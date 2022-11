Avatar: 7 curiosidades sobre a franquia com a maior bilheteria do cinema

Avatar é o filme com maior bilheteria da história do cinema. O longa, lançado em 2009 e disponível no Disney+ , é dirigido por James Cameron (Titanic) e possui três prêmios do Oscar. O elenco conta com nomes conhecidos como Sam Worthington (Fúria de Titãs) e Zoe Saldana (Guardiões da Galáxia e Star Trek). Foram anunciados mais quatro títulos que farão parte da franquia de sucesso. Avatar: O Caminho da Água será o segundo filme e estreará no Brasil no próximo mês, dia 16 de dezembro. Ainda não há nenhuma confirmação de quando a sequência chegará ao streaming.

Além de Avatar: O Caminho da Água (2022), Avatar 3 está previsto para 2024, enquanto Avatar 4 para 2026; por fim, Avatar 5 deverá estrear em 2028. Com tanto conteúdo a caminho, é um ótimo momento para revisitar o primeiro filme e conhecer fatos inovadores da produção bilionária. O TechTudo reuniu, a seguir, sete curiosidades sobre o longa-metragem.

Quebrou recorde de bilheteria e também de custo de produção

Em termos de bilheteria, Avatar superou Star Wars, Avengers, Jurassic Park e Titanic. O filme arrecadou mais de US$ 2,8 bilhões em todo o mundo. Além disso, o longa também foi o filme mais caro já produzido na época do lançamento – US$ 237 milhões. O uso de efeitos especiais de ponta em Avatar é um dos motivos que justificam o alto custo e também a razão pela qual o filme foi incrivelmente bem nas bilheterias.

O diretor James Cameron conseguiu o efeito que desejava com o uso da tecnologia de câmera virtual, empregando uma combinação de sensores de movimento acoplados aos atores e pequenas câmeras faciais ns suas cabeças para capturar as menores expressões faciais e movimentos dos atores. O resultado foram os personagens mais fotorrealistas já criados, elevando os padrões dos filmes que usam CGI.

Avatar 2 precisa ser a 4º maior bilheteria da história para gerar lucro

O diretor James Cameron trabalhou em Avatar: O Caminho da Água por quase dez anos. O filme começou a ser desenvolvido em 2013 e conta com a ambição de seguir o caminho do primeiro longa, alcançando uma colocação de destaque dentre os filmes de sucesso de bilheteria. Para se tornar um filme lucrativo, Avatar: O Caminho da Água precisa alcançar, no mínimo, o quarto lugar entre os filmes de maior bilheteria da história, informou Cameron à GQ nesta segunda-feira (21). Isso significa tomar o lugar de Star Wars: Episódio VII - O Despertar da Força, que arrecadou US$ 2,069 bilhões mundialmente.

O segundo filme demorou 13 anos para ser lançado e essa demora tem motivo

A grande diferença do novo filme da franquia é que a maior parte de Avatar 2 ocorrerá debaixo d’água. Se em filmes live-action já é difícil realizar as gravações, imagine para criar todo um mundo submerso. A direção precisou analisar e estudar tecnologias tão inovadoras quanto no longa original. Em entrevista à revista Collider, em 2017, James Cameron disse "colocamos muita potência, inovação, imaginação e novas tecnologias no problema, e levamos cerca de um ano e meio para descobrir como fazer isso". A equipe conseguiu solucionar o problema através da coleta de dados e movimentos dos personagens, além do aprimoramento da qualidade de captura de desempenho facial.

Utilizou um petabyte de armazenamento

A renderização inteira de Avatar (2009) utilizou mais de 1 petabyte (PB) de capacidade de armazenamento. Isso seria o equivalente a 4.000 fotos digitais tiradas diariamente por toda a vida do usuário, ou a gravação de 3,4 anos de vídeo Full HD ininterruptos. Além disso, em virtude da enorme quantidade de dados gerados pelas câmeras de Cameron e pela tecnologia de captura de movimento, eles exigiam um grande poder de computador para renderizar os dados depois de filmados.

O filme só foi produzido após James Cameron ver a tecnologia usada no Gollum

Gollum e O Senhor dos Anéis abriram alas para a tecnologia que James Cameron estava procurando. O diretor escreveu Avatar em 1994, porém a tecnologia para dar vida à sua visão naquela época era muito cara ou ainda não existia. Com a aparição de Gollum, James Cameron entendeu que finalmente seria possível refletir e transmitir visualmente os seus objetivos.

As ambições de James Cameron para Avatar exigiam tecnologia sofisticada, então ele procurou a Microsoft para obter a tecnologia de computação necessária para concluir o filme. Essencialmente, todo o filme foi transformado em uma quantidade sem precedentes de dados que exigiu a criação do software que a Microsoft construiu exclusivamente para o projeto de James Cameron.

O visual dos Na'vi foi inspirado em um sonho da mãe de James Cameron

O visual dos Na’vi – os humanoides do filme – foi inspirado em um sonho que a mãe de James Cameron teve. Em seu sonho, antes mesmo do diretor começar a trabalhar no filme, ela viu uma mulher de pele azul de 3,5 metros de altura. Criaturas parecidas foram adicionadas em seu primeiro roteiro, que apresentava um planeta com uma população nativa de alienígenas altos azuis. Estes mais tarde se tornaram a base para os Na'vi.

A língua dos Na'Vi foi criada por um linguista

