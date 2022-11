Black Friday 2022: como evitar golpes e promoções falsas pelo celular

A Black Friday 2022 começa nesta sexta-feira (25), e muitas lojas virtuais famosas já estão com ofertas para os usuários ( acompanhe ao vivo pelo TechTudo ). Embora haja muitos descontos verdadeiros, é preciso ficar atento para não cair em fraudes e/ou promoções falsas - já que muitos cibercriminosos podem aproveitar o entusiasmo com o período para aplicar golpes. Verificar a veracidade de descontos recebidos pelo WhatsApp em sites oficiais e ainda testar a segurança dos links são duas práticas que podem ajudar você a não cair em "furadas" nesta Black Friday.

Na lista a seguir, o TechTudo reuniu cinco dicas que você precisa saber para evitar golpes e fraudes durante o período de promoções de 2022. Confira quais são e saiba como aplicá-las.

1 de 3 Confira dicas de como não cair em golpes na Black Friday 2022 — Foto: Juliana Campos/TechTudo Confira dicas de como não cair em golpes na Black Friday 2022 — Foto: Juliana Campos/TechTudo

1. Verifique se a conexão com o site é segura

Uma das formas de saber se uma determina página é segura ou não é verificando se na barra de endereço do navegador há o ícone de cadeado, acompanhado do código “http://”. Ao tocar no símbolo, você consegue visualizar outras informações importantes, como o certificado de segurança da página e a criptografia de dados - que assegura que suas informações, como número do cartão de crédito, não sejam expostas. Ainda assim, mesmo com essa proteção, podem haver fraudes. Portanto, é necessário se proteger de outras formas. Uma delas é não repetindo a mesma senha em sites e aplicativos.

O que torna uma senha segura não é apenas o fato dela ser longa ou combinar diversos símbolos, letras e números. O ideal é que ela seja única para cada plataforma - já que, caso haja algum problema, desse modo você não dará abertura para que outras contas também sejam colocadas em risco. Para lembrar de cada senha, você pode usar um gerenciador, que salva automaticamente um código diferente para cada site. O próprio Google apresenta essa ferramenta, mas também é possível usar opções como o 1Password (disponível para Android e iPhone).

2 de 3 Cadeado verde acompanhado da sigla "https" indica que o site é seguro — Foto: Reprodução/Shutterstock Cadeado verde acompanhado da sigla "https" indica que o site é seguro — Foto: Reprodução/Shutterstock

2. Verifique a veracidade dos links antes de clicar neles

Em época de Black Friday, é comum ser bombardeado com promoções e anúncios sendo recebidos via e-mail, aplicativos de mensagens, grupos, redes sociais etc. O ideal é sempre desconfiar de qualquer link que chegue até você por esses meios, principalmente se vier acompanhado de produtos com preços muito abaixo da média e ofertas que oferecem vantagens grandiosas além do normal.

Neste caso, o indicado é não abrir o link recebido, já que, com isso, você pode cair em um site falso, que solicite dados como número do cartão de crédito e CPF para, posteriormente, aplicar roubos e golpes.

Porém, caso você tenha curiosidade em clicar na promoção, antes de abrir o link é possível descobrir se ele é confiável ou não. Para isso, basta acessar "https://www.psafe.com/dfndr-lab/pt-br/" (sem aspas) e colar na barra abaixo de "Analisador de link" o endereço recebido. O site, então, dirá se é confiável ou não. Outra opção também é observar se no endereço há algum caractere diferente - como letras repetidas e/ou trocadas de lugar (por exemplo: em vez de "www.techtudo.com.br", poderia ser "www.teechtudo.com.br").

3. Sempre confirme em sites oficiais promoções que você receber pelo WhatsApp

Ao receber uma promoção por WhatsApp, dê preferência para não abrir logo de cara o link recebido, verificando sempre o site original da loja antes de qualquer coisa. Para isso, abra uma nova página no seu navegador e procure pelo endereço oficial da empresa. Em geral, benefícios podem ser vistos destacados na loja virtual.

Outra forma de garantir a autenticidade da promoção é entrar nas redes sociais da empresa e buscar pelo anúncio. Ainda, você pode baixar o aplicativo oficial do estabelecimento e pesquisar se há alguma informação referente. Caso nenhuma das opções forneça a resposta, vale entrar em contato até mesmo com o SAC da loja para averiguar se a oferta é verdadeira. É importante lembrar que, até ter a confirmação, o ideal é não fazer a compra.

3 de 3 Falsa promoção de cafeteira 3 Corações grátis circula no WhatsApp desde 2020 — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Falsa promoção de cafeteira 3 Corações grátis circula no WhatsApp desde 2020 — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

4. Opte por comprar com cartão virtual

Algumas instituições financeiras oferecem a opção de realizar compras online com cartão virtual, sistema que faz com que você emita um novo cartão a cada compra. Isso garante que, caso haja alguma fraude envolvendo aquele procedimento, o seu cartão físico continuará em segurança. Já a versão online poderá ser bloqueada com mais facilidade, evitando mais transtornos e burocracia. Saiba aqui tudo sobre cartões virtuais.

5. Dê preferência a sites conhecidos

Lojas de renome podem ser opções mais confiáveis na hora de escolher onde comprar. Empresas populares, em geral, contam com um atendimento ao cliente mais especializado, e sistemas de segurança mais robustos. Caso ainda se sinta inseguro em relação ao estabelecimento virtual, pode ser interessante buscar em páginas de avaliação como o Reclame Aqui e Procon, para verificar se a empresa não tem nenhum histórico de fraude ou golpe.

Outra checagem importante é buscar o CNPJ da empresa no site da Receita Federal, para ver se o registro é verdadeiro. Para isso, vá em "https://www.gov.br/pt-br/servicos/consultar-cadastro-nacional-de-pessoas-juridicas" (sem aspas) e toque em “Iniciar”. Faça seu login no site e, em seguida, digite o número. Pressione “Pesquisar” e verifique se a situação cadastral da empresa está ativa.

