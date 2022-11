Casa Inteligente: 8 produtos com até R$ 190 de desconto na Black Friday

1 de 9 Amazon oferece descontos em produtos para casa inteligente na Black Friday 2022 — Foto: Divulgação/Getty Images (Mohssen Assanimoghaddam) Amazon oferece descontos em produtos para casa inteligente na Black Friday 2022 — Foto: Divulgação/Getty Images (Mohssen Assanimoghaddam)

O Liv SE234, da Multilaser, é um dispositivo que visa transformar um interruptor comum em um acionador de iluminação Wi-Fi. De acordo com as especificações da fabricante, o acessório permite gerenciar as lâmpadas via controle remoto ou realizar agendamentos para ligar e desligar, por meio do aplicativo gratuito Multilaser Liv. A opção está disponível de R$ 59 por R$ 43, uma economia de R$ 16.

Outra característica é a possibilidade de integrar o acessório com o sistema de inteligência artificial Alexa, para controlar as lâmpadas via comando de voz. O dispositivo é avaliado com 4,3 de 5 estrelas na Amazon, e os compradores elogiam a praticidade de instalação e de configuração. Porém, alguns relatam que o produto apresentou defeito com pouco tempo de uso.

Prós: praticidade para gerenciar as lâmpadas da casa

praticidade para gerenciar as lâmpadas da casa Contras: alguns compradores destacam que ele apresentou defeito com pouco tempo de uso

2 de 9 O Liv SE234 visa transformar um interruptor comum em um acionador Wi-Fi — Foto: Divulgação/Multilaser O Liv SE234 visa transformar um interruptor comum em um acionador Wi-Fi — Foto: Divulgação/Multilaser

A Smart Lâmpada Positivo é mais uma opção para aqueles que desejam uma casa inteligente gastando pouco. Segundo a fabricante, o modelo é compatível com qualquer bocal padrão, possui 9 W de potência e pode ser gerenciado via Wi-Fi. Além disso, também é possível integrá-la com os sistemas de inteligência artificial Alexa e Google Assistente. O item é visto com 29% de desconto, de R$ 109 por R$ 77, uma redução de R$ 32.

A marca ressalta que o usuário pode controlar a potência da luz e a cor através do comando de voz. Também é possível ligar e desligar a lâmpada por meio do aplicativo de celular ou tablet. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas, e os compradores ressaltam a beleza das cores e o funcionamento do item. No entanto, alguns apontam que a integração com a Alexa deixa a desejar.

Prós: permite ligar e desligar a luz de qualquer lugar

permite ligar e desligar a luz de qualquer lugar Contras: consumidores reclamam que nem todos os comandos da Alexa são eficientes

3 de 9 A Smart Lâmpada Positivo é compatível com qualquer bocal padrão — Foto: Divulgação/Positivo A Smart Lâmpada Positivo é compatível com qualquer bocal padrão — Foto: Divulgação/Positivo

3. Intelbras EWS 410 – de R$ 54 por R$ 45

Outra alternativa de lâmpada inteligente é a EWS 410, da Intelbras. De acordo com as especificações da fabricante, este acessório conta com 10 W de potência, oferece 16 milhões de opções cores, é compatível com bocais tradicionais e funciona via conexão Wi-Fi. O dispositivo é vendido com 15% de desconto, de R$ 54 por R$ 45, uma economia de R$ 9.

Assim como o item anterior, este também pode ser gerenciado via aplicativo de smartphone, ou por meio dos sistemas Alexa e Google Assistente. O produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas na Amazon, e os compradores ressaltam que o item atende às especificações prometidas. Porém, alguns alegam dificuldade em configurar o acessório em uma conexão Wi-Fi 2.0.

Prós: 10 W de potência, valor superior ao modelo da Positivo

10 W de potência, valor superior ao modelo da Positivo Contras: os que utilizam Wi-Fi 2.0 podem encontrar dificuldades na hora de configurar

4 de 9 A EWS 410 da Intelbras possui potência de 10 W — Foto: Divulgação/Intelbras A EWS 410 da Intelbras possui potência de 10 W — Foto: Divulgação/Intelbras

O interruptor EPGG22, da Elsys, é mais uma alternativa para a casa conectada. Segundo as especificações, este acessório permite gerenciar as lâmpadas da casa por meio do aplicativo de smartphone Elsys Casa+, que oferece opções como programar os horários de acender e apagar as luzes. O dispositivo funciona via conexão Wi-Fi e também pode ser integrado com a Alexa. O produto é oferecido com 29% de desconto, de R$ 99 por R$ 69, uma redução de R$ 30.

A marca ressalta que o interruptor possui tensão bivolt e opera em uma frequência de 15 A. Na Amazon, o dispositivo é avaliado com 4,1 de 5 estrelas, e os compradores destacam positivamente o design e as funcionalidades oferecidas pelo acessório. Contudo, alguns reclamam que tiveram que reconfigurar o aparelho após uma queda de conexão no Wi-Fi.

