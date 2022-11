Caixa de som Sumay: 7 modelos de potências e preços variados

Caixas de som da marca Sumay podem ser uma opção para consumidores que buscam por equipamentos sonoros fáceis de transportar independentemente do tamanho. É possível encontrar produtos com variadas potências, designs e preços. A Gallon Music é um modelo mais simples, que possui 30 Watts de potência e está disponível a partir R$ 200 . Já a Thunder X é uma caixa robusta com 1000 W, acompanha microfone e pode ser encontrada por cerca de R$ 1760 .

Os equipamentos também possuem usos diversos, com indicações para ambientes externos ou internos, assim como para locais com muitas ou poucas pessoas. Alguns dos diferenciais destacados nos dispositivos são: alça de transporte, rodinhas, iluminação em LED, controle físico e outros. Confira a lista abaixo com sete opções de caixas de som Sumay de diferentes especificações.

Caixa de som Sumay: 7 opções que variam entre 30 W e 1000 W de potência por cifras que partem de R$ 201

1. Sumay Gallon Music - a partir de R$ 200

Com o melhor custo-benefício da lista, a Sumay Gallon Music oferece 30 W de potência, autonomia de bateria para até seis horas e iluminação colorida no alto-falante. A caixa de som possui conexão Bluetooth. O modelo, que possui design na cor preta com detalhes em azul, ainda conta com entradas USB e para cartão de memória.

O aparelho é indicado para quem quer uma caixa de som simples, fácil de transportar e sem deixar de lado o design de alto-falante. Avaliada com nota 4,4 de 5 por consumidores da Amazon, os comentários destacam a qualidade do som e a duração da bateria. No entanto, alguns relatam chiados ao usar o modo rádio FM. A Sumay Gallon Music pode ser encontrada por cifras que partem de R$ 201.

Prós: bom custo-benefício e opções de conectividade

bom custo-benefício e opções de conectividade Contras: potência pode ser considerada baixa para alguns consumidores

Sumay Gallon Music apresenta o melhor custo-benefício da lista

2. Sumay Sunbox - a partir de R$ 233

A Sumay Sunbox é uma caixa de som portátil com potência de 50 W, seis horas de duração de bateria e conexão Bluetooth, USB, rádio FM, além de uma entrada auxiliar (P2). O modelo apresenta dois alto-falantes de quatro polegadas cada, que possuem iluminação LED de cores diversas. Em relação ao design, a caixa de som é retangular e equipada com uma alça para facilitar o transporte. Possui ainda suporte para celular, entrada USB, entrada P10 (para microfones e guitarras) e saída micro USB, para fazer o carregamento.

O aparelho de som leve é ideal para quem busca portabilidade e qualidade sonora por um bom custo-benefício. Ele pode ser encontrado a partir de R$ 233 na Amazon. No site, o produto possui nota 5 de 5, mas os clientes não deixaram avaliações sobre a caixa de som.

Prós: modelo leve e bom custo-benefício

modelo leve e bom custo-benefício Contras: não há

Caixa de som Sumay Sunbox possui 50 W de potência

3. Sumay Fire Box - a partir de R$ 280

A caixa de som portátil Fire Box apresenta um formato cilíndrico e dois alto-falantes de quatro polegadas cada, posicionados na laterais do aparelho. O modelo possui efeito de LED na parte da frente e cor preta com acabamento laranja no restante da caixa. Em relação à ficha técnica, tem potência de 60 W e impedância de 2 Ohms. O produto custa em torno de R$ 280 e soma nota 4,6 de 5 no site da Amazon. Segundo os consumidores, a Fire Box possui bom som e bateria de alta duração.

A Sumay ainda promete autonomia de bateria para seis horas em um volume de 80%. A caixa de som também possui função karaokê e conexão ‎Bluetooth, rádio FM, USB e entrada auxiliar. Para carregar a caixa de som, é preciso de um cabo micro USB. O produto é equipado com uma alça para facilitar o transporte, sendo assim, deve ser indicado para aqueles que buscam versatilidade e uma boa qualidade sonora.

