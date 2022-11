Aplicativo Signal é seguro? 6 perguntas e respostas sobre o app

Por aqui, a plataforma ficou bastante popular após o WhatsApp mudar seus termos de serviço e anunciar o compartilhamento de dados com o Facebook. Durante o período, o Brasil foi um dos países que mais baixou o Signal, aumentando o número de usuários do mensageiro em território nacional. No entanto, por conta de suas rigorosas políticas de privacidade, o mensageiro corre o risco de ser bloqueado no país. Na lista a seguir, confira seis perguntas e respostas sobre o Signal.

1. O que é e como funciona o Signal?

O Signal é um app de mensagens com funcionamento similar ao de outros mensageiros, como o WhatsApp ou Telegram, bastando informar um número de telefone que esteja ativo para utilizá-lo. O que diferencia a plataforma de seus rivais são suas rígidas políticas de privacidade e suas funções de segurança, além do fato do app ter código aberto - o que permite que qualquer pessoa examine a ferramenta para testar e comprovar sua segurança.

Pelo aplicativo, usuários podem enviar fotos e vídeos, compartilhar links e mensagens de voz e criar grupos. Todas as mensagens são protegidas por criptografia de ponta-a-ponta, e a plataforma ainda conta com diversos recursos de privacidade, como aviso de prints, bloqueio por PIN, fotos de visualização única e mensagens efêmeras.

2. Quais as diferenças em relação ao WhatsApp? Dá pra ter grupo?

Tanto o Signal quanto o WhatsApp usam o mesmo protocolo de criptografia de mensagens, que é desenvolvido pelo próprio Signal. Isso significa que todo o conteúdo de mensagens e mídias que for trocado na conversa não pode ser interceptado por terceiros, e apenas o remetente e o destinatário das mensagens podem acessar esses dados.

Apesar disso, o WhatsApp mantém uma política de rastreamento e compartilhamento de dados com o Facebook , o que pode comprometer a privacidade de quem usa o app. O mensageiro da Meta pode enviar dados de interações entre usuários e contas comerciais para as empresas do Facebook, compartilhando informações como a marca e o modelo do celular, o número de telefone do usuário, o IP do dispositivo, além de dados como “visto por último” e o “online” e o tempo de uso e atividades no app.

Por outro lado, o Signal não armazena nenhum tipo de informação de quem usa a plataforma. De acordo com a companhia, o aplicativo usa um sistema que não é capaz de identificar usuários - por isso, o título de mensageiro “ultrasseguro”. Ainda, ele não conta com alguns recursos do WhatsApp, como pagamento pelo app.

3. O Signal é seguro?

O Signal pode ser considerado mais seguro do que outras plataformas plataformas de mensagens, como Telegram ou WhatsApp. Como dito anteriormente, a plataforma não armazena nenhum tipo informação sobre o usuário em seus servidores, seja nome, foto de perfil ou e-mail.

Além disso, o mensageiro utiliza um sistema de criptografia de ponta-a-ponta bastante elaborado, que impede a interceptação dos conteúdos - assim, eles não podem ser acessados por ninguém, incluindo o provedor do app. Outro ponto que confere grande credibilidade à plataforma está no fato dela ser mantida por uma fundação sem interesses econômicos, que é financiada por doações de usuários - diferentemente do WhatsApp, que é uma empresa e possui um apelo comercial.

4. Quem usa o Signal?

Por ter um foco maior em privacidade, a plataforma costuma ser a escolha de jornalistas, ativistas, membros do governo, especialistas em cibersegurança e até mesmo hackers. Ou seja, usuários que precisam lidar com conteúdo confidencial na Internet procuram o Signal pela credibilidade e segurança que a plataforma oferece. O mensageiro, inclusive, é aprovado e recomendado por Edward Snowden, ex-analista da CIA e antigo funcionário da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos (NSA), que vazou informações secretas do governo americano para o público.

5. Por que voltou a ser falado em 2022?

No Brasil, o mensageiro teve seu pico de popularidade em 2021, após o WhatsApp anunciar mudanças nos seus Termos de Uso e Política de Privacidade e começar a compartilhar dados com o Facebook. No entanto, o Signal entrou em evidência novamente neste ano após grupos de apoio ao presidente em exercício Jair Bolsonaro (PL) demonstrarem insatisfação após uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) exigir a remoção de dois grupos do Telegram.

De acordo com o órgão federal, esses chats coletivos do mensageiro russo funcionavam como meio para a propagação de informações falsas e para a “apologia a atos criminosos e violência política” durante o período das eleições. Nesse sentido, o Signal esteve em alta novamente como uma alternativa ao Telegram, apresentando alta nas buscas, de acordo com dados do Google Trends.

6. Vale a pena trocar pelo WhatsApp?

Se você procura um mensageiro que possui Políticas de Privacidade rígidas e não armazena nenhum tipo de dado sobre usuários em seus servidores, o Signal é a melhor opção. No entanto, se você usa o WhatsApp e não quer abrir mão de suas funcionalidades de interação e personalização, é provável que sinta dificuldades em usar o Signal.

No geral, as duas plataformas contam com funcionalidades semelhantes e permitem o envio de mídias, mensagens de voz, figurinhas e ligações de voz e vídeo. Recursos mais elaborados, como a função stories, o compartilhamento de fotos de visualização única e mensagens efêmeras que apagam sozinhas após um tempo determinado também estão presentes, mas o Signal ainda oferece mais recursos de segurança, incluindo um alerta de prints, uma função para dar blur nos rostos em fotos e a possibilidade de definir um PIN para proteger o app, por exemplo.

