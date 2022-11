Black Friday de passagens aéreas: veja 6 sites com promoções para viajar

É possível encontrar promoções de passagens aéreas na Black Friday 2022, que ocorre nesta sexta-feira (25). Algumas agências de turismo online famosas, como Decolar.com , 123Milhas, Hotel Urbano e MaxMilhas , vão oferecer aos consumidores bilhetes a preços mais baixos, tanto para destinos nacionais quanto internacionais. Há ainda plataformas que fornecerão descontos para pacotes de viagens completos. Veja, na lista a seguir, seis sites com passagens aéreas com desconto para que você aproveite o período promocional e economize ao planejar sua viagem.

1 de 7 Lista reúne seis sites com promoções de passagens aéreas para você viajar mais barato; veja — Foto: Pond5 Lista reúne seis sites com promoções de passagens aéreas para você viajar mais barato; veja — Foto: Pond5

1. Decolar

O site Decolar já está no "esquenta" para a Black Friday, oferecendo até 50% de desconto em passagens e pacotes de viagens. É possível encontrar ofertas para voos nacionais e internacionais, além de promoções especiais de determinadas companhias aéreas, como Lufthansa, Avianca e Latam Airlines. Na plataforma, os consumidores também podem utilizar cupons de desconto para destinos como Argentina e Costa do Sauípe.

2 de 7 No site Decolar.com, é possível encontrar passagens aéreas com ofertas — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho No site Decolar.com, é possível encontrar passagens aéreas com ofertas — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

A Decolar ainda oferece descontos caso o cliente faça o pagamento com o cartão de crédito do banco Santander. Vale ressaltar que, mesmo que algumas promoções sejam anunciadas no site, elas são exclusivas do aplicativo da agência de viagens, disponível para Android e iPhone (iOS). Um ponto interessante é que os clientes podem se cadastrar no "passaporte Decolar", programa de cashback que permite acumular pontos para usar em outra viagem.

2. 123Milhas

A plataforma 123Milhas vai oferecer passagens aéreas com até 50% de desconto na Black Friday 2022. Os clientes podem comprar bilhetes somente de ida ou de ida e volta. A plataforma indica que os consumidores se cadastrem com antecedência no site, ação que facilita o momento de fechar o negócio, uma vez que as promoções acabam rapidamente. Outra dica é se inscrever na newsletter para receber as promoções antecipadamente por e-mail.

3 de 7 123Milhas oferece passagens aéreas com até 50% de desconto na Black Friday — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho 123Milhas oferece passagens aéreas com até 50% de desconto na Black Friday — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

Um dos destaques da 123Milhas são as ofertas relâmpago. Com elas, é possível encontrar passagens aéreas promocionais de madrugada — período em que a maioria desses descontos são disponibilizados. Além disso, com o programa "123 fidelidade", os viajantes podem acumular pontos para resgatar em outras viagens. Não há cupons no site nem algum tipo de promoção exclusiva pelo aplicativo.

Na Black Friday do site ViajaNet, os consumidores encontram até 45% de desconto nas passagens e pacotes e podem parcelar o pagamento em até 12 vezes sem juros. É possível acessar ofertas em voos nacionais para diferentes capitais brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Porto Alegre, de companhias aéreas como Latam, Azul e Gol.

4 de 7 Viajanet oferece condições imperdíveis durante a Black Friday de viagens — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho Viajanet oferece condições imperdíveis durante a Black Friday de viagens — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

O site ainda conta com promoções de pacotes de viagem — que saem com até 50% de desconto —, para destinos como Fortaleza, Maceió e Gramado. Também é possível encontrar ofertas de até 25% em hospedagens. Os clientes conseguem filtrar a busca somente para passagens de ida, ida e volta, multidestino, além de incluir origem, destino, datas, passageiros e classe. As promoções estão disponíveis no site ViajaNet e, assim como o 123Milhas, não há cupons nem cashback.

4. MaxMilhas

A MaxFriday, como é nomeado o evento promocional na MaxMilhas, acontece ao longo de novembro, com promoções marcadas para todas as sextas-feiras do mês. São descontos em passagens e hotéis para destinos nacionais e internacionais, válidos no site e no app. Na plataforma, os consumidores encontram diversos cupons promocionais para passagens e hospedagens que oferecem de 5% até 15% de desconto.

5 de 7 MaxMilhas divulga promoções de passagens aéreas em todas as sextas-feiras de novembro — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho MaxMilhas divulga promoções de passagens aéreas em todas as sextas-feiras de novembro — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

Já os pacotes de viagens registram até 60% de desconto e só estão disponíveis no site da MaxMilhas. Vale ressaltar que as promoções são desbloqueadas às sextas-feiras em determinados horários. Por isso, uma dica é acompanhar o site ao longo do dia para não perder nenhuma novidade.

5. Submarino Viagens

No Submarino Viagens, os consumidores podem fazer cadastro, informando nome, telefone, e-mail e em quais destinos possuem interesse para receber ofertas exclusivas e promoções especiais por e-mail. Também é possível informar o produto de interesse: passagem aérea, hotel, aluguel de carros ou pacote.

6 de 7 Clientes podem se cadastrar no site do Submarino Viagens para aproveitar os descontos da Black Friday — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho Clientes podem se cadastrar no site do Submarino Viagens para aproveitar os descontos da Black Friday — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

A Black Friday da agência de viagem oferece descontos em passagens, pacotes, resorts, hotéis e pousadas para locais populares, como Disney e Cancún. Além do site, os clientes encontram outras condições exclusivas no aplicativo do Submarino, disponível para Android e iOS. O app oferece alertas de descontos e informa em primeira mão as novas promoções.

6. Hotel Urbano

Chamada de Break Friday, a Black Friday do Hotel Urbano já está disponível no site da empresa e ficará em vigor até dia 30 de novembro. É possível encontrar descontos variados em pacotes, hospedagens, passeios e passagens para destinos no Brasil ou no exterior. A plataforma oferece diversos benefícios, como parcelamento em até 32 vezes no boleto ou em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. No site, os usuários encontram também cupons de desconto.

7 de 7 Hotel Urbano é mais uma possibilidade de comprar passagens de avião em promoção — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho Hotel Urbano é mais uma possibilidade de comprar passagens de avião em promoção — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

O Hotel Urbano ainda possibilita que os clientes ganhem até 15% de cashback para utilizar na próxima compra. Já o aplicativo da agência de viagens disponibiliza ainda mais ofertas exclusivas — como o "madrugadão de hotéis", com ofertas das 19h às 9h, de segunda-feira a quinta-feira —, além de condições especiais, como a oferta da viagem com acompanhante por R$ 1.

Dicas para comprar barato e aproveitar as ofertas

Além de ficar de olho nos sites listados acima, monitorar os valores das passagens aéreas em plataformas como Skyscanner e Google Voos é uma outra dica para comprar barato na Black Friday 2022. Elas ajudam a comparar os preços e identificar possíveis ofertas especiais. Além disso, também é recomendado criar alertas de promoções de passagens em aplicativos como o Voopter, para saber se realmente há algum desconto no período promocional. Mais uma maneira de ficar por dentro das ofertas é visitar o site das companhias aéreas e acompanhá-las nas redes sociais, como Twitter, Instagram e Facebook.

