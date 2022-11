Black Friday da Caixa: tudo sobre o cartão com anuidade grátis vitalícia

Em semana de Black Friday, a Caixa anunciou a oportunidade de fazer cartões de crédito do banco federal sem precisar pagar taxa de anuidade. A promoção é válida somente para as pessoas que contratarem o serviço até o dia 30/11/2022, e que atinjam um valor mínimo de gastos em um período pré-determinado. Vale lembrar que os clientes que cumprirem os requisitos estarão livres da tarifa de maneira vitalícia, considerando as regras do regulamento. A seguir, confira mais detalhes sobre a promoção e saiba como contratar um cartão para participar da Black Friday da Caixa, com app disponível para iPhone (iOS) e Android.