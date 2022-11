Celular na Black Friday 2022: 7 dicas para escolher o aparelho ideal

Encontrar celular na Black Friday 2022 pode ser uma tarefa trabalhosa, mas não impossível. Existe a expectativa de bons preços de smartphones, e os movimentos do mercado indicam que as fabricantes brasileiras estão se preparando para dar descontos. Para evitar cair em ciladas, os consumidores em busca do aparelho dos sonhos devem prestar atenção em diversos aspectos dos produtos, como a presença da desejada internet 5G e os recursos considerados essenciais em pleno 2022.

Pensando nisso, o TechTudo preparou uma seleção de dicas para que você escolha o melhor celular nesta edição da Black Friday – aquele que traz os recursos mais interessantes e que cabe no seu bolso.

2 de 8 iPhone 14 roxo na redação do TechTudo — Foto: Laura Storino/TechTudo iPhone 14 roxo na redação do TechTudo — Foto: Laura Storino/TechTudo

1. Determinar a faixa de preço

O primeiro passo para encontrar o presente perfeito nesta Black Friday é planejar bem qual modelo ou grupo de smartphones você tem a expectativa de comprar. Para isso, é imprescindível definir um orçamento de quanto você está disposto a investir no produto ou, se for parcelar, qual é o valor que cabe no seu bolso.

Definir a faixa de preço é importante pois diminui a possibilidade do consumidor se endividar desnecessariamente a longo prazo com um produto que não cabe no seu orçamento, mesmo se esse dispositivo estiver em promoção. Além disso, fica mais difícil de cair na compra por impulso. Pelo contrário, ele vai procurar qual a melhor alternativa dentro daquela seleção de produtos que cabem no seu orçamento.

2. Com ou sem internet 5G?

3 de 8 Celular com 5G na home — Foto: Unsplash/James Yarema Celular com 5G na home — Foto: Unsplash/James Yarema

Celulares compatíveis com a internet 5G estão preparados para a rede do futuro, mas que aos poucos está chegando ao Brasil. Todas as capitais contam com o sinal, ainda que de forma limitada na maioria delas. Os consumidores que optarem por modelos com 5G puro terão, mais para frente, velocidade de internet móvel até 50 vezes mais rápida que o 4G.

Nesse sentido, na hora de escolher o produto na Black Friday 2022, o consumidor deve considerar essa característica como importante e, se possível, pagar um pouco a mais por smartphones com a nova rede móvel, em especial se morar nas capitais ou em grandes cidades, onde o sinal de 5G chegará em breve.

O Galaxy S20 FE (Samsung), por exemplo, foi lançado inicialmente no mercado sem compatibilidade com 5G. Uma nova versão do smartphone, de maio de 2022, passou a contar com o recurso.

3. Quais são os recursos essenciais?

Outro ponto importante diz respeito à ficha técnica. No geral, o usuário pode encontrar distinções bastante significativa. O Galaxy M62 traz 7.000 mAh de bateria. Essa capacidade supera – e muito – alguns telefones da categoria premium, como o iPhone 14 – cuja estimativa de bateria é de 3.279 mAh, segundo o portal GSM Arena. A Apple não divulga oficialmente essa informação.

Hoje em dia, ao menos no universo Android é interessante buscar opções com bateria de pelo menos 5.500 mAh para ter uma boa autonomia de uso.

4 de 8 Free Fire no Galaxy S20 FE — Foto: Rômulo Diego Moreira/TechTudo Free Fire no Galaxy S20 FE — Foto: Rômulo Diego Moreira/TechTudo

Em relação ao conjunto de câmeras, os dispositivos também trazem diferenças consideráveis. Alguns aparelhos oferecem mais megapixels, como o Galaxy A73 (Samsung), cuja câmera principal registra imagens de 108 MP. No entanto, aparelhos como o Galaxy S20 FE revelam um arranjo fotográfico triplo com sensor principal de 12 MP, ultra wide de 12 MP e teleobjetiva de 8 MP.

Vale a pena buscar smartphones com pelo menos uma lente principal e outra ultra wide, que ajuda a capturar partes maiores da paisagem ou grandes grupos de pessoas. A teleobjetiva, utilizada para capturar a textura do rosto da pessoa, parece ter caído em desuso. Já a macro, que revela os minúsculos detalhes de objetos bem de perto, tornou-se moda num nicho de fotógrafos amadores.

