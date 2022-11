Black Friday 2022: guia completo para você pagar ainda mais barato hoje

📝 Black Friday: como saber se uma promoção compensa? Veja dicas no Fórum do TechTudo

Cuponomia, Cuponeria e Méliuz são exemplos de serviços que, além de fornecer cupons de desconto, permitem que o consumidor receba uma parte do dinheiro gasto na compra de volta. O valor do cashback varia conforme a plataforma escolhida e sua parceria com a loja, e as datas limite para resgatar o dinheiro também mudam conforme o site. Há ainda aplicativos de cashback.