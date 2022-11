Caixa de som com microfone: 6 modelos para fazer ligações e até cantar

As caixas de som com microfone podem ser funcionais em tarefas de rotina ou mesmo em eventos e festas. Com ampla variedade, elas se dividem em duas categorias: com microfone integrado ou com o acessório externo. A primeira é indicada para atender chamadas ou usar assistentes virtuais por meio do comando de voz, enquanto a segunda pode ser usada para palestras e até karaokê. Marcas como JBL e i2Go oferecem opções que começam na casa dos R$ 290 e alcançam cifras de mais de R$ 1.700.

Entre os modelos oferecidos, a Amazon Echo Dot (4ª Geração) usa os microfones para o contato entre usuário e Alexa, além de possibilitar chamadas de voz. O preço fica perto dos R$ 380. Já a Sumay X-Prime traz 300 Watts de potência, iluminação em LED e microfone externo por cerca de R$ 700. Nas linhas a seguir, conheça seis caixas de som com microfone em detalhes.

1 de 7 PartyBox On-the-Go é uma das opções de caixa de som com microfone — Foto: Divulgação/JBL PartyBox On-the-Go é uma das opções de caixa de som com microfone — Foto: Divulgação/JBL

Qual melhor caixa de som portátil para comprar? Dê sua opinião no Fórum do TechTudo

1. WAAW by ALOK US 100SB - a partir de R$ 296

O produto da marca WAAW é uma opção compatível com assistentes de voz, que permite atender chamadas telefônicas. Voltada para consumidores que buscam cifras mais acessíveis, a caixa deve contemplar também aqueles que querem um dispositivo compacto para levar consigo. A bateria de 200 mAh oferece até 10 horas de autonomia para ouvir música sem precisar de uma tomada por perto. O investimento fica em cerca de R$ 296.

Outro destaque da caixa é a certificação IPX6 de proteção contra água, o que permite levá-la para locais como piscinas e até a praia. Em termos de conectividade, o item dispõe de Bluetooth com alcance de até 10 metros, entrada USB e suporte para cartão de memória. Ainda, o modelo oferece tecnologia TWS, para parear com outros dispositivos de som e amplificar o volume.

O aparelho tem 10 Watts de potência e reúne 4,2 de 5 estrelas na Amazon. Entre as classificações, é possível encontrar comentários positivos sobre o custo-benefício e o tamanho compacto. Em contrapartida, alguns usuários alertam para a potência de som limitada, sobretudo nos graves.

Prós: durabilidade da bateria e suporte para cartão de memória

durabilidade da bateria e suporte para cartão de memória Contras: som pode deixar a desejar em ambientes abertos

2 de 7 Produto confere resistência à água — Foto: Reprodução/Amazon Produto confere resistência à água — Foto: Reprodução/Amazon

A caixa da Briwax é uma opção mais em conta para quem deseja se aventurar com o microfone com fio. Com especificações intermediárias, ela deve agradar ao público menos exigente com a potência de 25 Watts. Isso porque o modelo dispõe de um woofer para reproduzir os sons, e um subwoofer de 5,25 polegadas para os graves. As proporções mencionam ‎36 x 26 x 17 cm com pouco menos de três quilos.

Na contramão de algumas opções, ele não traz rodinhas, apenas uma alça para facilitar o transporte. A ficha técnica inclui conexão Bluetooth e entradas USB e microSD para ligar outros dispositivos. É necessário conectar à energia para utilizar a caixa. As luzes de LED e a conexão são destaques para os consumidores da Amazon. Por lá, a caixa é avaliada em 4,5 das 5 estrelas. Comentários também evidenciam o custo-benefício, já que a opção é vista por aproximadamente R$ 299.

Prós: luzes de LED e controle remoto

luzes de LED e controle remoto Contras: sem rodinhas para transporte

3 de 7 Modelo traz luzes de LED que podem ser configuradas por controle remoto — Foto: Reprodução/Amazon Modelo traz luzes de LED que podem ser configuradas por controle remoto — Foto: Reprodução/Amazon

3. Echo Dot (4ª Geração) - a partir de R$ 379

A caixinha da Amazon é uma opção interessante para quem gosta de desfrutar de recursos tecnológicos. Isso porque, neste caso, o suporte ao microfone possibilita realizar desde chamadas de voz até comandos de funções da smart home, como ligar as lâmpadas inteligentes, por exemplo. As funções são possibilitadas pela compatibilidade com a assistente virtual Alexa. Além disso, ela reserva um alto-falante de 1,6 polegada e direcionamento frontal, que promete graves potentes. Interessados precisam desembolsar a partir de R$ 379.

Com proporções de 10 cm x 10 cm x 8,9 cm, a smart speaker compacta precisa estar conectada à energia para funcionar. Além disso, o uso também depende de uma conexão Wi-Fi. Diferente de alguns itens listados, a Echo Dot não conta com entrada USB, mas oferece Bluetooth para parear aparelhos como o celular.

