Black Friday 2022 do Xbox: veja 10 ofertas para aproveitar nos consoles

A Black Friday já chegou à loja digital do Xbox e entre os dias 17 e 30 de novembro, os usuários da plataforma poderão adquirir jogos renomados, como Red Dead Redemption 2 e The Witcher 3 : Wild Hunt com descontos expressivos, chegando à faixa dos 80%. Ao todo, são mais de 900 títulos em estilos de narrativas, estilos e gameplays diferentes para todos os gostos

Para ajudar na busca de jogos de sucesso com descontos atrativos, o TechTudo selecionou dez ofertas disponíveis nas promoções do Xbox. Confira, a seguir, a lista de games com preços mais convidativos para aproveitar nos Xbox Series X/S e Xbox One.

1 de 11 The Witcher 3: Wild Hunt é um RPG de mundo aberto, jogado em terceira pessoa e onde as decisões do jogador são cruciais para a progressão da história — Foto: Divulgação/Xbox The Witcher 3: Wild Hunt é um RPG de mundo aberto, jogado em terceira pessoa e onde as decisões do jogador são cruciais para a progressão da história — Foto: Divulgação/Xbox

1. Red Dead Redemption 2 – R$ 83

2 de 11 Red Dead Redemption 2 traz um impressionante mundo aberto repleto de detalhes dos criadores da série GTA — Foto: Reprodução/Xbox Store Red Dead Redemption 2 traz um impressionante mundo aberto repleto de detalhes dos criadores da série GTA — Foto: Reprodução/Xbox Store

Ambientado no período de decadência do Velho-Oeste, Red Dead Redemption 2 conta a história de Arthur Morgan, um cowboy que deve trilhar seu caminho entre seguir seus ideais ou manter sua gangue unida, tudo em meio a um cenário de perseguição de rivais, lutas e grandes assaltos. O título pode ser jogado em primeira ou terceira pessoa, tudo em um ambiente de mundo aberto que pode ser explorado livremente pelo usuário, tendo como narrativa principal a tomada de decisões e como elas afetam a honra e a moral de Arthur.

O game, lançado em 2018 pela Rockstar Games, vendeu mais de 17 milhões de cópias pelo mundo somente em seus primeiros três dias de venda, e pode ser jogado em PlayStation 4 (PS4), PC e Xbox One. Na Black Friday do Xbox, é possível adquirir o jogo com quase R$ 170 de desconto, pelo valor de R$ 82,48.

2. Deathloop – R$ 99

3 de 11 Deathloop coloca o jogador na pele de Colt, um assassino preso na ilha de Blackreef por um loop temporal que condena a personagem a reviver o mesmo dia eternamente — Foto: Divulgação/Xbox Deathloop coloca o jogador na pele de Colt, um assassino preso na ilha de Blackreef por um loop temporal que condena a personagem a reviver o mesmo dia eternamente — Foto: Divulgação/Xbox

Apresentando uma dinâmica alucinante, que une tiro em primeira pessoa a uma complexa e misteriosa atividade temporal, Deathloop coloca o jogador na pele de Colt, um assassino preso na ilha de Blackreef por um loop temporal que condena o personagem a reviver o mesmo dia eternamente. Com o objetivo de quebrar o ciclo e se livrar dessa situação, o jogador não deverá apenas assassinar os oito alvos-chave do jogo, mas também se proteger de Julianna, uma criminosa rival cuja missão é garantir a manutenção do loop. Isso tudo deve ser feito antes que o dia chegue ao fim e, automaticamente, reinicie toda a realidade.

O jogo, desenvolvido pela Arkane Studios, chegou ao mercado em 2021 e está disponível para PlayStation 5 (PS5), PC, Xbox Series X/S. Vale ressaltar ainda que o FPS pode ser jogado de maneira solo ou no modo multiplayer. Na Black Friday do Xbox, é possível adquirir o título com mais de R$ 200 de desconto, pelo valor de R$ 98,98.

3. Bundle Racoon City Edition: Resident Evil 2 + 3 Remake – R$ 78

4 de 11 Racoon City Edition entrega ao jogador a possibilidade de encarar um universo repleto de zumbis na pele dos heróis de ambos os jogos — Foto: Divulgação/Xbox Racoon City Edition entrega ao jogador a possibilidade de encarar um universo repleto de zumbis na pele dos heróis de ambos os jogos — Foto: Divulgação/Xbox

Ambientados na fictícia Racoon City em 1998, em meio ao caos vivido pelos moradores da cidade após um colapso causado por um vírus que transformou todos os moradores em zumbis, Resident Evil 2 e 3 mostram a realidade de três personagens distintos durante o apocalipse. Leon, um policial novato da cidade, Claire, que vai até Racoon City para procurar seu irmão, e Jill, ex-oficial da S.T.A.R.S, precisam lidar com as ameaças constantes nos remakes da famosa série de survival horror. Com obstáculos e caminhos distintos, as três personagens têm um objetivo em comum: sobreviver aos zumbis e fugir deste pesadelo.

