Cerveja grátis e mais: 5 apps de delivery que estão na Black Friday

A Black Friday acontece nesta sexta-feira (25), e vários aplicativos de delivery já atualizaram seus feeds com promoções para a data. É possível hoje obter descontos em refeições, lanches, bebidas, itens de supermercado, farmácia, entre outros. Zé Delivery e iFood , por exemplo, disponíveis para Android e iPhone ( iOS ), são algumas das plataformas que oferecem cupons para comprar mais barato, ainda com isenções de taxas de entrega. Há ações promocionais, por exemplo, que podem oferecer até 80% de desconto em vários produtos, como cápsulas de café, chocolates, panetones e frangos.

Ainda, para divulgar uma nova linha de cervejas, o Zé Delivery liberou seis latas da bebida gratuitamente para os usuários de São Paulo. Já o McDonalds conta com sanduíches, refrigerantes e sorvetes com descontos exclusivos no aplicativo. Confira, nas próximas linhas, quais são as promoções de cada app de delivery e como obtê-las.

Black Friday 2022: veja apps de delivery que estão com promoções na data

1. McDonalds

Para a Black Friday, o McDonalds atualizou o app com diversas ofertas em combos e itens individuais. A campanha “Méqui Friday” traz promoções como sundae por R$ 4,90 e combo de Big Mac por R$ 10,90. Ainda, quem nunca se cadastrou no aplicativo pode ganhar um cheeseburguer e uma Coca Cola Zero gratuitamente, bastando fazer o cadastro rápido. Os produtos podem ser solicitados diretamente pelo aplicativo na aba “Cupons”.

Em alguns itens, o usuário pode optar por receber via delivery da própria empresa. Em outros casos, a plataforma redireciona para o serviço do iFood – que pode não conter as mesmas promoções do app oficial. Há ainda algumas opções que também só permitem a retirada presencialmente no estabelecimento, via QR Code resgatado no aplicativo. Nesse caso, vale ressaltar que não são todas as unidades do restaurante que estão participando das promoções. Por esse motivo, é necessário sempre checar a lista de locais participantes no app antes de fechar o pedido.

Diversas ofertas podem ser adquiridas no aplicativo do McDonald's

2. Zé Delivery

O Zé Delivery também conta com promoções para a Black Friday. Uma delas é em parceria com Antarctica, que está aproveitando o evento para lançar a cerveja Subzero Silver. A bebida vem com a proposta de ser menos encorpada, com menor teor alcoólico e filtrada a menos de 1°C. Na sexta-feira (25), moradores de São Paulo poderão ganhar seis latas da cerveja e R$ 1 de cashback no aplicativo. Para isso, é necessário acessar o app do Zé Delivery, ir na aba “Cupons” e digitar o código “SILVER”.

A “Zé Friday” ainda apresenta outras ofertas que serão disponibilizadas de hora em hora nesta sexta-feira. Os descontos serão aplicados diretamente no preço dos produtos, como Brahma Duplo Malte 350ml, Budweiser, Spaten etc. Ainda, a plataforma está oferecendo 10% de crédito nesta semana, em itens selecionados, que apresentam o selo de cashback no aplicativo. Brahma, Budweiser, Mikes, Vodka e Whisky são alguns dos produtos que estão garantidos na oferta.

Cupom Silver garante seis latas de Antarctica Subzero Silver gratuitas em São Paulo

3. iFood;

Outro delivery que promete descontos nesta sexta-feira (25) é o iFood. O app uniu a Black Friday e a Copa do Mundo para atualizar o aplicativo com promoções que serão lançadas em horários específicos, como almoço e jantar. Cupons de descontos e fretes grátis nos pedidos também devem ser liberados.

As ofertas aparecerão em destaque na página inicial da plataforma e poderão ser resgatadas ao serem abertas no app. O período de promoções, em razão dos eventos, será até dia 30 de novembro. Outro destaque do aplicativo é o Clube iFood, que está com cupons de R$ 0,99 e até 25% de desconto nos pedidos em restaurantes, com limite de R$ 10.

iFood apresenta cupons de desconto e entrega grátis para alguns estabelecimentos

A “Taxa Zero Black Friday” é a ação promocional do aplicativo da Rappi esse ano. Como o próprio nome sugere, o delivery contará com taxas de entrega e de serviço grátis no app. A oferta vale para compras acima de R$ 250 em supermercados, R$ 400 em atacados, R$ 200 em farmácias, R$ 150 em estabelecimentos express e R$ 100 em conveniências. O limite de pedidos com o desconto das taxas é de cinco compras por usuário.

A promoção está liberada para o Brasil todo, mas pode variar a disponibilidade de acordo com as lojas parceiras credenciadas da região e do estoque de produtos. Alguns itens, a depender da empresa, também estão com descontos em razão do evento. A oferta vai até dia 27 de novembro e os produtos podem ser adquiridos no próprio aplicativo, na aba “Loja”, em que é possível escolher o estabelecimento e, em seguida, buscar pelos produtos desejados. O caminho inverso também pode ser feito, bastando ir na barra de busca na página inicial e procurar por um item específico.

Rappi conta com promoção de taxas grátis e desconto em produtos nesta Black Friday

O aplicativo de delivery James não está com nenhuma promoção específica para a data, mas apresenta as ofertas de parceiros, como Pão de Açúcar Mais e Clube Extra. Assim, os clientes poderão ganhar até 70% de desconto em diversos produtos. No Pão de Açúcar, por exemplo, há ofertas para vinhos, espumantes, whiskys, gins, cápsulas de café, chocolates, entre outros.

Já o Clube Extra conta com até 80% off nos itens da loja. Alimentos como panetones, frangos, cervejas, cafés e energéticos estão em destaque na promoção. As ofertas podem ser visualizadas assim que o app do James é aberto, na página inicial. Basta tocar em uma delas para realizar o pedido. As duas empresas também apresentam seus aplicativos próprios e as ofertas podem ser obtidas por lá. Vale ressaltar que a promoção está disponível para o Brasil todo, mas o valor dos produtos e a disponibilidade podem variar conforme a região.

Compre itens com até 80% off pelo delivery James

