada pela violência causada em uma batalha contra alienígenas — Foto: Divulgação/Steam