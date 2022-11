Black Friday 2022: veja 10 jogos aclamados por menos de 100 reais nos consoles

Outro ponto importante ressaltar é que todos os jogos de PlayStation 4 (PS4) podem ser jogados no PlayStation 5 (PS5), assim como os jogos do Xbox One podem ser jogados no Xbox Series X/S, graças à retrocompatibilidade entre os videogames. Confira, a seguir, tudo sobre as promoções. Vale ressaltar que os preços são de responsabilidade das lojas online e podem mudar a qualquer momento, sem aviso prévio.

2 de 12 Black Friday traz descontos em vários jogos aclamados como Red Dead Redemption 2, Spider-Man, Sekiro, Gears 5 e mais — Foto: Reprodução/Xbox Store Black Friday traz descontos em vários jogos aclamados como Red Dead Redemption 2, Spider-Man, Sekiro, Gears 5 e mais — Foto: Reprodução/Xbox Store

1. Red Dead Redemption 2 - PS4, XB - R$ 83

Conhecido por fãs como o "GTA do velho-oeste", Red Dead Redemption 2 é uma grande produção da Rockstar, mesma produtora de Grand Theft Auto, e traz elementos semelhantes de gameplay, como um grande mundo aberto. A história se passa antes do primeiro Red Dead Redemption e foca no protagonista Arthur Morgan, um criminoso que faz parte do bando de Van der Linde e que tenta manter seu grupo unido no fim da era dos foras-da-lei.

Ao adquirir Red Dead Redemption 2, usuários ganham acesso ao modo multiplayer Red Dead Online, no qual podem explorar o mundo do game com amigos e realizar missões exclusivas. O título está em promoção para PlayStation 4 (PS4) e Xbox One por cerca de R$ 83.

3 de 12 Red Dead Redemption 2 traz um impressionante mundo aberto repleto de detalhes dos criadores da série GTA — Foto: Reprodução/Xbox Store Red Dead Redemption 2 traz um impressionante mundo aberto repleto de detalhes dos criadores da série GTA — Foto: Reprodução/Xbox Store

2. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales - PS5, PS4 - R$ 99,80

A sequência de Marvel's Spider-Man Remasterizado traz um jogo de menor escala, com um novo Homem-Aranha interpretado pelo personagem Miles Morales. Quando Peter Parker, o Homem-Aranha tradicional, precisa sair em uma viagem, ele deixa a responsabilidade de cuidar da cidade para o novo herói aracnídeo.

O game traz um grande mundo aberto para explorar enquanto jogadores tentam frustrar os planos de uma companhia elétrica sem escrúpulos chamada Roxxon, que tenta se instalar no bairro do Harlem. Entre as novidades do game estão poderes exclusivos de Miles, como bioeletricidade e camuflagem, além de novos gadgets, como um gerador de hologramas. Marvel's Spider Man: Miles Morales está disponível em promoção para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) por R$ 99,80.

4 de 12 Marvel's Spider-Man: Miles Morales traz um novo herói no papel do Homem-Aranha para defender a cidade — Foto: Reprodução/PlayStation Blog Marvel's Spider-Man: Miles Morales traz um novo herói no papel do Homem-Aranha para defender a cidade — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

3. Gears 5 - XBSX/S, XB - R$ 65,67

No quinto capítulo da série Gears of War, ou apenas Gears 5, jogadores assumem o papel da personagem Kait Diaz, que retorna à história dessa vez como protagonista. Durante o game, Kait terá que investigar suas origens e descobrir qual sua relação com os inimigos da horda Locust e sua rainha. A jogabilidade traz o estilo tradicional de tiro em terceira pessoa da série, no qual há grande foco em procurar cobertura para se proteger de tiros enquanto elimina as forças adversárias.

Gears 5 está disponível para Xbox Series X/S e Xbox One por R$ 65,67. Vale dizer que a versão adaptada do game para os consoles de nova geração oferece resolução dinâmica 4K e taxa de quadros a 60 fps.

