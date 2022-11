Black Friday: 6 apps essenciais para aproveitar as melhores promoções

Aplicativos que fornecem descontos, cashback e cupons são boas opções para verificar ofertas da Black Friday 2022, que acontece na próxima sexta-feira (25), mas já tem promoções antecipadas. As plataformas auxiliam a encontrar produtos mais baratos e a participar de promoções que podem garantir o retorno do valor investido. Apps como Méliuz e Ame , por exemplo, permitem comprar com cashback e ter uma carteira digital no próprio sistema, com os ganhos acumulados. Já outras opções, como Promobit e Pelando , possibilitam criar alertas que avisam quando um produto desejado está mais em conta.

A seguir, confira seis aplicativos gratuitos, disponíveis na Google Play Store e na App Store, que são úteis para encontrar ofertas. Em alguns deles, é possível comprar diretamente pelo app, enquanto outros apenas realizam a divulgação e encaminham para os sites oficiais das lojas.

1. Ame

O Ame é um aplicativo de cashback, que facilita a venda de produtos e serviços e retorna parte do dinheiro investido nas compras ao cliente. Para a Black Friday 2022, há diversas opções de produtos em promoção, como eletrodomésticos, eletrônicos, smartphones etc. O app engloba todas as lojas do Universo Americanas, como Submarino, Shoptime e Americanas. Para a data promocional, o serviço inseriu uma área específica para que os usuários possam adicionar os produtos que desejam adquirir.

Caso haja uma oferta-relâmpago ou o valor do item diminua em razão da Black Friday, o aplicativo avisará o cliente. Para encontrar os produtos com desconto, basta abrir a plataforma e tocar em “Ame Shopping” ou outra categoria disponível na página inicial, como “Alimentação” e “Diversão”. É possível selecionar o item desejado para ser encaminhado para compra ou pesquisar por um produto específico na área de busca, na parte superior da tela.

O Buscapé é outra opção para encontrar produtos com desconto. Por lá, você não compra o produto diretamente no app - como é o caso do Ame -, mas sim compara os valores do item em diversas lojas. É possível ainda criar alertas para que o app avise quando houver uma queda no preço de algum produto. A plataforma também conta com serviço de cashback, em parceria com algumas empresas, e há ainda uma área com cupons de descontos para diferentes lojas.

Para a Black 2022, o aplicativo inseriu diversas promoções na home page, com objetos como Smart TV e AirFryer. Constantemente, a página é atualizada com novas opções. O Buscapé pode ser usado tanto rolando a tela da área principal e visualizando as ofertas apresentadas pelo app, assim como pesquisando por item, marca ou loja na área de busca. Já no menu inferior, você pode percorrer por “Alertas”, onde é possível cadastrar produtos para acompanhar os preços. Também há a área de “Cupons”, que apresenta vouchers liberados em diversas plataformas.

3. Méliuz

O Méliuz também é um app de cashback, que apresenta ofertas e cupons em várias lojas. O serviço oferece ainda um sistema de banco digital, que pode ser usado para pagamento de boletos, realização de pix, aquisição de cartão de crédito etc. No caso da Black Friday 2022, o aplicativo inseriu na página principal diversas promoções em lojas como Magalu, Netshoes, Amazon etc.

A usabilidade do aplicativo é semelhante à do Buscapé, permitindo visualizar as ofertas em destaque ao rolar a tela inicial. Você pode ainda pesquisar pelo nome da empresa que deseja comprar com desconto, na barra de pesquisa na parte superior, ou navegar pelo menu de botões inferior para ter acesso às outras funcionalidades da plataforma.

4. Cuponeria

Outra alternativa que apresenta cupons, ofertas e cashback em compras é o Cuponeria. O app possui parceria com diversas lojas e marketplaces, como Dafiti, Marisa, Shopee etc. Ao abrir o aplicativo, ele exibe a porcentagem de desconto disponível em cada empresa no momento. Em alguns casos, a oferta vale para lojas físicas e, em outros, para virtuais. Para a Black Friday 2022, o aplicativo informa que há produtos com até 80% de desconto e 20% em cashback. Na área de categorias da plataforma, um novo botão direcionando para as ofertas da data promocional foi adicionado.

No Cuponeria, as buscas podem ser feitas diretamente pela marca ou loja. Há ainda possibilidade de pesquisar por categorias, como restaurantes, supermercados, moda etc. É possível optar tanto por encontrar descontos diretamente na página inicial como nas lojas em destaque. Também há a possibilidade de buscar diretamente pelos departamentos e encontrar promoções para produtos específicos.

5. PromoBit

Semelhante ao Buscapé, o Promobit também fornece comparativo de preços. O sistema funciona como uma espécie de rede social, em que as pessoas podem divulgar ofertas disponíveis e interagir por meio de comentários, curtidas etc. A plataforma permite acompanhar alterações de preços por meio de alertas e verificar os produtos mais populares que foram publicados recentemente na rede.

Para a Black 2022, o app não realizou nenhuma mudança significativa no layout ou inseriu uma área específica para acompanhar a época de promoções, como é o caso das anteriores. No entanto, a curadoria de produtos com desconto da Black Friday está sendo feita. Para usar o app, você pode percorrer as abas “Recentes”, “Em alta” e “Menor preço”. A primeira aba exibe as novas ofertas publicadas pelos usuários, enquanto a segunda mostra os itens com mais engajamento na plataforma e a última exibe os produtos que estão com valores mais baixos. Também é possível tocar no símbolo de (+) para sugerir uma promoção ou adicionar um produto que deseja seguir.

6. Pelando

O Pelando também é uma comunidade onde os usuários compartilham itens com valor abaixo do normal. O sistema exibe na home as principais ofertas em destaque do período. Na parte superior, é possível ver stories com avisos e informações do app. O “Esquenta Black Friday” é um deles, que exibe produtos com desconto em razão do evento. É possível acompanhar no app diversas promoções, cupons e cashbacks.

Para usar o serviço, você pode navegar pelos acessos do menu inferior, como “Postar”, “Alertas” e “Categorias”. Também há a possibilidade de pesquisar por produtos ou lojas na área de busca superior. Outra possibilidade do aplicativo é filtrar os itens pelas guias, como “Recentes”, para ver objetos com desconto ou “Quentes de hoje”, que apresenta produtos que estão populares entre os usuários naquele dia.

