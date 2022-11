Casa conectada: 7 produtos com até 50% de desconto na Black Friday 2022

Outra opção é o aspirador de pó robô da WAP, que acompanha controle remoto, retorna para a base de maneira automática quando a bateria está baixa, possui escovas laterais e pode ser adquirido com 19% de desconto, de R$ 1.599 por R$ 1.299, uma economia de R$ 300. Todas as ofertas em diversos setores estão disponíveis na página dedicada ao evento. Acompanhe a lista com oito dispositivos para casa conectada em ofertas na Black Friday 2022.

Eletrônicos para criar uma casa conectada estão mais baratos na Black Firday 2022

A luminária inteligente, da Elgin, é outra alternativa que pode oferecer praticidade. Segundo as especificações, o produto vem em formato redondo, na cor branca, possui conectividade Wi-Fi, conta com tecnologia de LED e oferece três modos de luzes: frio, neutro e quente. O acessório pode ser obtido em modelos de 18 W e 24 W, com desconto de 29%, de R$ 139 por R$ 99, uma redução de R$ 40.

A fabricante destaca que o item pode ser gerenciado por aplicativo de smartphone, ou por comando de voz, via Google Assistente e Alexa. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas, e os compradores elogiam a eficiência do aparelho e as opções de controle de brilho. Porém, alguns alegam dificuldade na instalação.

Prós: possui três modos de luzes, frio, neutro e quente

possui três modos de luzes, frio, neutro e quente Contras: alguns compradores relatam dificuldades na instalação

A luminária da Elgin conta com três modos de luzes

2. Interruptor Inteligente Smarteck – de R$ 279 por R$ 139

O interruptor inteligente da Smarteck é outro item que pode auxiliar na casa conectada. De acordo com a fabricante, o modelo vem com botões sensíveis ao toque (touch) e com indicador de luz LED em azul, que visa facilitar a visualização noturna. Além disso, o equipamento possui conectividade via Wi-Fi, e pode ser gerenciado via aplicativo de celular ou Alexa. O acessório é vendido com 50% de desconto, de R$ 279 por R$ 139, uma economia de R$ 140.

Assim como os itens anteriores, é possível utilizar o smartphone para gerenciar as luzes do lar remotamente, além de também permitir programar horários para ligar ou desligar. O produto é avaliado com 4,6 de 5 estrelas na Amazon, e os compradores afirmam que ele é eficiente no que se propõe a fazer. Porém, alguns apontam que a instalação é difícil e pode necessitar do auxílio de um eletricista.

Prós: botões com iluminação em LED que podem facilitar o uso noturno

botões com iluminação em LED que podem facilitar o uso noturno Contras: alguns compradores apontam que a instalação pode ser complexa

O interruptor inteligente da Smarteck possui botões iluminados com LED

3. Câmera Robô Inteligente SE221 – de R$ 259 por R$ 134

A câmera robô inteligente SE221, da Multilaser, é mais uma alternativa para a casa conectada. Ela permite monitorar a casa à distância via aplicativo de celular. O dispositivo oferece qualidade de vídeo em Full HD, pode armazenar vídeos em cartões SD ou na nuvem e promete captar sons de qualquer local da casa. O aparelho é visto com desconto de 48%, de R$ 259 por R$ 134, uma redução de R$ 125.

A fabricante ressalta que o dispositivo conta com sensor de movimento, que acompanha os pets ou crianças por todo o ambiente. Além disso, é possível girar a imagem em até 365°. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,4 de 5 estrelas, e os consumidores elogiam a conectividade com o Wi-Fi e a fácil utilização. No entanto, alguns relatam atrasos nos comandos do aplicativo.

Prós: permite acompanhar a casa de maneira remota, via celular

permite acompanhar a casa de maneira remota, via celular Contras: consumidores reclamam de atrasos nos comandos do aplicativo

A câmera robô inteligente SE221, da Multilaser pode armazenar vídeos em cartões SD ou na nuvem

A Echo Dot (3ª geração) é outra alternativa que pode ajudar na casa conectada. O equipamento é compatível com a Alexa, o que permite executar músicas, realizar ligações, visualizar mensagens e ler notícias via comando de voz. Durante a Black Friday, o item é ofertado com 43% de desconto, de R$ 349 por R$ 199, uma economia de R$ 150.