Prós: cumpre com a proposta

cumpre com a proposta Contras: relatos de que o dispositivo perde as configurações em casos de queda da internet

5 de 9 O interruptor EPGG22 da Elsys permite programar os horários de acender e apagar as luzes — Foto: Divulgação/Elsys O interruptor EPGG22 da Elsys permite programar os horários de acender e apagar as luzes — Foto: Divulgação/Elsys

A Echo Dot de terceira geração é mais uma escolha compatível com o sistema de inteligência artificial Alexa, que pode ajudar aos que querem conectar e comandar diversos dispositivos em uma casa inteligente. De acordo com a fabricante, a caixa de som smart possui quatro microfones de longo alcance e permite conectividade com outros alto-falantes por meio de Bluetooth ou por cabo de áudio de 3,5 mm. O produto pode ser adquirido com 43% de desconto, de R$ 349 por R$ 199, uma economia de R$ 150.

A marca destaca que o dispositivo também é capaz de gerenciar músicas, ligações, mensagens e notícias através do comando de voz. O produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas na Amazon, e os compradores elogiam o design do aparelho e a qualidade do som. Porém, alguns criticam o preço elevado do item quando não está em oferta.

Prós: permite gerenciar músicas, ligações, mensagens e notícias por comando de voz

permite gerenciar músicas, ligações, mensagens e notícias por comando de voz Contras: precisa estar conectado na tomada para funcionar

6 de 9 Echo Dot de 3ª Geração se conecta com os aparelhos inteligentes da casa — Foto: Reprodução/Amazon Echo Dot de 3ª Geração se conecta com os aparelhos inteligentes da casa — Foto: Reprodução/Amazon

6. Positivo Smart Fita LED – de R$ 239 por R$ 196

A fita de LED da Positivo é outra alternativa para a iluminação de uma casa inteligente. Segundo as especificações da fabricante, o modelo possui três metros de comprimento, vem com 16 milhões de cores RGB e permite controlar a intensidade por meio de aplicativo de celular. Assim como outros itens desta lista, este também é compatível com o sistema de inteligência artificial Alexa. O acessório está disponível com 18% de desconto, de R$ 239 por R$ 196, uma redução de R$ 43.

O produto possui fonte de alimentação por fio, tensão de 220 V e potência de 30 W. O item é avaliado com 4,6 de 5 estrelas na Amazon, e os compradores ressaltam positivamente a quantidade de cores oferecidas e a qualidade do aplicativo. Todavia, alguns apontam que o acessório carece de comandos para Alexa.

Prós: oferece 16 milhões de cores RGB

oferece 16 milhões de cores RGB Contras: vem apenas em tensão 220 V

7 de 9 A fita de LED da Positivo possui 16 milhões de cores RGB — Foto: Divulgação/Positivo A fita de LED da Positivo possui 16 milhões de cores RGB — Foto: Divulgação/Positivo

A HISCBT, da Geonav, é uma câmera sem fio, que também pode auxiliar a montar uma casa inteligente. De acordo com a fabricante, o modelo é capaz de reproduzir imagens em resolução Full HD (1080 pixels), além de também realizar gravações, que podem ser armazenadas em um cartão SD de 128 GB (não incluso na compra) ou na nuvem. O produto é visto com 28% de desconto, de R$ 689 por R$ 499, uma economia de R$ 190.

Outra característica é que o equipamento pode ser integrado com outros dispositivos para exibir as imagens filmadas, como Echo Show e Google Chromecast. O item é avaliado com 3,7 de 5 estrelas na Amazon, e os compradores destacam a facilidade de instalação, a qualidade do vídeo e a função de visão noturna. Porém, alguns apontam dificuldades em utilizar o aplicativo.

Prós: resolução Full HD

resolução Full HD Contras: alguns compradores reclamam que o aplicativo não é muito prático

8 de 9 A HISCBT da Geonav promete reproduzir imagens em qualidade 1080 p — Foto: Foto: Divulgação/Geonav A HISCBT da Geonav promete reproduzir imagens em qualidade 1080 p — Foto: Foto: Divulgação/Geonav

8. Intelbras FX 3000 – de R$ 669 por R$ 499

A FX 3000, da Intelbras, é uma fechadura eletrônica que visa oferecer segurança para a casa inteligente. Segundo as especificações da fabricante, o item possui leitor de identificação por radiofrequência (RFID), que pode ser acessado via chaveiro, tag, cartão, pulseira ou outros acessórios. O modelo é visto com 26% de desconto, de R$ 669 por R$ 499, uma redução de R$ 170.

A marca ressalta que é possível gerenciar o dispositivo por controle à distância, além de também configurar o aparelho para aceitar ou recusar usuários específicos. Na Amazon, o item é avaliado com 4,6 de 5 estrelas. Até a data de publicação desta matéria, nenhum comprador realizou críticas positivas ou negativas a respeito deste produto.

Prós: possibilidade de aceitar ou recusar usuários específicos

possibilidade de aceitar ou recusar usuários específicos Contras: preço elevado

9 de 9 A FX 3000 vem com leitor de identificação por radiofrequência (RFID) — Foto: Divulgação/Intelbras A FX 3000 vem com leitor de identificação por radiofrequência (RFID) — Foto: Divulgação/Intelbras