4. O tamanho de tela ideal

O tamanho de tela também vale uma pesquisa aprofundada. A depender do objetivo do usuário, a tela deve ser maior e com mais brilho. Os usuários que querem explorar o telefone para ver suas séries favoritas na Netflix ou no Amazon Prime Video deve focar em aparelhos que ofereçam painel OLED ou AMOLED, duas tecnologias similares que garantem cores vivas e nítidas, bem como pretos mais intensos.

5 de 8 A tela do Oppo Reno 7 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo A tela do Oppo Reno 7 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Também é preciso prestar atenção à resolução da tela. Tome como exemplo o Moto G200 5G, cujo display de 6,8 polegadas funciona bem para exibir imagens em Full HD+ (2460 x 1080 pixels). Além disso, a densidade do display em pixel por polegada (PPI), pode dizer muito sobre a qualidade da tela de um smartphone. Procure sempre modelos com pelo menos 350 ppi.

U usuários que vão usar o smartphone para jogar devem tentar encontrar um produto com taxa de atualização de 120 Hz. Esse recurso permite ao usuário mais fluidez nas imagens exibidas no display do aparelho ao decorrer dos games.

5. Armazenamento

6 de 8 O Moto G200 traz tela de 6,8 polegadas — Foto: Divulgação/Motorola O Moto G200 traz tela de 6,8 polegadas — Foto: Divulgação/Motorola

O armazenamento é importante para o usuário não ficar limitado nas suas tarefas diárias. Atualmente, praticamente tudo consome memória – os jogos, as fotos, os vídeos, as músicas do streaming favorito, os aplicativos e as atualizações no sistema. Por isso é interessante buscar um modelo com bastante espaço: pelo menos 128 GB para a maioria dos cenários.

Também existe a possibilidade de procurar por smartphones mais limitados, porém com entrada para cartão microSD, caso seja necessário ampliar o armazenamento no futuro.

O Galaxy A53 (Samsung) dispõe de apenas duas opções, com 128 GB e 256 GB. O smartphone também traz a compatibilidade com cartão microSD de até 1 TB – ideal para aqueles que buscam ainda mais espaço para armazenar seus arquivos.

Vale mencionar que a Apple não disponibiliza suporte para cartão de memória, o que exclui a possibilidade de expansão de qualquer iPhone. Nesse sentido, é importante escolher o modelo que já traz o maior armazenamento possível para o usuário não ficar limitado.

6. Qual a versão do sistema?

7 de 8 Galaxy Z Fold 4 já chega com o Android 12 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy Z Fold 4 já chega com o Android 12 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Também é essencial prestar atenção na versão do sistema operacional do aparelho. Além de ter os recursos mais modernos, o usuário que optar por versões mais novas também estará com as proteções cibernéticas mais avançadas. Este ponto é particularmente importante no universo Android.

Tome como exemplo o Galaxy S21, que sai de fábrica com Android 11, mas já recebeu a atualização para o Android 12. A Samsung, aliás, está entre as fabricantes com as mais robustas políticas de atualização de sistema. Na maioria das linhas, hoje em dia isso não é mais uma preocupação. O mesmo vale para a Nokia e para Apple, mas não pode ser dito da Motorola.

7. Preciso de outros equipamentos?

8 de 8 Galaxy Buds 2 Pro também deve ter sucesso nesta Black Friday — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy Buds 2 Pro também deve ter sucesso nesta Black Friday — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Finalmente, é preciso pensar nos demais equipamentos que podem ser importantes para ter a experiência completa de uso do celular. O iPhone, por exemplo, não vem de fábrica com o carregador. Portanto, o usuário deve se preparar para comprar o carregador separadamente. Afinal, um celular sem carga não serve para nada.

Outro acessório importante é a capinha. Essa proteção extra é até mais importante quando o aparelho não possui o Gorilla Glass, cujo recurso permite a proteção contra arranhões. Embora ele esteja presente na maioria dos telefones, alguns aparelhos não contam com o recurso, como o Galaxy A03S e o Moto E20.

Outro item imprescindível é o fone de ouvido. Os modelos Bluetooth, por exemplo, são interessantes para quem quer curtir músicas sem se preocupar com fios. Várias fabricantes, como Philips, JBL e Philco, oferecem alternativas no mercado por um preço acessível. Portanto, vale a pena procurar alguns desses acessórios para complementar o smartphone nesta Black Friday 2022.