Além disso, o dispositivo também conta com quatro microfones de longo alcance e pode ser conectado com outros alto-falantes por meio de Bluetooth ou via cabo de áudio de 3,5 mm. O Echo Dot de (3ª geração) é avaliado com 4,8 de 5 estrelas na Amazon e os consumidores ressaltam positivamente a qualidade de som oferecida pelo aparelho. O TechTudo testou o produto em julho de 2020 e constatou que o acessório é uma opção interessante para quem quer começar a deixar sua casa conectada

Prós: oferece praticidade na hora de gerenciar as músicas ou realizar ligações

oferece praticidade na hora de gerenciar as músicas ou realizar ligações Contras: necessita estar sempre conectado a tomada para funcionar

Echo Dot (3ª geração) pode ser um bom começo para deixar sua casa conectada

A câmera Izy Smart IZC 1003, da Intelbras, é mais uma opção para auxiliar na vigilância da casa. O modelo é compatível com a Alexa, o que permite gerenciar algumas funções via comando de voz. Outra característica é que é possível conectar o dispositivo com um Echo Show para visualizar as imagens. Durante a Black Friday, o produto é ofertado com 16% de desconto, de R$ 295 por R$ 249, uma redução de R$ 46.

O modelo funciona com conexão sem fio, via Wi-Fi, reproduz vídeos em Full HD e possui modo para visão noturna. As imagens podem ser armazenadas em um cartão SD de até 128 GB (não incluso na compra). Na Amazon, o produto é avaliado com 4,6 de 5 estrelas e os compradores elogiam a eficiência da câmera. No entanto, alguns dizem que a imagem perde a qualidade quando se aplica o zoom.

Prós: possui visão noturna

possui visão noturna Contras: não conta com armazenamento em nuvem

A câmera Izy Smart IZC 1003, da Intelbras, pode se conectar a dispositivos como Echo Show

6. Intelbras IZY Speak ISS 102 A – de R$ 522 por R$ 399

A IZY Speak ISS 102 A, da Intelbras, é uma caixa de som inteligente que é compatível com a Alexa. O dispositivo permite gerenciar diversas tarefas via comando de voz, como ligar e desligar os aparelhos conectados, reproduzir músicas e pesquisar por notícias. O equipamento é visto com 24% de desconto, de R$ 522 por R$ 399, uma economia de R$ 123.

O dispositivo pode ser conectado via Bluetooth ou Wi-Fi e possui alto-falante coaxial. Na parte superior, existem botões de toque para ligar e desligar o aparelho, aumentar e diminuir o volume e desativar o microfone.

Prós: conectividade com a Alexa

conectividade com a Alexa Contras: preço elevado se comparado a outras opções oferecidas pela própria Amazon

A IZY Speak ISS 102 A, da Intelbras pode ser conectado via Bluetooth ou Wi-Fi

O WSmart é um robô aspirador de pó da WAP pode ajudar na limpeza da casa. O item possui escovas laterais giratórias de longo alcance, além de um recipiente que permite armazenar água e produtos de limpeza, que umedecem automaticamente o pano do aparelho. O produto está disponível com 19% de desconto, de R$ 1.599 por R$ 1.299, uma redução de R$ 300.

O equipamento conta com três modos de limpeza: cantos e bordas; limpeza aleatória e limpeza em círculo. De acordo com a fabricante, caso o robô fique com pouca carga, ele retorna automaticamente para a base de carregamento. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,1 de 5 estrelas, e os compradores elogiam a potência da aspiração, a bateria e o fato do dispositivo ser silencioso. Porém, alguns relatam que ele não é inteligente o suficiente para desviar de alguns obstáculos.

Prós: oferece três modos de limpeza e retorna automaticamente para a base de carregamento, quando a bateria está fraca

oferece três modos de limpeza e retorna automaticamente para a base de carregamento, quando a bateria está fraca Contras: preço elevado

Wap Robot WSmart possui um recipiente para armazenar água ou produtos de limpeza

