Black Friday 2022: veja 10 jogos incríveis por até R$ 50 nos consoles

2 de 12 Veja dez jogos incríveis que você poderá adquirir por menos de R$ 50 nos consoles — Foto: Divulgação/Bethesda Veja dez jogos incríveis que você poderá adquirir por menos de R$ 50 nos consoles — Foto: Divulgação/Bethesda

1. The Witcher 3: Complete Edition (Xbox) - R$ 38

The Witcher 3: Wild Hunt é um RPG de mundo aberto lançado pela CD Projekt RED em 2015, disponível para PlayStation 4 (PS4), Xbox One e PC. O título se tornou o Game of the Year (GOTY) de 2015 e recebeu inúmeras outras premiações que o colocavam como um dos melhores jogos da história dos videogames. Sua versão "Complete Edition" está atualmente com o preço de R$ 38 na loja do Xbox. Com ela, é possível jogar todas as DLCs e expansões lançadas para o jogo base até então.

3 de 12 The Witcher 3 é um título indispensável para os fãs de RPG de mundo aberto — Foto: Divulgação/Projekt Red The Witcher 3 é um título indispensável para os fãs de RPG de mundo aberto — Foto: Divulgação/Projekt Red

2. Resident Evil 2 Remake (Xbox) - R$ 41,85

O Resident Evil 2 (1998) é tido pelos fãs como um dos melhores jogos da franquia de sucesso da Capcom. Em 2019, foi lançado o Resident Evil 2 Remake, título que levou a experiência para os consoles de nova geração, com destaque para a troca da clássica câmera fixa por uma câmera em terceira pessoa. A aventura reformulada de Leon Kennedy e Clair Redfield foi aclamada pela crítica, principalmente pela forma fiel como a Capcom recriou o jogo. Durante a Black Friday 2022, o Remake de RE 2 está com o preço de R$ 41,85 na loja do Xbox.

4 de 12 Resident Evil 2 Remake reimagina o clássico de terror com maestria e fez grande sucesso no lançamento — Foto: Divulgação/Capcom Resident Evil 2 Remake reimagina o clássico de terror com maestria e fez grande sucesso no lançamento — Foto: Divulgação/Capcom

3. The Last of Us Parte 2 (PS) - R$ 49,87

The Last of Us 2 foi desenvolvido pela Naughty Dog e lançado em 2020 para o PlayStation 4 (PS4). A aguardada sequência da franquia retornou com seu estilo de ação, aventura e survival horror, e câmera em terceira pessoa. O jogo se passa cinco anos após o final de The Last of Us, no qual é mostrado ao jogador um momento de paz e estabilidade na vida de Ellie e Joel. Os eventos do jogo se iniciam de verdade após um acontecimento trágico, e toda sua execução o fez receber inúmeros prêmios em 2020. The Last of Us Part II está sendo vendido por R$ 49,87 na PS Store.

5 de 12 Colecionador de prêmios, The Last of Us Part 2 está por um bom preço na PS Store — Foto: Divulgação/Sony Colecionador de prêmios, The Last of Us Part 2 está por um bom preço na PS Store — Foto: Divulgação/Sony

4. Doom Eternal (PS e Xbox) - R$ 49,87

Franquia que popularizou o gênero FPS no começo dos anos 90, Doom contou com bela sequência lançada pela ID Software em 2020: Doom Eternal, disponível para PlayStation 4 (PS4), Xbox One e PC. Embora com um enredo simples, com o Doom Slayer tendo que lutar contra as forças do inferno que invadiram a Terra, Doom Eternal foi bastante elogiado pela sua campanha e é colocado entre os melhores jogos de tiro em primeira pessoa. Como promoção da Black Friday 2022, o game está em promoção na PS Store e na loja do Xbox por R$ 49,87.

6 de 12 Doom Eternal honra o legado da franquia com muita ação e excelente trilha sonora — Foto: Divulgação/Bethesda Doom Eternal honra o legado da franquia com muita ação e excelente trilha sonora — Foto: Divulgação/Bethesda

5. Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe (PS e Xbox) - R$ 44,83 e R$ 33,85

Desenvolvido pela Respawn Entertainment, Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe foi lançado em 2019 para Xbox One, PlayStation 4 (PS4) e PC. O título se passa cinco anos após os acontecimentos do filme Star Wars: Episódio III – A Vingança dos Sith. O enredo é focado no jovem Padawan Cal Kestis, que precisa lidar com a perseguição do Império Galáctico enquanto procura pelos fragmentos de seu passado e conclui o seu treinamento. A versão Deluxe do game, que conta com conteúdos adicionais, está sendo vendido por R$ 44,83 na PS Store. Já a versão base está por R$ 33,85 na loja do Xbox.