Unindo dois clássicos do gênero horror em um único pacote, Racoon City Edition entrega ao jogador a possibilidade de encarar um universo repleto de zumbis na pele dos heróis de ambos os jogos: Resident Evil 2 e Resident Evil 3. Os games foram desenvolvido e publicados pela Capcom em 2020 e 2021, e podem ser jogados em PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5), PC, Xbox Series X/S e Xbox One. Na Black Friday do Xbox, é possível adquirir o jogo com mais de R$ 230 de desconto, pelo valor de R$ 78,61. De forma individual, os games também estão com descontos expressivos, custando R$ 48 e R$ 51, respectivamente.

5 de 11 Guardiões da Galáxia transforma o jogador em Senhor das Estrelas, que vai liderar um grupo de heróis improváveis na tentativa de salvar o universo — Foto: Divulgação/Xbox Guardiões da Galáxia transforma o jogador em Senhor das Estrelas, que vai liderar um grupo de heróis improváveis na tentativa de salvar o universo — Foto: Divulgação/Xbox

Com dinâmica de jogo em terceira pessoa, o game dos Guardiões da Galáxia transforma o jogador em Senhor das Estrelas, cabendo a ele liderar um grupo de heróis improváveis na tentativa de salvar o universo. Em meio a uma série de eventos catastróficos, a missão dos Guardiões é evitar o colapso interplanetário e, também, um interno do grupo, se tornando um prato cheio para os fãs de heróis, ação e aventura.

Desenvolvido pela Eidos-Montreal e lançado em 2021, Guardiões da Galáxia está disponível para PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5), Nintendo Switch, PC, Xbox Series X/S e Xbox One. Na promoção do Xbox, o jogo está disponível para compra com um desconto próximo de 65%, e é possível adquiri-lo pelo valor de R$ 104,98.

6 de 11 Assassin’s Creed: Odyssey retrata a Guerra do Peloponeso, batalha histórica travada entre Atenas e Esparta na Grécia Antiga — Foto: Divulgação/Xbox Assassin’s Creed: Odyssey retrata a Guerra do Peloponeso, batalha histórica travada entre Atenas e Esparta na Grécia Antiga — Foto: Divulgação/Xbox

Retratando a Guerra do Peloponeso, batalha histórica travada entre Atenas e Esparta na Grécia Antiga, Assassin’s Creed: Odyssey coloca o jogador na posição de uma criança exilada, que deve trilhar seu próprio caminho e lutar por seu destino. Buscando chegar ao posto de herói espartano, o jogo molda a personalidade da personagem de acordo com as decisões tomadas ao longo da narrativa, construindo uma vivência única para o jogador ao longo de uma visita pela história.

Sendo o 11º título da franquia de mesmo nome, Assassin’s Creed: Odyssey foi desenvolvido e publicado pela Ubisoft em 2018 e está disponível para PlayStation 4 (PS4), PC e Xbox One, podendo ser jogado também em consoles Xbox Series X|S graças à retrocompatibilidade. O jogo está disponível para comprar com um desconto de 75%, saindo a R$ 49,75.

6. The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition – R$ 38

7 de 11 Série da Netflix e a nova versão de The Witcher 3 continuam a presença do bruxo — Foto: Divulgação/Projekt Red Série da Netflix e a nova versão de The Witcher 3 continuam a presença do bruxo — Foto: Divulgação/Projekt Red

Um clássico do RPG, desenvolvido pela CD Projekt Red, The Witcher 3: Wild Hunt é um game de mundo aberto, jogado em terceira pessoa e onde as decisões do jogador tem efeito ativo no rumo da narrativa. O jogador viverá na pele de Geralt, um bruxo caçador de monstros no terceiro e último capítulo de sua expedição. Em sua edição completa, o jogo conta ainda com todas as DLCs do Jogo, Blood and Wine e Hearts of Stone, que garantem o acréscimo de dezenas de horas de gameplay em um jogo que já é enorme. Vale mencionar, também, que o game vai ganhar em breve uma atualização gratuita para a nova geração de consoles.

Lançado originalmente em 2015, para PlayStation 4 (PS4), PC e Xbox One, The Witcher 3: Wild Hunt recebeu uma versão posterior no Nintendo Switch. Além disso, o jogo está disponível para compra na com um desconto de 80%, e é possível adquirir o título pelo valor de R$ 38.