5 de 12 Gears 5 traz a clássica jogabilidade de tiro da série, agora com a nova protagonista Kait Diaz — Foto: Reprodução/Xbox Store Gears 5 traz a clássica jogabilidade de tiro da série, agora com a nova protagonista Kait Diaz — Foto: Reprodução/Xbox Store

4. Ghost of Tsushima - PS4 - R$ 98,96

A história do samurai Jin Sakai se passa na era do Japão feudal, durante a invasão do exército Mongol. Após um ataque à ilha de Tsushima, Jin fica ferido gravemente e decide usar táticas desonrosas para lutar contra as forças mongóis. Com essa narrativa, o game explora o dilema entre viver honrado como um samurai ou abraçar táticas traiçoeiras como o "Fantasma de Tsushima".

Nesse sentido, a jogabilidade oferece tantos lutas de espada emocionantes quanto eliminações furtivas, que cabem ao jogador decidir entre. Ao adquirir o jogo, usuários recebem ainda o modo multiplayer Ghost of Tsushima: Legends.

A promoção da Black Friday de Ghost of Tsushima oferece o título para PlayStation 4 (PS4) por R$ 98,96. No entanto, o game também está disponível em versão aprimorada para PS5 por R$ 146,95, mas também é possível realizar apenas o upgrade para o console mais recente por R$ 49,90, caso o usuário já tenha o jogo no PS4.

6 de 12 Ghost of Tsushima apresenta um grande dilema entre lutar com honra ou cruzar limites para defender suas terras — Foto: Reprodução/PlayStation Blog Ghost of Tsushima apresenta um grande dilema entre lutar com honra ou cruzar limites para defender suas terras — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

Após Assassin's Creed: Origins e Odyssey, a série dos assassinos da Ubisoft leva jogadores para o período dos vikings, durante a era das trevas. No controle de Eivor, em versão masculina ou feminina, usuários terão seu conhecimento sobre os guerreiros nórdicos desafiado ao montar um assentamento em terras britânicas e lutar pela segurança de seu povo. Assim como nos capítulos mais recentes da franquia, o game tem foco em elementos de RPG e oferece um grande mundo aberto para explorar.

Assassin's Creed Valhalla está disponível para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox One e Xbox Series X/S por cerca de R$ 92,38.

7 de 12 Assassin's Creed Valhalla leva jogadores para a era dos vikings para saquear e lutar em um mundo aberto no controle de Eivor — Foto: Reprodução/Xbox Store Assassin's Creed Valhalla leva jogadores para a era dos vikings para saquear e lutar em um mundo aberto no controle de Eivor — Foto: Reprodução/Xbox Store

Antes do lançamento dos remakes de Modern Warfare 1 e 2, a série Call of Duty estava nos anos 80, durante a Guerra Fria, no game de tiro FPS Call of Duty: Black Ops Cold War. A história do título se passa após o primeiro Call of Duty: Black Ops e coloca jogadores para perseguirem um espião soviético chamado Perseus, que pretende destruir os Estados Unidos.

A campanha traz missões repletas de ação em locais como Berlim Oriental, Vietnã, Turquia e Rússia. Já o multiplayer oferece diferentes modos, como o Zombies, que permite enfrentar hordas de mortos-vivos com amigos. Call of Duty: Black Ops está disponível para comprar com promoção em PlayStation 4 (PS4) e Xbox One por R$ 92,36.

8 de 12 Call of Duty Black Ops Cold War leva os tiroteios intensos da franquia para o meio da Guerra Fria nos anos 80 — Foto: Reprodução/Xbox Store Call of Duty Black Ops Cold War leva os tiroteios intensos da franquia para o meio da Guerra Fria nos anos 80 — Foto: Reprodução/Xbox Store

7. Far Cry 6 - XBSX/S, XB - R$ 92,38

Na paradisíaca ilha caribenha de Yara, a população sofre sob a ditadura do vilão Antón Castillo, interpretado pelo ator Giancarlo Esposito. Então, no papel de Dani Rojas, em versão masculina ou feminina, jogadores terão que liderar uma resistência através do uso de táticas de guerrilha para tentar derrubar o ditador.

O game traz um grande mundo aberto para explorar com várias missões secundárias, animais para caçar e um misto de áreas selvagens e urbanas. Ainda, a campanha pode ser jogada em modo cooperativo, com duas pessoas. Embora também esteja disponível para PlayStation 4 (PS4), a promoção de Black Friday do título só está disponível na Xbox Store, pelo valor de R$ 92,38.

