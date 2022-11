Bolão para a Copa do Mundo de 2022: 5 apps para fazer as apostas

Fazer bolão das partidas da Copa do Mundo de 2022 é possível usando apps para Android e iPhone ( iOS ). As opções permitem criar grupos para palpitar entre pessoas do mesmo círculo social, ou ainda entrar em bolões públicos. Os aplicativos selecionados pelo TechTudo exibem uma tabela com as partidas do Mundial de Futebol da FIFA e, para palpitar, basta tocar sobre os jogos e informar a aposta do placar. Vale lembrar que o evento esportivo deste ano será sediado no Catar e terá início no dia 20 de novembro, com transmissão ao vivo pela Rede Globo.

Para convidar amigos ao bolão, basta compartilhar o código ou link de acesso com eles. Os apps atualizam as partidas e exibem o ranking com o resultado após os jogos. Na lista a seguir, confira cinco opções de aplicativos para fazer bolão para a Copa do Mundo de 2022.

1 de 6 Aplicativo para fazer bolão da Copa do Mundo 2022: conheça cinco opções para Android e iPhone (iOS) — Foto: Marcela Franco/TechTudo Aplicativo para fazer bolão da Copa do Mundo 2022: conheça cinco opções para Android e iPhone (iOS) — Foto: Marcela Franco/TechTudo

1. Bolão Copa 2022

O funcionamento do app Bolão da Copa 2022, disponível para Android e iPhone (iOS), é bem simples. O acesso à plataforma se dá por meio de login, que pode ser feito por uma conta Google, Facebook, Apple, ou e-mail. No aplicativo, é possível criar grupos e convidar amigos para fazer parte do bolão, visualizar as regras, ter acesso a uma área para gravar os palpites, além de simular resultados e conferir o ranking das apostas.

Para fazer bolões da Copa do Mundo de 2022, o usuário deve, então, escolher uma das opções de login e tocar na aba "Grupo", localizado na parte debaixo da tela. Depois, é preciso ir em "+Criar novo grupo" e digitar o nome grupo. Feito isso, vá em "Próximo". Em seguida, compartilhe o código que aparece na tela para que seus amigos possam participar do bolão. Para informar os placares, vá em "Palpite" e selecione "Salvar".

2 de 6 Aplicativo Bolão Copa 2022 permite organizar palpites do Mundial pelo celular — Foto: Reprodução/Marcela Franco Aplicativo Bolão Copa 2022 permite organizar palpites do Mundial pelo celular — Foto: Reprodução/Marcela Franco

2. Dacopa - Bolão da Copa

O Dacopa - Bolão da Copa é mais uma opção de aplicativo para quem quer organizar palpites do Mundial de Futebol da FIFA de 2022 pelo celular de forma rápida. Para acessar o app, o usuário precisa se cadastrar na plataforma ou fazer login com uma conta Google ou Facebook. Já na tela inicial é possível criar um grupo ou entrar em um bolão. Tocando em "Criar", o usuário deve informar o nome do bolão e, depois, compartilhar o link para os outros usuários possam entrar no grupo.

Na aba "Palpites", o usuário entra no grupo do bolão e toca novamente em "Palpites" para informar os placares que deseja apostar. O app, então, exibe a tabela com os confrontos da Copa do Mundo 2022 e ao tocar nos jogos é possível gravar o palpite selecionando "Salvar". O aplicativo para Android e iPhone ainda disponibiliza a tabela da competição e algumas dicas para o usuário fazer melhores escolhas.

3 de 6 Interface do app Dacopa - Bolão da Copa é intuitivo — Foto: Reprodução/Marcela Franco Interface do app Dacopa - Bolão da Copa é intuitivo — Foto: Reprodução/Marcela Franco

3. Bolão da Copa

O aplicativo Bolão da Copa, disponível para Android, permite criar um grupo de palpites sem a necessidade de fazer login na plataforma. Na tela inicial, selecione o bolão da Copa do Mundo de 200 e toque em "Criar novo bolão". Em seguida, digite o nome do grupo e o app já direcionará o usuário para aba com as partidas da Copa em ordem cronológica. Toque em "Dê seu palpite" para digitar o placar estimado para cada jogo.

Do lado direito da tela, toque em "Convidar amigos" para enviar o link de acesso ao bolão às pessoas que desejam participar do grupo. À medida em que seus amigos adicionam os placares no app, as apostas deles aparecem na área "Palpite". O aplicativo Bolão da Copa é gratuito, porém, exibe anúncios durante a navegação.

4 de 6 App Bolão da Copa é uma opção que permite fazer bolão no celular de forma ágil — Foto: Reprodução/Marcela Franco App Bolão da Copa é uma opção que permite fazer bolão no celular de forma ágil — Foto: Reprodução/Marcela Franco

4. Bolão.net - Bolão da Cop

O Bolão.net é uma opção de aplicativo para fazer bolão da Copa do Mundo 2022 para iPhone (iOS) . No app, é possível criar grupos privados e públicos, participar de ligas públicas e acompanhar os resultados dos jogos e os pontos conquistados. O aplicativo possui layout intuitivo e design clean. Parar acessar as partidas do Mundial, o usuário deve selecionar a opção "Copa do Mundo 2022", na tela inicial. Depois, ir em "Participar".

Ao tocar nos jogos da Copa do Mundo, o usuário pode palpitar informando o placar da partida. Para confirmar a ação, toque em "Salvar". Além do Mundial de Futebol da FIFA, o Bolão.net possui as principais ligas do esporte, como Campeonato Brasileiro, Libertadores, UEFA Chapions League, Premier League e mais.

5 de 6 Bolão.net é opção de app para fazer bolão da Copa do Mundo 2022 em iPhones — Foto: Reprodução/Marcela Franco Bolão.net é opção de app para fazer bolão da Copa do Mundo 2022 em iPhones — Foto: Reprodução/Marcela Franco

5. Bolão Show

O app Bolão Show também permite criar bolões da Copa do Mundo 2022. O primeiro passo para entrar no aplicativo para Android é fazer o cadastro na plataforma. Após isso, na tela inicial, toque em "Novo grupo", digite o nome e informe o valor de participação. Em seguida, selecione a competição "Copa do Mundo Catar 2022". Feito isso, role a tela para baixo para visualizar as partidas do torneio.

Toque em "Palpitar" para informar o placar que acredita que será o jogo e "Enviar palpite" para gravar sua aposta. Entre outros recursos, é possível visualizar sua colocação no ranking conforme os jogos acontecem, próximos jogos e as partidas finalizadas. O aplicativo possui uma versão premium, que pode ser comprada por R$ 30 (uma única vez) e permite adicionar um número ilimitado de participantes no grupo do bolão.

6 de 6 Organize bolão da Copa do Mundo 2022 pelo celular com o app Bolão Show — Foto: Reprodução/Marcela Franco Organize bolão da Copa do Mundo 2022 pelo celular com o app Bolão Show — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Veja ainda: Como aproveitar a Black Friday pensando na Copa do Mundo