7. Borderlands 3 – R$ 62

8 de 11 Em Borderlands 3 o jogador viverá na pele de um dos Caça-Arcas, grupo que precisa impedir os inimigos de conquistar novos seguidores e instaurar o caos — Foto: Divulgação/Xbox Em Borderlands 3 o jogador viverá na pele de um dos Caça-Arcas, grupo que precisa impedir os inimigos de conquistar novos seguidores e instaurar o caos — Foto: Divulgação/Xbox

Situado na extremidade da galáxia, em planetas que ficam à margem de toda a vida e são cruelmente explorados por grandes corporações, Borderlands 3 apresenta a tentativa dos Filhos das Arcas, uma seita fortemente armada e de atitudes brutais, de dominar as fronteiras das Borderlands. O jogador viverá na pele de um dos Caça-Arcas, grupo que precisa impedir os inimigos de conquistar novos seguidores e instaurar o caos.

Desenvolvido pela Gearbox Softwares e publicado pela 2K Games, Borderlands 3 chegou ao mercado em 2019 e pode ser jogado em PC, PlayStation 4 (PS4) e Xbox One, além de ser retrocompatível com consoles Xbox Series X/S e PlayStation 5. O jogo está disponível para compra com um desconto de 75%, e é possível adquirir o título pelo valor de R$ 62,50.

8. Cyberpunk 2077– R$ 125

9 de 11 Em Cyberpunk 2077 o jogador é colocado na pele de um mercenário ciborgue que deve explorar a cidade, completar missões e construir a sua própria reputação — Foto: Reprodução/Steam Em Cyberpunk 2077 o jogador é colocado na pele de um mercenário ciborgue que deve explorar a cidade, completar missões e construir a sua própria reputação — Foto: Reprodução/Steam

Ambientado em um mundo aberto situado na cidade fictícia de Night City, em Cyberpunk 2077, o jogador é colocado na pele de um mercenário ciborgue que deve explorar a cidade, completar missões e construir a sua própria reputação. Tendo a história vivida com base nas decisões tomadas ao longo do jogo, o título desenvolvido pela CD Projekt Red consegue proporcionar ao jogador uma jogabilidade sempre exclusiva.

Inspirado no RPG de mesa de mesmo nome, Cyberpunk 2077 foi um dos jogos mais hypados de 2020. Com uma espera de oito anos entre seu primeiro anúncio e seu lançamento oficial, o jogo está disponível para PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5), PC, Xbox Series X/S e Xbox One. Na Black Friday 2022 do Xbox, é possível adquirir o título com mais de R$ 120 de desconto, pelo valor de R$ 124,50.

10 de 11 Hellblade: Senua's Sacrifice coloca o jogador em um terror psicológico que une resolução de problemas, combates corpo a corpo e enfrentamento do passado — Foto: Divulgação/Xbox Hellblade: Senua's Sacrifice coloca o jogador em um terror psicológico que une resolução de problemas, combates corpo a corpo e enfrentamento do passado — Foto: Divulgação/Xbox

Mesclando ação, aventura e terror psicológico, Hellblade: Senua's Sacrifice é um jogo que coloca o jogador na posição da guerreira celta Senua, que precisa lidar com seus traumas de guerra e distúrbios psiquiátricos criados após uma invasão viking para salvar a alma de seu amado. Em uma viagem até o submundo, o jogo une resolução de problemas e combates corpo a corpo, proporcionando uma experiência extremamente imersiva sobre o enfrentamento do passado.

Desenvolvido e publicado pela Ninja Theory Studios no ano de 2017, Hellblade: Senua's Sacrifice está disponível para PlayStation 4 (PS4), PC e Xbox One, podendo ainda ser jogado nos Xbox Series X/S graças à retrocompatibilidade. O jogo está disponível para comprar com um desconto de 75%, e é possível adquirir o título pelo valor de R$ 14,75.

10. Little Nightmares II – R$ 60

11 de 11 Little Nightmares II se passa em um mundo encantador, mas corrompido pelo terror — Foto: Divulgação/Xbox Little Nightmares II se passa em um mundo encantador, mas corrompido pelo terror — Foto: Divulgação/Xbox

Se passando em um mundo encantador, mas corrompido pelo terror, Little Nightmares II coloca o jogador na pele de Mono, que parte em uma caçada para descobrir os segredos da Torre de Sinal, estrutura que emite zumbidos horripilantes e distorce toda a realidade local. Lançado em 2021, o jogo foi desenvolvido pela Tarsier Studio e está disponível para Nintendo Switch, PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5), PC, Xbox One e Xbox Series X/S. Na Black Friday 2022 do Xbox o jogo está disponível para compra com mais de 65% de desconto, e é possível adquirir o título por R$ 59,36.