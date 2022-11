Celular na Black Friday: confira 8 modelos que merecem a sua atenção

A Black Friday é um evento mundialmente conhecido pelos preços com desconto. Para este ano, vale a pena ficar de olho em alguns celulares de marcas como Samsung , Apple , Xiaomi , Asus e Motorola . Os aparelhos proporcionam várias características que chamam atenção, como design dobrável, tela extensa para multitarefas, câmeras com estabilização automática de imagem e qualidade de até 108 MP. Além de displays com taxa de atualização de 120 Hz. A lista a seguir traz opções úteis para a maior parte do público, sejam usuários entusiastas de jogos ou amantes de uma boa fotografia.

Dentre as opções, o Edge 30, da Motorola, garante o melhor custo benefício desta lista, detém duas câmeras traseiras com 50 MP, memória RAM de até 8 GB e custa a partir de R$ 2.599. O Zenfone 8, da Asus, oferece eficiente processador Snapdragon 888 e armazenamento inicial de 128 GB por a partir de R$ 3.999. Já o Galaxy S21 Ultra 5G, da Samsung, captura vídeos em 8K, tem câmera frontal de 40 MP e sai por R$ 7.999.

Cabe lembrar que os preços podem mudar no decorrer dos próximos dias e horas.

8 celulares para ficar de olho na Black Friday 2022 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O Motorola Edge 30, da Motorola, é um dos modelos de smartphones já compatíveis com a internet 5G. Isso pode ser importante para usufruir do máximo de velocidade que a tecnologia móvel tem a oferecer. O design hospeda uma tela generosa de 6,5 polegadas, disposta em uma resolução Ultra Full HD de 2400 x 1080 pixels, e conectada a uma expressiva taxa de atualização de 144 Hz. Além disso, sua confecção foi pensada para ser uma das mais finas do mundo, detalhe que facilita sua portabilidade e pode agradar ao público mais exigente. Os interessados podem adquiri-lo por cifras a partir de R$ 2.599.

O usuário conta com fotos de até 50 megapixels na câmera principal e na ultra wide. Já as selfies trazem até 32 megapixels. É importante destacar que os sensores destas câmeras ofertam uma estabilização óptica, foco automático, e a possibilidade de gravar vídeos em HDR10.

Motorola Edge 30 Ultra oferta o sistema operacional Android 12 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O Edge 30 roda Android 12, versão mais recente do sistema operacional. O hardware promete uma boa memória RAM – em duas opções com 6 GB e 8 GB. Já a capacidade de armazenamento interno conta com 128 GB ou 256 GB, sem possibilidade de expansão via MicroSD. Estas duas últimas características devem atrair o público que precisa baixar muitos arquivos e espera um desempenho moderado para jogos.

Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a ótima performance do sistema interno e a possibilidade de o mesmo rodar os jogos mais modernos sem engasgos. Mas criticam a fragilidade da bandeja de chips, pois a mesma pode quebrar já no primeiro uso.

2. Xiaomi Poco M4 Pro 5G – a partir de R$ 3.035,99

O Poco M4 Pro, da Xiaomi, também apresenta compatibilidade com a internet 5G. De início, a fabricante disponibiliza o modelo em três cores diferentes: azul, preto, e amarelo. Em questão de tela, o usuário encontra uma extensão de 6,6 polegadas, com uma resolução Full HD de 2400 x 1080 pixels, e uma taxa de atualização de 90 Hz. O design também destaca alto-falantes duplos e estéreos, para maior imersão. Além disso, tem recarga rápida de 33W.

O desempenho das câmeras inclui fotos de 16 MP na frontal e 50 MP na câmera principal, que tem abertura de f/1.8. A outra câmera traseira dispõe de apenas 8 MP, mas é indicada para a captura de paisagens por segue o formato ultra wide, com angulação de 119°. Além disso, é possível usufruir de uma gravação com qualidade de 1080p pela câmera traseira e frontal.

O sistema operacional de fábrica é o Android 11, mas o Poco M4 Pro recebe atualização para o Android 12.

Poco M4 Pro oferece armazenamento interno expansível até 1 TB via cartão microSD — Foto: Divulgação Xiaomi

São três opções de armazenamento: 64 GB, 128 GB e 256 GB. Um destaque interessante é a possibilidade de expansão da memória interna via cartão microSD de até 1 TB, o que deve ser uma vantagem para a maior parte do público. A memória RAM também trás versões diferentes com 4, 6 e 8 GB.

É importante frisar que os preços dos modelos da Xiaomi variam muito, de forma que é possível encontrar modelos com valores mais acessíveis. Contudo, a fabricante não oferece qualquer garantia ou suporte técnico para produtos em lojas não-oficiais. Esta é uma preocupação importante visto que a marca é o principal alvo de contrabando de celulares, e conseguir um modelo acessível não é sinônimo de adquirir um produto original.