Prós: design moderno e bom custo-benefício

design moderno e bom custo-benefício Contras: não há

Com um formato cilíndrico e painel de LED, Sumay Firebox aposta no design moderno

4. Sumay Magnum - a partir de R$ 612

O modelo Magnum é indicado para palestras e festas. Com autonomia de seis horas usando 80% do volume, a caixa de som traz potência de 400 W e impedância de 4 Ohms. Possui dois alto-falantes subwoofers de oito polegadas cada. Entre outras funções do aparelho, é possível citar a tecnologia que permite trocar de pastas de um dispositivo conectado, além das luzes LED coloridas no alto-falante. A Sumay Magnum é vendida a partir de R$ 612.

O produto é equipado com alça e rodinhas, facilitando a locomoção da caixa. Além disso, acompanha um controle remoto físico. Na cor preta com detalhes azuis, a caixa possui conexão RCA, Bluetooth, USB e auxiliar. O modelo é avaliado com 4,5 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon. Entre as avaliações positivas, destaque para a potência do som e a duração da bateria. Em contrapartida, alguns comentários relatam a falta de grave.

Prós: potência de 400 W e acompanha controle remoto

potência de 400 W e acompanha controle remoto Contras: grave não é tão potente

Sumay Magnum engloba a lista de caixas de som com potências e preços variados

5. Sumay Style 15 - a partir de R$ 1.169

A Sumay Style 15 é um modelo de caixa de som portátil e amplificada. Com potência de 500 W e duração de bateria de até cinco horas, a caixa é indicada para reproduzir sons em ambientes com várias pessoas, como festas, escolas e restaurantes. Em relação à conectividade, o dispositivo possui Bluetooth, USB, cartão de Memória SD, rádio FM e entrada auxiliar.

O item inclui microfone com fio e controle remoto. Além disso, é equipado com alça e rodas para facilitar o transporte. Os consumidores da Amazon avaliam o produto com nota 4,5 de 5, com destaque para a qualidade da caixa de som e a duração da bateria. O equipamento está disponível a partir de R$ R$ 1.169.

Prós: caixa de som versátil e acompanha microfone

caixa de som versátil e acompanha microfone Contras: preço pode ser considerado elevado por alguns consumidores

Sumay Style 15 acompanha microfone com fio

6. Sumay Double Black - a partir de R$ 1.399

A Double Black é equipada com dois alto-falantes subwoofers de 10 polegadas cada. Em relação à tecnologia de conectividade, o modelo possui Bluetooth, USB, rádio FM e entrada auxiliar, assim como outros equipamentos listados. Com potência de 800 W e impedância de 4 Ohms , a Double Black promete música alta e com qualidade para ambientes internos e externos.

O equipamento possui cor preta com detalhes em laranja, além de LED integrado com diversas cores. Ainda, acompanha controle remoto e é equipada com alça e rodas para facilitar a locomoção da caixa, que pode ser comprada por cerca de R$ 1.399. A Sumay Double Black é avaliada com nota 5 de 5 pelos consumidores da Amazon, que recomendam a compra do produto.

Prós: potência de 800 W

potência de 800 W Contras: preço pode ser considerado elevado

Sumay Double Black possui dois alto-falantes subwoofer de 10 polegadas

7. Sumay Thunder X - a partir de R$ 1.760

A Thunder X é a última opção da lista. A caixa possui 1000 W de potência e conexão Bluetooth, USB, entradas para cartão de memória e auxiliar. É compatível também com rádio FM e microfone externo. O modelo é equipado com alto-falante de 15 polegadas, além de tweeter com cinco polegadas. Possui luz LED no alto-falante, e a fabricante garante autonomia de até seis horas de bateria.

Em relação ao design, é um modelo clássico na cor preta. A caixa acompanha microfone sem fio, possui equalizador gráfico e função REC. Por fim, conta com alça e rodas. O modelo custa cerca de R$ 1.760 e é indicado para usuários quem querem potência sonora, sem preocupação com o orçamento. A Thunder X possui nota 4,8 de 5 na Amazon, com elogios para a qualidade do produto, mas há um relato de defeito no microfone.

Prós: potência de 1000 W e presença de equalizador gráfico

potência de 1000 W e presença de equalizador gráfico Contras: preço pode ser considerado elevado

Modelo Sumay Thunder X é a caixa de som mais robusta da lista

