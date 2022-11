Black Friday 2022: conheça 7 comparadores de preços para economizar

Usar comparadores de preço é a melhor forma de garantir boas ofertas e escapar de promoções falsas durante a Black Friday 2022 , que acontece dia 25 de novembro . Sites como Compare TechTudo , Zoom e Buscapé permitem comparar o valor de um mesmo produto em diferentes lojas virtuais do país. As plataformas ainda contam com outras funções úteis, como configuração de alerta, para ser avisado via e-mail quando o produto chegar ao valor desejado, e gráficos com a variação de preço nos últimos meses. Este último recurso é fundamental para descobrir se a oferta é real ou se o produto está "pela metade do dobro".

Para facilitar as suas compras, o TechTudo separou uma lista com sete comparadores de preços para usar na Black Friday 2022. Alguns testam cupons de desconto automaticamente e têm até uma comunidade para os apaixonados por economizar — inclusive, você pode sugerir ofertas ou participar do fórum de discussões. Além disso, a maioria das plataformas possuem uma aba exclusiva para a Black Friday e estão disponíveis na versão mobile para celulares Android ou iPhone (iOS). Confira a seguir.

1. Compare TechTudo

O Compare TechTudo é um comparador de preços focado em eletrônicos. No site, é possível comparar valores de celulares, TVs, jogos, notebooks, entre outros itens. O usuário pode navegar por meio das categorias, usar o campo de busca ou aplicar os filtros localizados na barra lateral para encontrar um modelo específico.

Na página inicial, o consumidor se depara com os produtos que baixaram de preço e aqueles que estão em destaque pela alta procura. A plataforma também fornece o histórico de preços de cada produto nos últimos seis meses, bem como informações técnicas e avaliações. Os consumidores podem se cadastrar para receber novidades e ofertas exclusivas por e-mail.

2. Zoom

Com enfoque mais variado, o Zoom é um dos comparadores de preço mais famosos da Internet. A empresa promete uma análise rigorosa de cada loja antes de indicá-la ao consumidor, exibindo apenas sites confiáveis nos resultados. A plataforma, que já tem uma aba dedicada à Black Friday 2022, permite navegar por categorias ou pesquisar pelo produto desejado na barra de busca. O Zoom está disponível na seção web e também como aplicativo para Android e iPhone (iOS).

Assim como outros comparadores, ele fornece a ficha técnica, avaliações e histórico de cada produto. O diferencial fica por conta dos serviços extras: extensão para navegador e a função “Alerta de preço”, que avisa quando o valor chegar no que você queria. Há ainda o serviço “Zoom Garante”: se a loja não entregar o produto, a empresa se propõe a resolver a situação ou devolver o dinheiro. O Zoom também disponibiliza um especialista para tirar dúvidas e ajudá-lo a escolher o produto certo, além de um blog com novidades, dicas e reviews.

3. Buscapé

O comparador de preços Buscapé pertence ao mesmo grupo que o Zoom e, assim como este, também possui extensão para navegador e os sistemas de alerta e histórico de preço. O diferencial é que ele também aponta para pequenos varejistas, além de oferecer o cartão Buscapé — que não possui anuidade e garante 2% de cashback nas compras. A navegação é igualmente simples: o consumidor pode pesquisar produtos pelas categorias ou pela barra de busca.

Além das ofertas, o Buscapé investe em listas e reviews escritos por especialistas para ajudar o consumidor a escolher o produto. Os conteúdos estão reunidos no blog “Dicas do Busca”. Na página inicial, você encontra os itens com os melhores preços da semana, bem como o Top 3 dos produtos mais populares. Disponível também para Android e iOS, a plataforma já apresenta uma aba com descontos exclusivos para a Black Friday 2022.

O JáCotei é um site de comparar preço que reúne diversas ofertas e promoções em sua página inicial, onde também é possível encontrar os itens mais procurados pelos consumidores. Os usuários podem navegar pelas categorias ou digitar, na caixa de busca, o produto, marca ou modelo desejado. A ferramenta tem recursos como gráfico com variação de preço de cada produto, alerta de preço e criação de lista de desejos.

Para quem está se planejando para comprar na Black Friday 2022, uma dica é observar o selo “Desconto Real”, que aparece nos produtos com o menor preço nos últimos seis meses. Os consumidores também podem se cadastrar na newsletter para receber novidades e ofertas por e-mail. Além da versão web, o JáCotei está disponível como extensão de navegador e para download em celulares Android e iPhone (iOS).

5. Escolha Segura

Escolha Segura é uma extensão para navegador que compara o preço de um produto em várias lojas. Após a instalação do plugin, uma barra é exibida no topo da página sempre que você acessar o site de um dos principais e-commerces do país. O comparador indica se o produto é o mais barato ou se há outra loja com preço melhor. Além disso, o Escolha Segura também funciona como um testador de cupons, aplicando automaticamente o código que gera mais desconto para a sua compra.

Ainda que mais simples, a ferramenta se comporta como outros comparadores. Ela oferece, por exemplo, o serviço de monitoramento de preços em mais de 30 lojas virtuais. Basta criar um alerta para ser avisado por e-mail quando o produto chegar ao valor que você deseja pagar.

O Google disponibiliza uma ferramenta de comparação de preço integrada ao buscador. Seu uso é simples: basta digitar o produto desejado para visualizar as melhores ofertas. A plataforma também sinaliza os itens em promoção ou que tiveram redução no preço. O Google Shopping se destaca por permitir salvar produtos favoritos e criar listas de compras. Além disso, é possível consultar as informações técnicas e ver imagens e vídeos dos produtos, quando disponíveis.

Como ponto negativo, o site possui uma interface mais simples e não permite analisar o histórico de preço de um produto, nem garante a legitimidade das lojas indicadas. A dica, portanto, é complementar a pesquisa com um dos comparadores de preço citados na lista.

O Promobit reúne as melhores ofertas dos principais e-commerces do país, mas com um diferencial: todas as promoções são cadastradas pelos próprios consumidores. As sugestões passam pela curadoria da equipe de moderação, garantindo a segurança e o menor preço. No menu, é possível navegar pelas categorias de produtos ou por loja, bem como acessar o fórum e o blog do Promobit, que reúne discussões, dicas e reviews. A plataforma também possui uma aba exclusiva para a Black Friday 2022.

