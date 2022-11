Além de God of War: veja 7 jogos baseados em mitologias para você curtir

God of War: Ragnarok , lançado na última quarta-feira (9), é um dos vários games baseados em mitologias para contar suas histórias. Mitos japoneses, gregos, romanos ou egípcios são retratados em títulos como Hades , Smite e Okami, por exemplo. Nesses jogos, é possível encontrar divindades, criaturas, heróis e cenários das muitas culturas espalhadas pelo mundo. Pensando nisso, o TechTudo elaborou uma lista com sete obras para conhecer crenças e lendas de vários países durante a jogatina. Confira a seguir:

2 de 9 Hades, da Supergiant Games, foi lançado em 2020 e conquistou diversos prêmios — Foto: Divulgação/Supergiant Games Hades, da Supergiant Games, foi lançado em 2020 e conquistou diversos prêmios — Foto: Divulgação/Supergiant Games

👉 God of War Ragnarok está disponível para PC? Veja no Fórum TechTudo

1. Smite

Em 2014, um novo MOBA foi apresentado ao público. Intitulado Smite, o game atraiu a atenção dos jogadores por apresentar deuses e figuras de diversas mitologias, além de uma visão em terceira pessoa. Por essa razão, o título já se diferenciou de nomes como DotA 2 e League of Legends (LOL) e mostrou grande potencial.

O elenco de personagens é composto por Zeus, Hades, Bastet, Rá, Amaterasu, Baco e muitas outras divindades. Ele está disponível gratuitamente para PC (via Steam e Epic Games Store), PlayStation 4 (PS4), Xbox One e Nintendo Switch.

3 de 9 Smite é um MOBA que conta com figuras de diversas mitologias como Zeus, Hades, Rá e Fenrir — Foto: Divulgação/Hi-Rez Smite é um MOBA que conta com figuras de diversas mitologias como Zeus, Hades, Rá e Fenrir — Foto: Divulgação/Hi-Rez

Com um visual desenhado à mão, Jotun é um jogo ambientado na mitologia nórdica. Nele, os jogadores conhecem Thora, uma guerreira Viking que, após uma morte sem glória, precisa provar aos deuses o seu valor se quiser chegar a Valhalla. O título é da desenvolvedora Thunder Lotus Games, responsável também por Sundered e Spiritfarer. É possível comprá-lo para PS4, Xbox One, PC (via Steam e Epic Games Store) e Nintendo Switch.

4 de 9 Se passando na mitologia nórdica, Jotun permite que os jogadores guiem a viking Thora em sua jornada de provação — Foto: Divulgação Se passando na mitologia nórdica, Jotun permite que os jogadores guiem a viking Thora em sua jornada de provação — Foto: Divulgação

3. Okami

Okami é um clássico que marcou uma geração na época do PlayStation 2. Uma das coisas mais atraentes do título é o seu estilo, que lembra bastante um quadro pincelado. Na história, o jogador assume o papel de Amaterasu, a deusa japonesa do sol, em uma jornada para derrotar Orochi, um dragão de oito cabeças. A versão HD do jogo está disponível para compra nas plataformas PS4, Xbox One, PC (via Steam) e Nintendo Switch.

5 de 9 Okami é um clássico da época do PS2, que posteriormente ganhou uma versão em HD — Foto: Reprodução/Steam Okami é um clássico da época do PS2, que posteriormente ganhou uma versão em HD — Foto: Reprodução/Steam

Assim como Jotun, Assassin's Creed: Valhalla é um jogo baseado nos contos da mitologia nórdica. Na história do título, os jogadores acompanham Eivor, protagonista que pode ser homem ou mulher dependendo da sua escolha, nas batalhas contra os saxões. Durante a jogatina, é possível encontrar diversos elementos das lendas dos povos escandinavos, como mostra a DLC Dawn of Ragnarok. O game está disponível para PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series X/S e PC.

6 de 9 Assassin's Creed Valhalla é um jogo da franquia AC baseado na mitologia nórdica — Foto: Divulgação Assassin's Creed Valhalla é um jogo da franquia AC baseado na mitologia nórdica — Foto: Divulgação

5. Age of Mythology

Dos mesmos criadores de Age of Empires , Age of Mythology é um jogo de estratégia em tempo real (RTS). Para evoluir no game, o jogador precisa coletar recursos, batalhar, aprimorar exércitos e construir estruturas, por exemplo. Originalmente, com relação ao elenco, era preciso escolher entre gregos, romanos ou nórdicos. No entanto, posteriormente, com as DLCs The Titans e Tale of the Dragon, os chineses e os atlantes foram adicionados. O título está disponível para comprar no PC.

7 de 9 Age of Mythology é um jogo de estratégia em tempo real dos mesmos criadores de Age of Empires — Foto: Reprodução/Steam Age of Mythology é um jogo de estratégia em tempo real dos mesmos criadores de Age of Empires — Foto: Reprodução/Steam

Em Hellblade: Senua's Sacrifice, os jogadores acompanham a história da protagonista Senua, uma guerreira celta. Ela embarca em uma jornada até Hel, a terra dos mortos, com a esperança de rever seu falecido amado. No entanto, durante o percurso, além de enfrentar monstros, a personagem precisa lidar também com seus próprios demônios. O título está disponível para PlayStation 4 (PS4), Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC.

8 de 9 Em Hellblade: Senua's Sacrifice, a protagonista Senua lida com traumas durante sua jornada — Foto: Divulgação/Ninja Theory Em Hellblade: Senua's Sacrifice, a protagonista Senua lida com traumas durante sua jornada — Foto: Divulgação/Ninja Theory

7. Hades

Dos mesmos criadores de Bastion, Pyre e Transistor, Hades é um roguelike desenvolvido pela Supergiant Games. O enredo é focado em Zagreus, filho do deus do Submundo, que decide fugir do reino do pai. Enquanto tenta escapar, ele enfrenta diversas criaturas e figuras populares da mitologia grega. O título está disponível para compre em PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch ou PC.

9 de 9 Hades tem representação com deuses gregos — Foto: Divulgação/Supergiant Hades tem representação com deuses gregos — Foto: Divulgação/Supergiant

Veja também: God of War Ragnarök : Os primeiros TRINTA MINUTOS (Playstation 5)