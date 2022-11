Clicksign: veja como funciona, se é seguro e como assinar documentos

ClickSign é uma empresa brasileira focada na assinatura eletrônica de documentos . Com o serviço, é possível assinar arquivos com ou sem certificado digital, por meios de autenticação como assinatura manuscrita, selfie dinâmica ou com documento, transferência via Pix e até WhatsApp . Todos os documentos assinados pela plataforma, vale ressaltar, têm validade jurídica. O serviço conta com planos pagos que variam de R$ 8,50 a R$ 149 por mês, mas também fornece um teste gratuito de 14 dias. A seguir, o TechTudo explica como funciona a ClickSign e o que é necessário para assinar documentos online com a plataforma.

1 de 5 ClickSign permite assinar documentos digitalmente — Foto: Guilherme Ramos/TechTudo ClickSign permite assinar documentos digitalmente — Foto: Guilherme Ramos/TechTudo

Como funciona a Clicksign?

A ClickSign permite que usuários assinem documentos com ou sem certificado digital. Entre os meios de autenticação oferecidos estão assinatura manuscrita, selfie com documento, selfie dinâmica, token de seis dígitos, Pix, assinatura via WhatsApp, biometria facial e documento oficial. A plataforma também fornece validade jurídica aos arquivos assinados, atribuição garantida pela Medida Provisória 2.200-2, que regularizou a utilização de meios eletrônicos para formalizar documentos.

2 de 5 ClickSign permite assinar documentos usando até mesmo o WhatsApp — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos ClickSign permite assinar documentos usando até mesmo o WhatsApp — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos

Além das assinaturas, a plataforma ainda tem outras soluções. A de "Automação" visa a simplificar o processo de criação e gestão de contratos, permitindo coletar dados de signatários com um único link, criar formulários inteligentes e incluir anexos (como foto e comprovante de residência) aos contratos. Ela é útil para escritórios ou empresas que trocam muitos documentos entre clientes, por exemplo.

A modalidade de "Integração", por sua vez, integra a assinatura eletrônica ao sistema da empresas. Assim, o cliente não precisa sair do site ou aplicativo da companhia, por exemplo, para assinar documentos. Isso é possível graças a uma API desenvolvida pela Clicksign. Assim como no modo de Automação, esta modalidade também fornece às empresas a possibilidade de os clientes assinarem documentos via WhatsApp.

Como assinar um documento digitalmente?

Para enviar um documento para ser assinado por outro usuário, é preciso fazer login na ClickSign e prosseguir com o upload do arquivo ao clicar em "Adicionar documento". Depois disso, basta adicionar os e-mails dos signatários e a forma de autenticação preferida. Para completar esse passo, é preciso indicar a data limite para que seja assinado e enviar. O signatário receberá o documento no e-mail indicado e, assim, poderá assiná-lo digitalmente.

3 de 5 Assinatura do ClickSign é válida juridicamente — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos Assinatura do ClickSign é válida juridicamente — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos

Para assinar, basta informar o CPF, a data de nascimento e o código recebido para confirmar o procedimento. A depender da forma de autenticação selecionada por quem enviou o arquivo, o usuário também pode fazer o processo por WhatsApp. Nesse caso, o signatário recebe uma mensagem no aplicativo de mensagens para seguir com a assinatura. Vale ressaltar que não é necessário fazer cadastro na ClickSign para assinar documentos.

Planos e preços

As diferentes modalidades oferecidas pela ClickSign são divididas em planos variados. O ClickSign Assinatura conta com quatro: o plano Eventual, que cobra R$ 8,50 por documento enviado e é limitado a um usuário; o Essencial, no valor de R$ 39 mensais, que permite até cinco usuários e 20 documentos por mês; o Profissional, com 70 documentos e oito usuários por R$ 79 ao mês; e o Empresarial, no qual a cobrança de R$ 149 mensais dá direito a 150 documentos para dez usuários na conta.

4 de 5 ClickSign oferece três tipos de serviço com preços variados — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos ClickSign oferece três tipos de serviço com preços variados — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos

Além dos planos de assinatura, o ClickSign Integração, com serviços a partir de 20 documentos, e o ClickSign Automação, a partir de 15 arquivos, também são disponibilizados pela plataforma. Para assiná-los, é necessário entrar em contato com o setor comercial da empresa. Vale lembrar que existe a possibilidade de fazer um período de graça por 14 dias sem precisar cadastrar cartão de crédito.

Clicksign é seguro?

O site da ClickSign conta com selo de segurança https ou SSL, que age como um sistema de criptografia para proteger informações, impedindo que os dados dos usuários sejam acessados por terceiros. Além disso, possui a certificação ISO 27001:2013, do Sistema de Gestão de Segurança da Informação.

5 de 5 ClickSign respondeu todas as reclamações do Reclame Aqui — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos ClickSign respondeu todas as reclamações do Reclame Aqui — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos

Na página da empresa no Reclame Aqui (RA), a ferramenta não tem avaliações suficientes para receber uma nota, mas todas as reclamações feitas foram respondidas. Cadastrada desde 2020 no RA, a ClickSign recebeu 18 reclamações, e sete delas foram marcadas como "resolvidas" e avaliadas. A maioria dos casos relatados fazem referência ao atendimento da empresa ou alguma falha de operação.

