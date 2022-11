8 remakes de jogos clássicos que você precisa dar uma chance

Os remakes de jogo clássicos têm aparecido com maior frequência nos últimos anos. Visando capturar jogadores veteranos pela nostalgia e levar os mais jovens a conhecerem nomes famosos de décadas atrás, essa atualização de gráficos, som e até gameplay costumam agradar ao público. Recentemente, mais games repensados foram anunciados para os próximos meses, com Silent Hill 2 , The Witcher e Resident Evil 4 , entre outros, além de Dead Space , que chega já em janeiro.

Contudo, já existem alguns remakes de clássicos que trouxeram muita qualidade e transformaram os jogos originais em versões definitivas, como Tony Hawk's Pro Skater 1+2, Spyro Reignited Trilogy e The Last of Us Parte 1. Pensando nisso, o TechTudo reuniu alguns remakes de jogos clássicos que valem a pena você dar uma chance na nova versão. Confira:

1 de 9 The Last of Us Parte 1 é o remake exclusivo de nova geração do clássico de 2013 — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins The Last of Us Parte 1 é o remake exclusivo de nova geração do clássico de 2013 — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins

1. Resident Evil 2 (2019)

Resident Evil 2 Remake foi lançado em 2019 para PS4, Xbox One e PC. A Capcom foi capaz de resgatar as qualidades que fizeram do Resident Evil 2 (1998) um sucesso na época e fazê-las funcionarem em um cenário mais expandido e moderno da nova geração. Além dos gráficos reformulados com a utilização da RE Engine, o remake se destaca com a mudança total da câmera, deixando de lado a clássica câmera fixa e optando pela câmera em terceira pessoa com a perspectiva over the shoulder (acima do ombro), semelhante aos Resident Evil 4, 5 e 6.

A Capcom também obteve sucesso em levar todo o clima de terror do clássico de 1998 para a geração mais moderna de consoles. Os ambientes reformulados e expandidos, os inimigos mais velozes e imprevisíveis e o excelente trabalho na iluminação em geral são pontos a se destacar e que tornam a experiência aterrorizante para o jogador, exatamente como se espera do remake de um bom survival horror.

2 de 9 Resident Evil 2 Remake reimagina o clássico de terror com maestria e fez grande sucesso no lançamento — Foto: Divulgação/Capcom Resident Evil 2 Remake reimagina o clássico de terror com maestria e fez grande sucesso no lançamento — Foto: Divulgação/Capcom

3. 2. Spyro: Reignited Trilogy (2018)

Como o nome sugere, Spyro Reignited Trilogy é o remake de três jogos clássicos da franquia. Spyro: The Dragon (1998), Spyro: Ripto's Rage (1999) e Spyro: Year of the Dragon (2000) foram desenvolvidos pela Insomniac Games na época e lançados para PlayStation 4 (PS4). Porém, os remakes lançados em 2018 tiveram como desenvolvedora a norte-americana Toys for Bob. Os três jogos sempre mantiveram o estilo como um game de plataforma em 3D, onde você controla o simpático dragão roxo Spyro.

Com exceção da visível melhoria gráfica, os remakes não contam com mudanças bruscas e são muito fiéis naquilo que os jogos clássicos apresentaram na época, com destaque para o tamanho e o level design de cada cenário. Entre as diferenças, podemos destacar como algumas alterações em piadas que poderiam não apropriadas para a faixa etária, a dublagem e o melhor desenvolvimento de personagens, detalhes que aparecem para enriquecer os remakes.

3 de 9 Spyro: Reignited Trilogy foi feito com carinho, dando destaque não somente ao protagonista, mas a personagens em geral — Foto: Divulgação/Toys for Bob/Activision Spyro: Reignited Trilogy foi feito com carinho, dando destaque não somente ao protagonista, mas a personagens em geral — Foto: Divulgação/Toys for Bob/Activision

O Final Fantasy VII Remake foi lançado em 2020 para PlayStation 4 (PS4) com a proposta de repaginar um dos jogos mais populares de toda a franquia da Square Enix. A novidade trouxe uma vida nova aos personagens e aos cenários do jogo de 1997 graças aos gráficos que a nova geração de consoles proporciona. O sistema de batalha também teve uma mudança importante, deixando de lado o clássico formato de turnos e optando por uma ação em tempo real, mas sem ignorar elementos estratégicos do original.

Esse primeiro remake, no entanto, pode decepcionar por focar somente na região de Midgar, algo em torno de 30% do que é apresentado no clássico de PlayStation, além de ter certa linearidade e side quests repetitivas. Mesmo assim, a forma como explora mais detalhes da história do jogo, dos personagens principais e até aqueles personagens que, de certa forma, foram deixados de lado no clássico, concede maior riqueza ao enredo do remake.

4 de 9 Final Fantasy VII Remake conta com um novo sistema de batalha e muito mais detalhes que agregam ao seu enredo — Foto: Reprodução/Gamespot Final Fantasy VII Remake conta com um novo sistema de batalha e muito mais detalhes que agregam ao seu enredo — Foto: Reprodução/Gamespot

4. Demon's Souls (2020)

A famosa série "Souls" da From Software se iniciou em 2009 com o lançamento de Demon's Souls, com exclusividade para o PlayStation 3 (PS3). Levando em consideração que se trata de um dos melhores jogos do console da Sony, não seria tão simples a tarefa de criar um remake do game que agradasse principalmente os fãs da franquia. Ainda assim, a desenvolvedora Bluepoint Games foi capaz de fazer um excelente trabalho com o Demon's Souls remake, lançado em 2020, resolvendo os problemas técnicos da versão de PS3 e sabendo utilizar bem de todo o poderio do PlayStation 5 (PS5).

