Black Friday 2022 da Nintendo: veja ofertas para aproveitar no Switch

A Black Friday Brasil 2022 chegou ao Nintendo Switch oferecendo com grandes descontos tanto em clássicos do console quanto em lançamentos de outras empresas. Entre os títulos em promoção na loja, estão The Legend of Zelda: Skyward Sword HD e Super Mario 3D World + Bowsers Fury, que recebem desconto de 30% e saem a R$ 209,30 cada. Assim, jogadores podem aproveitar a época para aumentar a biblioteca com games de sucesso e de forma econômica. As ofertas ficam disponíveis no site da Nintendo até o dia 25 de novembro.

Ainda, vale lembrar que o Nintendo Switch OLED, modelo recém-lançado no Brasil, está sendo vendido pelo preço sugerido de R$ 2.699, mas pode ser encontrado com valores mais acessíveis durante o período, o que pode ser uma boa oportunidade para trocar de console ou comprar um novo. Veja mais sobre a Black Friday da Nintendo a seguir.

Nintendo Switch traz ofertas de Black Friday com The Legend of Zelda: Skyward Sword HD e mais — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

1. The Legend of Zelda: Skyward Sword HD - R$ 209,30

A aventura de Link e Zelda, originalmente lançada no Nintendo Wii em 2011, retorna com visuais remasterizados no Nintendo Switch. O game começa na ilha flutuante de Skyloft, onde os habitantes se locomovem com o uso de pássaros voadores e a superfície é evitada por ser um local perigoso. Na história, Link precisa ajudar sua amiga de infância Zelda, que foi raptada. Então, quando juntos, eles precisarão combater um grande mal que pode reverberar através dos tempos.

A jogabilidade de Skyward Sword ficou especialmente conhecida pelos movimentos de espada, já que através do controle de movimento Joy-Con, jogadores tem a possibilidade de controlar e golpear com a lâmina. Além disso, vale ressaltar que também há suporte para controlar a espada apenas com o analógico do joystick.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD apresenta uma versão remasterizada do game que ficou conhecido por seus controles de movimento — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

2. Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection - R$ 139,93

A coletânea de jogos clássicos das Tartarugas Ninja traz 13 títulos retrô para usuários nostálgicos que queiram revisitar ou conhecer os títulos. A coleção conta com sucessos diversos, como o primeiro e desafiador jogo das Tartarugas Ninja para o Nintendo 8 Bits, o icônico Teenage Mutant Ninja Turtles de 1989 dos fliperamas, o aclamado Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time e até mesmo os games de luta da franquia, como Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters.

Como diferencial, todos os títulos apresentam a possibilidade de rebobinar a ação nos momentos mais difíceis. Alguns deles contam, inclusive, com suporte online.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection traz os melhores jogos das Tartarugas Ninja de diversas épocas e videogames — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

Os visuais fofos de Cult of the Lamb escondem um macabro jogo de simulação de culto com elementos roguelike. No game, usuários controlam um inocente cordeiro emissário de uma criatura das trevas enquanto se aventuram em labirintos. Durante a jornada, será possível reunir materiais para construir uma base e até resgatar fiéis dispostos a encontrarem uma nova crença em suas palavras. Jogadores terão que administrar as necessidades dos fiéis de seu culto ou decidirem se vale mais a pena sacrificá-los para ficarem mais fortes e enfrentarem outros líderes.

Cult of the Lamb é um game com elementos roguelike que usa um visual fofinho para esconder rituais macabros — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

Baseado no desenho japonês conhecido no Brasil como Super Campeões, Captain Tsubasa: Rise of New Champions traz o atleta Oliver Tsubasa (Tsubasa Ozora no original), do time Nankatsu, em busca de novos campeonatos. No game, usuários podem também criar seu próprio atleta e jogar ao lado de Oliver na Copa do Mundo pela seleção juvenil do Japão. Apesar de ser um jogo de futebol, Captain Tsubasa é conhecido pelo estilo "anime" de esporte, com ações dramáticas e chutes especiais que invocam efeitos exagerados.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions traz um jogo de futebol com exageros baseado na série de animação "Super Campeões" — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

As aventuras de Xicrinho e Caneco ganharam uma versão para Nintendo Switch que traz todo o alto nível de desafio do game para jogar sozinho ou com um amigo cooperativamente. O jogo é inspirado por clássicos desenhos dos anos 30 em seu visual e história, que conta sobre duas crianças com recipientes como cabeça que perdem suas almas para o Diabo em um cassino. Para recuperá-las, eles devem enfrentar chefes que apresentam rotinas de ataque e formas diferentes. Devido à alta dificuldade, se quiser derrotar os bosses, os jogadores vão precisar compreender padrões de ataque e desenvolver sua agilidade.

Em Cuphead jogadores irão enfrentar várias batalhas com alto nível de dificuldade e visual que remete às animações dos anos 30 — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

6. Gris - R$ 21,66

Neste jogo independente de plataforma e quebra-cabeça, jogadores seguirão a história de Gris, uma jovem perdida em seu próprio mundo enquanto passa por uma experiência dolorosa. O jogo traz visuais no estilo de aquarela para criar uma atmosfera única, que muda conforme Gris aprender a lidar emocionalmente com seus problemas. Durante a aventura, ela poderá também usar seu vestido para invocar habilidades que a ajudarão a ir mais longe.

Gris é um belo jogo independente com visuais desenhados a mão e cenários com um toque de aquarela — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

Baseado na mitologia grega, Immortals Fenyx Rising conta a história de Fenyx, uma mortal escolhida pelos deuses para enfrentar o monstro Typhon, que vem do submundo. Após as divindades perderem todos os poderes, eles confiam seu destino à protagonista, que além de combater o inimigo, também deve ajudá-los a recuperar as habilidades. O game traz um grande mundo aberto, inspirado por jogos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, e combate com elementos de ação e RPG contra criaturas mitológicas, como ciclopes, górgonas, harpias e mais.

Immortals: Fenyx Rising traz uma grande aventura de mundo aberto inspirada na mitologia grega — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

8. Super Mario 3D World + Bowser's Fury - R$ 209,30

A aventura de Mario, lançada originalmente para o Nintendo Wii U em 2013, ganhou uma versão remasterizada para o Nintendo Switch, com uma jornada extra inédita em Bowser's Fury. Em Super Mario 3D World, jogadores passam por fases de plataforma baseadas no estilo de Super Mario 3D Land, do Nintendo 3DS. No game, jogadores podem optar pelo multiplayer para até 4 pessoas, com Mario, Luigi, Peach e Toad.

Já em Bowser's Fury, Mario e Bowser Jr. precisam unir forças para derrotar Bowser, que foi contaminado com uma substância que despertou uma fúria incontrolável nele. Esta aventura se passa em um mundo aberto em busca de Cat Shines, mais semelhante ao estilo de Super Mario Odyssey.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury traz uma divertida aventura de Mario do Wii U remasterizada, além de uma nova jornada inédita — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