9 de 12 Far Cry 6 oferece o tradicional mundo aberto da franquia da Ubisoft com táticas de guerrilha para derrubar um ditador — Foto: Reprodução/Xbox Store Far Cry 6 oferece o tradicional mundo aberto da franquia da Ubisoft com táticas de guerrilha para derrubar um ditador — Foto: Reprodução/Xbox Store

8. Uncharted: Coleção Legado dos Ladrões - PS5 - R$ 92

Nesta coletânea para PlayStation 5 (PS5), usuários têm acesso a dois títulos do PS4 remasterizados com visuais melhorados: Uncharted 4: A Thief's End e Uncharted: The Lost Legacy. Ambos os games contam com aventuras emocionantes, com muita exploração, tiroteios, perseguições e mais.

Em Uncharted 4, encontramos o protagonista Nathan Drake aposentado das aventuras da trilogia original, porém disposto a uma última caça ao tesouro após reencontrar seu irmão Sam, que pensava ter morrido. The Lost Legacy, por sua vez, traz como protagonistas Chloe Frazer, personagem apresentada em Uncharted 2: Among Thieves, e Nadine Ross, uma das antagonistas de Uncharted 4. Juntas, elas partem em uma aventura para recuperar um artefato, a "Presa de Ganesha", e impedir uma guerra civil na Índia.

10 de 12 Em Uncharted: Coleção Legado dos Ladrões, Nathan Drake sai de sua aposentadoria para uma última aventura e Chloe Frazer retorna com sua própria jornada — Foto: Reprodução/PlayStation Blog Em Uncharted: Coleção Legado dos Ladrões, Nathan Drake sai de sua aposentadoria para uma última aventura e Chloe Frazer retorna com sua própria jornada — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

9. Sekiro: Shadows Die Twice - XB - R$ 99,50

Do diretor da série Dark Souls, Hidetaka Miyazaka, Sekiro: Shadows Die Twice é um jogo de ação e RPG com alto nível de dificuldade — algo costumeiro nos projetos da From Software. O jogo segue a história de Wolf, um shinobi no período Sengoku que deseja se vingar de um clã inimigo que atacou seu mestre. O grande foco do game está em seu sistema de batalha, com contra-ataques, quebras de defesa de adversários e elementos furtivos.

Sekiro: Shadows Die Twice, considerado o melhor game de 2019 pelo The Game Awards, está disponível no PlayStation 4 (PS4) e no Xbox. No entanto, a promoção de Black Friday só está disponível neste último, pelo valor de R$ 99,50.

11 de 12 Sekiro: Shadows Die Twice é um game de ação do criador da série Dark Souls que mantém seu alto nível de dificuldade — Foto: Reprodução/Xbox Store Sekiro: Shadows Die Twice é um game de ação do criador da série Dark Souls que mantém seu alto nível de dificuldade — Foto: Reprodução/Xbox Store

10. It Takes Two - PS5, XBSX/S, PS4, XB - R$ 79,60

Neste jogo cooperativo em tela dividida, jogadores terão que ajudar Cody e May, um casal que pretendia se divorciar até acabarem presos dentro de dois bonecos da filha Rose. Juntos, eles terão que passar por desafios de plataforma e quebra-cabeça tanto para enfrentarem seus problemas conjugais quanto para voltarem ao normal.

O game só pode ser jogado em multiplayer. Por isso, ao comprá-lo, o usuário recebe também um "Passe de Amigo" para enviar a outra pessoa com quem queira jogar, sem custos extras. Vale lembrar que It Takes Two também venceu o prêmio de Melhor Jogo do Ano no The Game Awards em 2021. O título está em promoção para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox One e Xbox Series X/S por R$ 79,60.

12 de 12 It Takes Two é um jogo de aventura que apenas pode ser jogado em multiplayer e acompanha um "Passe de Amigo" grátis para enviar a uma pessoa — Foto: Reprodução/Xbox Store It Takes Two é um jogo de aventura que apenas pode ser jogado em multiplayer e acompanha um "Passe de Amigo" grátis para enviar a uma pessoa — Foto: Reprodução/Xbox Store