Além de impressionar com belos visuais, o remake também mostra fidelidade com a gameplay original e toda a atmosfera sombria que define a franquia. Sutis atualizações de qualidade também foram realizadas pela Bluepoint, que fez um belo trabalho de modernizar o Demon's Souls e apresentá-lo da forma que merece na atual geração de consoles.

5 de 9 O remake de Demon's Souls para PlayStation 5 (PS5) atualizou o clássico game com visuais impressionantes — Foto: Reprodução/PlayStation O remake de Demon's Souls para PlayStation 5 (PS5) atualizou o clássico game com visuais impressionantes — Foto: Reprodução/PlayStation

5. Shadow of the Colossus (2018)

Shadow of the Colossus, lançado em 2005, era jogo quase obrigatório para qualquer usuário de PlayStation 2. Desenvolvido por Japan Studio e Team Ico, o game coloca o jogador para viver uma aventura solitária em uma região completamente isolada, onde um jovem vai em busca de um meio de reviver sua amada, Mono. Nesse caminho, os únicos inimigos são os 16 gigantes que o protagonista precisa derrotar para adquirir tal poder. Uma narrativa e uma construção de mundo minimalistas, mas que resultaram na fórmula do sucesso para o game.

O remake, lançado em 2018, mantém essa mesma atmosfera de solidão quase absoluta, mas faz um trabalho interessante ao deixar o mundo em questão razoavelmente menos vazio. Além dos gráficos, o novo jogo traz uma melhora significativa em diversos aspectos do game de 2005, como nos controles e na performance em geral. Isso faz com que o remake seja a melhor experiência para jogar Shadow of the Colossus hoje em dia.

6 de 9 Shadow of the Colossus Remake é a experiência definitiva do jogo de 2005 — Foto: Reprodução/Shirrako Shadow of the Colossus Remake é a experiência definitiva do jogo de 2005 — Foto: Reprodução/Shirrako

Assim como Spyro, a franquia Crash Bandicoot também lançou um remake de toda a sua trilogia lançada no Playstation. Crash Bandicoot (1996), Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back (1997) e Crash Bandicoot 3: Warped (1998) receberam um tratamento especial da Vicarious Vision, que lançou, em 2017 para PlayStation 4 (PS4), um remake dos três: Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.

Ao lado de toda a melhoria nos gráficos e na música, N.Sane Trilogy também aprimorou os controles e a física em geral dos jogos. Vale destacar também a adição de um estágio que foi cortado no Crash Bandicoot original devido à enorme dificuldade, o "Stormy Ascent", que se tornou um dos grandes desafios de toda a trilogia.

7 de 9 Crash Bandicoot N. Sane Trilogy leva mudanças gráficas, na trilha e na gameplay, mas sem esquecer dos pontos positivos dos clássicos — Foto: Reprodução/PCGamer Crash Bandicoot N. Sane Trilogy leva mudanças gráficas, na trilha e na gameplay, mas sem esquecer dos pontos positivos dos clássicos — Foto: Reprodução/PCGamer

7. The Last of Us Parte 1 (2022)

The Last of Us Parte I é um remake bastante recente, lançado em setembro de 2022 para PlayStation 5 (PS5). A repaginação de The Last of Us (2013) foi feita pela Naughty Dog com o objetivo de levar o jogo de PS3 a novas alturas no PS5. Para começar, The Last of Us Part I traz dois modos de exibição: um que traz a resolução 4K a 30 quadros por segundo, e outro com a resolução 4K a 60 quadros por segundo. Contudo, o remake não se limita somente nesta novidade e leva muito mais carinho ao primeiro jogo da franquia.

O jogo focou bastante em inúmeros detalhes técnicos que, reunidos, transformam a experiência. Todos os personagens e o ambiente no geral foram refeitos pela Naughty Dog. A vegetação é mais densa, a iluminação ganhou nova vida, há muito mais objetos para se destruir ao redor, toda a preocupação com o realismo da chuva, entre outros detalhes. Com isso, The Last of Us Parte I é um remake a se considerar para quem tem um PS5. Além disso, o game ganhou vastas opções de acessibilidade, o que, por si só, já o faz um grande acerto da Naughty Dog e da Sony.

8 de 9 The Last of Us Part 1 focou nos mínimos detalhes para trazer uma experiência satisfatória na nova geração de consoles — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins The Last of Us Part 1 focou nos mínimos detalhes para trazer uma experiência satisfatória na nova geração de consoles — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins

8. Tony Hawk's Pro Skater 1+2 (2020)

Tony Hawk's Pro Skater é uma franquia que teve início no PlayStation e levou tanto os fãs de skate quanto aqueles mais curiosos a se divertirem fazendo manobras e curtindo um bom rock 'n roll. Lançado pela Vicarious Vision em 2020 para PlayStation 4, Xbox One e PC e com versões posteriores para o PS5 e Xbox Series X/S, o remake traz os dois primeiros jogos da franquia de volta, mas com grandes mudanças no visual e muito mais conteúdo, principalmente jogar online.

Chama a atenção a nova vida dada aos skateparks do jogo, mas sem perder a essência. Por sinal, além dos skatistas presentes nos jogos clássicos, o remake ainda adiciona atletas que não apareceram nem no 1 e nem no 2, como a brasileira Letícia Bufoni. Há, ainda, novas mecânicas que chegaram para agregar mais ao remake, além de um novo modo de criação de pistas completamente renovado.