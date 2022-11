8 soundbars para ter som de cinema em casa

O JBL MultiBeam 5.0 conta com tecnologia Dolby Atmos e controle de voz compatível com Alexa ou Google Assistente por preços que partem de R$ 1.449. Outra opção é a Yamaha SR-B20A, que apresenta Surround 3D virtual e DTS virtual: X, tecnologias que se unem durante a reprodução para envolver todo o ambiente por cerca de R$ 2.099. Conheça a seguir oito soundbars para ter som de cinema em casa.

1. Goldentec SBG03 - a partir de R$ 791

O Goldentec SBG03 é o modelo de abertura da lista e pode ser uma opção para quem não pretende investir muito dinheiro, mas que não abre mão de melhorar o entretenimento. O equipamento possui 280 Watts de potência e promete uma experiência satisfatória de Áudio Surround 2.1 com graves reforçados e subwoofer sem fio. A opção pode ser encontrada por preços que partem dos R$ 791.

Ele oferece conexão via Bluetooth, permitindo que o usuário faça o pareamento de celulares, tablets ou até mesmo da TV sem precisar de cabos, para um visual mais clean e minimalista. Avaliado em 4,5 de 5 estrelas na Amazon, o aparelho se destaca pelo custo-benefício e pela fácil conexão com outros aparelhos eletrônicos. Entretanto, as críticas citam a ausência de um painel que mostre o volume e o modo de operação.

2. JBL Cinema SB130 - a partir de R$ 855

A JBL Cinema SB130 pode ser uma opção interessante para quem busca qualidade sonora e aperfeiçoamento por um valor mais baixo. No entanto, o modelo de entrada se destaca por apresentar um subwoofer de 28 Watts de potência com fio, para oferecer ainda mais profundidade no som em ambientes internos e pequenos com ajuda da tecnologia Dolby Digital. O equipamento está disponível por valores a partir de R$ 855.

De acordo com a fabricante, a soundbar possui 55 Watts RMS de potência total, dois drivers Full-Range e conexões HDMI ARC. Além disso, conta com uma conexão óptica e uma conexão Bluetooth para emparelhamentos em dispositivos móveis. A embalagem do produto acompanha suportes para instalação na parede. Avaliado em 4,6 de 5 estrelas na Amazon, o artigo se destaca pelo custo-benefício. Porém, alguns compradores destacam que o som não é tão potente.

A soundbar HW-A455/ZD, da Samsung, ainda é uma alternativa de valor mais acessível para quem busca a experiência de um sistema de som imersivo e limpo. Com promessa de uso simples, pode se conectar via USB ou Bluetooth e conta com som surround e 300 Watts RMS de potência, além de oferecer um formato minimalista e slim. De acordo com a fabricante, a caixa subwoofer funciona através da conexão wireless, dispensando cabos.

A nota média entre os consumidores da Amazon fica em 4,6 de 5, com nota máxima em 82% das avaliações. O destaque vai para a qualidade do som e a assertividade no controle de volume. Porém, usuários reclamam da queda de qualidade do subwoofer quando conectado via Bluetooth. O modelo é vendido por valores que partem dos R$ 1.059.

O JBL MultiBeam 5.0 é um dos modelos da marca de áudio que promete se adequar ao ambiente em busca da melhor reprodução sonora, tanto para ambientes internos, quanto externos. Com conexões HDMI e ARC, além de AirPlay e controle de voz compatível com Alexa e Google Assistente, o modelo deve oferecer uma qualidade sonora potente e sem a necessidade de um subwoofer. O dispositivo utiliza as tecnologias Dolby Atmos, para uma experiência sonora mais imersiva, e JBL MultiBeam, capaz de criar um ambiente sonoro mais amplo.

O modelo ainda conta com conexão Bluetooth, permitindo que o usuário conecte a soundbar ao celular, tablet ou computador. Avaliado com 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o equipamento tem nota máxima em 84% das avaliações, que destacam a qualidade sonora e a fácil conectividade. Os consumidores interessados precisam desembolsar cerca de R$ 1.449 para comprar o produto.

5. JBL Cinema SB170 - a partir de R$ 1.459

A SB170 foi desenvolvida pela JBL para ficar em cima de um móvel ou presa na parede. A barra é compacta e pensada para não ocupar muito espaço. O modelo oferece 110 Watts de potência distribuídos em 2.1 canais. Assim como em alguns dispositivos anteriores, a fabricante investe no decodificador Dolby Digital, prometendo uma maior imersão em termos de áudio. É possível adquirir o equipamento por preços que partem de R$ 1.459.

Já em conectividade, ela possui uma porta USB-A, uma porta HDMI ARC e uma saída de áudio óptica. Ainda, o modelo oferece conexão via Bluetooth e acompanha controle remoto. O subwoofer de 5,25 polegadas não precisa de cabos para funcionar. Avaliado em 4 de 5 estrelas na Amazon, os compradores destacam o custo-benefício e a qualidade estética da caixa.

6. JBL Bar 2.1 Deep Bass - a partir de R$ 1.499

A JBL Bar 2.1 Deep Bass é uma soundbar que oferece 206 Watts RMS de potência. Ela acompanha um subwoofer grande, de 6,5 polegadas, além de conexões HDMI e Bluetooth. O modelo conta com as tecnologias Dolby Digital e JBL Surround Sound, que prometem envolver o usuário com o som, criando a sensação de imersão como se fosse um cinema em casa.

O equipamento possui 2.1 canais e o subwoofer deve ser capaz de emitir graves potentes. Com promessa de instalação fácil, basta um cabo óptico ou HDMI para começar a usar. Ainda, a barra acompanha um kit de suportes para instalação em paredes. Avaliado em 4,5 de 5 estrelas na Amazon, o produto se destaca pela qualidade sonora e pelo formato compacto. No entanto, muitos compradores apontam dificuldade na conexão do cabo HDMI com a TV. O investimento fica perto dos R$ 1.499.

O Yamaha SR-B20A promete função de imersão instantânea: assim que começa a reproduzir é possível ouvir o som da esquerda, da direita, de trás e até acima do usuário. As tecnologias Surround 3D virtual e DTS virtual: X se unem durante a reprodução para envolver todo o ambiente ou cômodo em som. O modelo traz saída para conectar um subwoofer externo, e a soundbar de 120 Watts deve ter fácil instalação.

Através do aplicativo Sound Bar Remote o usuário pode alterar os modos de som, o volume e mais funções. Além disso, uma conexão HDMI ARC permite controlar a TV e a barra de som com apenas um controle remoto. Avaliado em 4,6 de 5 estrelas, os compradores elogiam a qualidade do som 3D e a fácil instalação. Todavia, alguns destacam que a potência do som reproduzido pode ser fraca. O equipamento está disponível por preços que partem de R$ 2.099 na Amazon.

O JBL Multibeam 5.1 é o modelo mais caro da lista, mas deve agradar a quem procura mais potência e alcance. O equipamento oferece 325 Watts RMS de potência total, um subwoofer wireless de 10 polegadas e a função JBL MultiBeam, que promete um som surround de alta qualidade, indicado para filmes e séries em qualidade 4K.

O modelo oferece conexão Bluetooth e compatibilidade com Chromecast e AirPlay 2, para uma compatibilidade mais descomplicada e direta através dos dispositivos móveis. As saídas de som pelas laterais devem melhorar a reverberação do som pelo ambiente. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas na Amazon, a JBL Multibeam 5.1 se destaca pela qualidade, formato slim e fácil conexão. Todavia, há indicações de falhas no som. No Brasil, é possível adquirir o produto por valores a partir de R$ 2.800.