3. Xiaomi Redmi Note 11 Pro – a partir de R$ 3.679,99

O Redmi Note 11 Pro, da Xiaomi, também conta com diferentes cores para compra: cinza, branco, e azul. Sua tela de 6,67 polegadas funciona no formato de 120 Hz, muito valorizado pelos gamers, e proporciona resolução Full HD (2400 x 1080 pixels). O modelo ainda disponibiliza sensor lateral para desbloqueio digital e NFC.

O design desperta a atenção pelo conjunto de quatro câmeras, que podem entregar imagens incríveis, segundo a marca. A câmera principal traseira chama atenção pelos seus 108 MP e um sensor automático que auxilia na captura de imagens em alta resolução, com cores vívidas e muita nitidez, seja de dia ou de noite. Já a segunda câmera dispõe de uma qualidade de apenas 8 MP, mas com ângulo ultra wide. A última é um sensor de profundidade com 2 MP para retratos de pessoas.

Por fim, a câmera frontal do aparelho oferta 16 MP para registrar suas selfies.

Redmi Note 11 Pro é compatível com a frequência 5G e oferta um processador Qualcomm Snapdragon 695 — Foto: Divulgação/Xiaomi

A ficha técnica menciona armazenamento de até 128 GB e memória RAM de 6 GB ou 8 GB. O processador é um Mediatek Helio G96, que deve promover uma experiência fluida ao usuário. No entanto, o smartphone não possui suporte à internet 5G.

Outra funcionalidade do aparelho é o sensor infravermelho. O sistema operacional presente é o Android 11 com a interface MIUI 13.

O Zenfone 8, da Asus, oferece boas configurações de hardware: 128 GB ou 256 GB de armazenamento interno, aliado a até 16 GB de memória RAM. Esse último será o suficiente para a reprodução da maior parte dos jogos, tendo em vista que o sistema proporciona maior poder de processamento. Também é possível adquirir um desempenho mais rápido e maior renderização gráfica devido ao carro-chefe do dispositivo: um processador Snapdragon 888.

O consumidor deve usufruir de um modelo com tela de 5,9 polegadas e resolução de 2400 x 1080. O display ainda promete uma taxa de atualização de 120 Hz. É possível verificar que o revestimento propõe um vidro fosco, a fim de garantir um manuseio suave e limpo do design. Para adquiri-lo, os interessados precisarão desembolsar cifras a partir de R$ 3.999.

Asus Zenfone 8 pode carregar até 60% do telefone em apenas 25 minutos — Foto: Reprodução/Asus

A fabricante destaca a certificação IP68 de resistência à água e poeira, para o usuário aproveitar o celular ao máximo sem se preocupar com possíveis imprevistos. A bateria conta com uma capacidade de 4.000 mAh com carregamento rápido de 30 W, que pode recarregar 60% da bateria em apenas 25 minutos. No que se refere as câmeras, o smartphone contém um sensor principal de 64 MP para fotos em altíssima resolução, e outra ultra angular com 12 MP. Na frontal, há uma lente de 12 MP.

O sistema operacional é o Android 11 com atualização para o Android 12. Além disso, o celular conta com suporte 5G proporcionando maior velocidade na rede móvel.

O Zenfone 8 recebe nota média 5 de um máximo de 5 na Amazon, com diversas recomendações de compradores devido à qualidade de funcionamento. No entanto, eles criticam o menor desempenho da bateria, que pode descarregar com facilidade.

5. Asus ROG Phone 5S – a partir de R$ 3.999

O ROG Phone 5S, da Asus, apresenta o mesmo processador do modelo anterior: o Qualcomm Snapdragon 888. Além disso, é possível usufruir de uma experiência duradoura de bateria com os seus 6.000 mAh, proporcionando maior autonomia ao aparelho longe das tomadas. O modelo também conta com 5G.

A tela de 6,78 polegadas tem taxa de atualização de 144 Hz, um indicativo de que é um produto focado em jogadores. A memória RAM tem versões de 8 GB ou 16 GB, e o armazenamento chega a 512 GB. O sistema operacional é o Android 11 , com atualização para o Android 12. O aparelho é visto no site da varejista por a partir de R$ 3.999.

De acordo com a fabricante, o ROG Phone 5S foi pensado para promover altas experiências para os jogadores, devido as características como a velocidade de clock de até 2,99 GHz. Ainda conta também com um gerenciador de desempenho, chamado de Armory Crate, que fornece ao consumidor a possibilidade de administrar o funcionamento de itens como a CPU.

Outro aspecto bastante chamativo é a bateria robusta, com 6.000 mAh.

ROG Phone 5S oferece uma câmera principal e angular com uma qualidade de 64 MP — Foto: Divulgação/Asus

Este RPG Phone recebe nota média 4,3 na Amazon. Os consumidores destacam a rapidez do sistema de processamento e uma ótima experiência durante a reprodução de jogos. Mas alguns usuários criticam a presença de problemas após alguns meses de uso.