7 de 12 Star Wars Jedi: Fallen Order é um dos jogos mais populares da série atualmente — Foto: Divulgação/EA Star Wars Jedi: Fallen Order é um dos jogos mais populares da série atualmente — Foto: Divulgação/EA

Um dos personagens mais populares dos videogames, Kratos retornou em God of War (2018) como um homem "comum" para viver uma aventura na mitologia nórdica, deixando de lado a mitologia grega dos jogos anteriores. Ao lado de seu filho, Atreus, ele encara uma missão pessoal, passando por reinos como Migard e Alfheim. God of War foi escolhido como o jogo do ano em 2018, além de ter recebido outras premiações no período. O jogo está em promoção na PS Store pelo preço de R$ 49,75.

8 de 12 God of War de 2018 trouxe Kratos de volta contra um novo panteão de deuses enquanto mostrava o relacionamento com seu filho Atreus — Foto: Reprodução/PlayStation Blog God of War de 2018 trouxe Kratos de volta contra um novo panteão de deuses enquanto mostrava o relacionamento com seu filho Atreus — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

Bioshock: The Collection traz de volta as jornadas Bioshock, Bioshock 2 e Bioshock Infinite com remasterização em 1080p. A coleção ainda conta com todos os conteúdos adicionais disponíveis para os jogos da trilogia de sucesso, transformando essa na melhor opção para aqueles que querem voltar a jogar os games ou conhecer a premiada franquia. Bioshock: The Collection está em promoção na PS Store e na loja do Xbox por R$ 41,58.

9 de 12 BioShock: The Collection é um compilado que reúne os três primeiros jogos da franquia — Foto: Reprodução/Epic Games Store BioShock: The Collection é um compilado que reúne os três primeiros jogos da franquia — Foto: Reprodução/Epic Games Store

8. Control (PS e Xbox) - R$ 37,37 e R$ 38,70

Control foi lançado em 2019 pela Remedy Entertainment para PC, PlayStation 4 (PS4) e Xbox One. O enredo do jogo envolve a invasão de uma agência em Nova York feita por uma ameaça de outro mundo. O jogador assume o comando da protagonista Jesse Faden em uma aventura sobrenatural, que conta com perspectiva em terceira pessoa. No maior estilo metroidvania, Control concede espaço para fazer muita exploração, aproveitando ao máximo os poderes psíquicos, de telecinesia e levitação da protagonista. O jogo está à venda por R$ 37,37 na PS Store e R$ 38,70 na loja do Xbox.

10 de 12 Control tem uma rica identidade visual que, além de impressionante tecnicamente, se integra aos temas do game — Foto: Reprodução/Microsoft Store Control tem uma rica identidade visual que, além de impressionante tecnicamente, se integra aos temas do game — Foto: Reprodução/Microsoft Store

9. Dying Light: Definitive Edition (Xbox) - R$ 32,99

Lançado em 2015, Dying Light é um título de survivor horror que retrata um apocalipse zumbi em uma cidade chamada Harran. O game foi desenvolvido pela Techland e ficou disponível inicialmente para PlayStation 4 (PS4), Xbox One e PC. Com uma mecânica de movimentação divertida e modo cooperativo para até quatro jogadores, Dying Light aparece como uma ótima opção para sua biblioteca de games. A promoção para essa Black Friday está na Definitive Edition, disponível na loja do Xbox, pelo preço de R$ 32,99. Essa edição conta com conteúdo adicional, como uma expansão, um novo mapa e um novo modo de jogo.

11 de 12 Dying Light é uma excelente opção para se divertir com os amigos no modo cooperativo — Foto: Divulgação/Techland Dying Light é uma excelente opção para se divertir com os amigos no modo cooperativo — Foto: Divulgação/Techland

10. Devil May Cry 5 + Vergil (PS e Xbox) - R$ 42,73

O hack and slash de ação e aventura da Capcom também está por um preço ótimo na Black Friday. Devil May Cry 5 retorna com Dante e Nero, dois nomes já consagrados na franquia, e um novo personagem chamado de "V". O game acontece cinco anos após os eventos de Devil May Cry 4 e conta a história dos três protagonistas que buscam impedir que o Rei Demoníaco Urizen destrua o mundo humano. A promoção de Devil May Cry 5 ainda inclui Vergil como personagem jogável. O jogo está em promoção por R$ 42,73 na PS Store e na loja do Xbox.

12 de 12 Devil May Cry 5 usa todo o poder da RE Engine para trazer uma excelente experiência do gênero hack and slash — Foto: Divulgação/Capcom Devil May Cry 5 usa todo o poder da RE Engine para trazer uma excelente experiência do gênero hack and slash — Foto: Divulgação/Capcom