Avaliada em 4,8 das 5 estrelas na Amazon, a caixa soma elogios no que diz respeito aos recursos de comando de voz, como as rotinas e as tarefas desempenhadas pela Alexa. Por outro lado, alguns apontam como desvantagem o cabo aparente e a necessidade constante de estar conectada na tomada.

Prós: compatível com a Alexa e microfone integrado para atender ligações

compatível com a Alexa e microfone integrado para atender ligações Contras: precisa de uma fonte de energia para funcionar

4 de 7 Echo Dot (4ª geração) é a smart speaker da Amazon — Foto: Reprodução/Amazon Echo Dot (4ª geração) é a smart speaker da Amazon — Foto: Reprodução/Amazon

A SoundCore Boost, da Anker, é um produto indicado para quem deseja um som mais potente em uma estrutura compacta. Com 4,5 x 5,4 x 16,5 cm, ela pode ser facilmente transportada e garante 20 Watts para reproduzir músicas e afins. A caixa promete até 12 horas de autonomia com seus 5.200 mAh de bateria. Já o microfone integrado possibilita fazer ligações no viva voz.

No campo dos recursos, o produto traz entrada USB, auxiliar, além de conexão Bluetooth na versão 4.2. O diferencial do item é o suporte ao NFC, tecnologia de pareamento que conecta aparelhos por aproximação. A caixa, que também traz resistência à água, é avaliada com nota 4,8 de 5 na Amazon. Os comentários mencionam, majoritariamente, a facilidade no transporte e a qualidade sonora oferecida pela SoundCore Boost. O preço fica a partir de R$ 483.

Prós: longas horas de uso longe das tomadas e suporte ao NFC

longas horas de uso longe das tomadas e suporte ao NFC Contras: versão do Bluetooth desatualizada

5 de 7 Caixa da Anker tem estrutura compacta — Foto: Reprodução/Amazon Caixa da Anker tem estrutura compacta — Foto: Reprodução/Amazon

Amantes de karaokê podem considerar a compra da Sumay X-Prime. Além de entregar potência sonora alta de 300 Watts, ela também oferece suporte à saída de áudio, via cabo P10, para plugar microfones e outros instrumentos compatíveis. Apesar do tamanho ligeiramente maior do que as outras caixas, o produto de ‎32 x 37 x 56 cm conta com alça e rodinhas para otimizar o transporte. A bateria de 600 mAh confere cerca de seis horas longe das tomadas.

No que diz respeito às características de som, elas são garantidas por um alto-falante e um subwoofer de 12 polegadas, além de um tweeter de 5 polegadas para a reprodução de agudos. O item contempla entrada USB, microSD e traz suporte para Bluetooth e rádio FM. O conjunto todo, incluindo microfone com fio e controle remoto, soma 4,1 das 5 estrelas na Amazon. Os principais comentários evidenciam a durabilidade da bateria, mas alertam para possíveis dificuldades no controle das funções da caixa.

Prós: potência significativa de áudio e rodinhas para otimizar transporte

potência significativa de áudio e rodinhas para otimizar transporte Contras: pode ter manuseio complicado

6 de 7 Sumay traz rodas e alça para facilitar o transporte — Foto: Reprodução/Amazon Sumay traz rodas e alça para facilitar o transporte — Foto: Reprodução/Amazon

O modelo da JBL é o item mais caro entre os listados. No entanto, a ficha técnica e o acabamento elaborado podem justificar as cifras elevadas. A caixa oferece desde luzes que acompanham as músicas, até um microfone sem fio para viver a experiência do karaokê. A potência de 100 W e as configurações sonoras ajudam a entregar nitidez sonora, segundo a fabricante. O equipamento custa valores próximos dos R$ 1.749.

No que diz respeito à conectividade, marcam presença o Bluetooth na versão 4.2 e as entradas USB e para cabo auxiliar. O acabamento traz resistência à água (IPX4) e uma alça que deve ajudar no transporte da caixa. Quanto à bateria, ela é capaz de proporcionar seis horas ininterruptas de reprodução de música. A nota fica em 4,8 de 5, com elogios dos consumidores da Amazon para a duração da bateria e qualidade do som. No entanto, há quem acredite ser possível comprar dispositivos melhores por preços parecidos.

Prós: qualidade sonora e recursos adicionais

qualidade sonora e recursos adicionais Contras: valor elevado

7 de 7 JBL PartyBox On-The-Go acompanha microfone sem fio — Foto: Divulgação/JBL JBL PartyBox On-The-Go acompanha microfone sem fio — Foto: Divulgação/JBL

Com informações de Amazon, JBL, Sumay, WAAW, i2Go

Amazon Echo Dot 4: unboxing e tudo sobre a caixinha smart