O Galaxy S21 Ultra 5G, da Samsung, é um dispositivo compatível com a desejada internet 5G, o que pode agradar o público que busca por modelos mais modernos. No hardware, é possível observar características que tornam este smartphone bastante interessante para jogos: a memória RAM entre 12 GB e 16 GB e armazenamento interno de até 512 GB. Esses aspectos podem ser decisivos para evitar os típicos travamentos durante a execução de games mais exigentes.

Galaxy S21 Ultra em versão toda preta — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O design apresenta seis opções de cores e um total de cinco câmeras espalhadas pelo aparelho. É possível encontrar o S21 Ultra por a partir de R$ 7.999.

O conjunto de lentes disponível oferece ao usuário resolução 8K para a captura de vídeos e fotos. Isso pode ser uma vantagem para produtores de conteúdo acostumados a gravar com o celular ou mesmo fazer lives no Youtube ou Twitch.

A tela de 6,8 polegadas garante uma taxa de atualização de 120 Hz e até a compatibilidade com a Galaxy S Pen, a caneta digital para controlar as funções do display. Ela é muito útil, por exemplo, para editar vídeos pelo celular. Além disso, a câmera também permite um recurso de inteligência artificial que estabiliza com eficiência a imagem capturada.

Câmera do Galaxy S21 Ultra em zoom ótico de 10x; sensor pode chegar a 100x em zoom híbrido — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A lente frontal promete altíssima qualidade com 40 MP. Já as câmeras traseiras também possuem um ótimo desempenho com uma câmera wide de 108 MP, uma lente ultra wide de 12 MP, e outras duas teleobjetivas com 10 MP. Outro destaque que merece ser mencionado é a câmera traseira que possibilita um zoom óptico de até 10x, o que permite a observação de detalhes minuciosos à distância.

O aparelho conta com o processador Exynos 2100, da Samsung, além de versões com o chipset Snapdragon 888, da Qualcomm. Ambos os modelos são octa-core e podem chegar a até 2,9 GHz de clock. A bateria oferta um total de 5.000 mAh e pode ser alimentada por um cabo USB-C. Por fim, o smartphone também promete proteção IP68 contra água e poeira.

Ele é avaliado com nota 4,6 de 5 na Amazon. Os usuários elogiam a rapidez do processador e a versatilidade proporcionada pelas câmeras. Contudo, criticam o acabamento da tela, pois relatam arranhões.

iPhone 14 Pro Max — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O iPhone 14 Pro Max, da Apple, oferece um design arrojado, com quatro opções de cores e telona de 6,7 polegadas. Com esse dispositivo, é possível usufruir de recursos como compatibilidade com a frequência 5G, sistema operacional iOS 16, e bateria com uma duração média de até 29 horas para a reprodução de vídeos. O aparelho conta com um sistema de câmera grande angular de 48 MP, além de outras duas de 12 MP com funções ultra angular, e teleobjetiva. É necessário um investimento a partir de R$ 10.499 para adquirir o smartphone.

O smartphone possui o recurso chamado de Detecção de Acidente que liga para a emergência automaticamente ao detectar um acidente de carro. O armazenamento pode chegar a 1 TB. No entanto, não há espaço para cartão de memória em nenhum modelo.

Também é possível filmar em 4K e acionar o modo ação durante a filmagem de vídeos, recurso o qual garante maior estabilidade durante movimentos. Outros aspectos também chamam a atenção, como resistência à água e poeira, chip A16 Bionic, e uma CPU com seis núcleos para a execução rápida e fluida de tarefas pesadas.

iPhone 14 Pro Max tem a melhor bateria em um smartphone Apple — Foto: Reprodução/Apple

O novo Pro Max foi Avaliado com nota 4,7 de 5 na Amazon.

8. Galaxy Z Fold 4 – a partir de R$ 11.519

O Galaxy Z Fold 4, da Samsung, se destaca dos demais modelos por ser o único smartphone com design dobrável nesta seleção do TechTudo. A característica, contudo, depende da preferência do usuário, que decide o modo como desejar manuseá-lo.

O item está disponível em quatro cores com disponibilidade de armazenamento interno entre 256 GB a 1 TB, mas sem slot para cartão microSD. A tela externa tem 6,2 polegadas, enquanto a principal (interna) alcança 7,6 polegadas. Ela permite uma multidivisão de janelas para aumentar a produtividade do consumidor.

O Fold 4 ainda apresenta compatibilidade com a Galaxy S Pen. O item pode ser encontrado por valores a partir de R$ 11.519.

Galaxy Z Fold 4 proporciona uma tela extensa que aumenta a produtividade do usuário — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Quando a tela está aberta, o display mais extenso pode aumentar a imersão nas atividades desempenhadas, como jogos, leituras de e-mail, e muito mais. Esta mesma tela abriga uma taxa de atualização de 120 Hz e garante certificação IPX8 para resistência à água doce por até 1,5 m de profundidade e 30 minutos.