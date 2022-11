Bloquear um site na Internet é uma atitude radical no seu PC ou notebook, mas que pode pôr um ponto final a diversas ameaças e potenciais problemas online. Seja por meio de plugins, códigos, roteador ou webapps, é possível bloquear endereços de diversas maneiras para proteger seus filhos, impedir distrações no computador da empresa, entre outras situações.

Como bloquear um site no PC

1. Edite o arquivo Hosts do seu computador

O Hosts é um arquivo especial do sistema que pode bloquear o acesso a determinados websites em todos os navegadores. Para acessá-lo, abra o Bloco de Notas em modo administrador e clique nas opções “Arquivo” seguido por “Abrir”.

Na janela que se abre, siga o endereço “C:\Windows\System32\Drivers\Etc” para acessar a pasta “etc”. Por fim, coloque a visualização em “Todos os arquivos” para abrir o Hosts.

Arquivo Hosts do Windows pode ser usado para bloquear sites

No arquivo Hosts, é preciso localizar o número do localhost no fim da página. Para bloquear um site, basta inserir a numeração no final do arquivo, seguido pelo endereço do site. Por exemplo, 127.0.0.1 www.facebook.com. Feito isso, basta salvar. Se quiser conferir detalhes com mais imagens, veja com bloquear sites no hosts.

Alguns usuários, porém, relataram que a página bloqueada no arquivo Hosts continua sendo aberta a partir do Google. Para resolver isso, é possível usar outras soluções, como as apresentadas a seguir.

Para quem está querendo bloquear sites no resultado do Google, uma boa saída é o Personal Blocklist. Com essa extensão, usuários têm um domínio diretamente da página do buscador, impedindo que o resultado volte a aparecer. Além disso, é possível restringir o acesso com o site aberto, por meio do atalho do app. Confira como bloquear um site dos resultados de buscas.

Personal Blocklist bloqueia pesquisas no Google caso o Hosts não funcione

3. Adicione uma conta de família do Windows

Se você tem crianças e pretende restringir ao conteúdo que ela acessa aos computadores, basta adicionar um membro de família como criança em Configurações > Contas > Família e outros usuários “Adicionar um membro da família”, fornecendo uma conta da Microsoft.

Feito isso, será necessário que a pessoa aceite o convite para ingressar na família. Ao fim, será possível gerenciar jogos e sites liberados aos usuários no endereço “account.microsoft.com/family”.

Conta de família do Windows 10 pode impedir que crianças acessem qualquer website

Se você está querendo focar no trabalho ou quer se afastar por um tempo das redes sociais, o Productivity Owl é uma extensão ideal para o seu Chrome . Com ela, é possível determinar o bloqueio de sites por momentos e dias específicos, o que pode livrar sua jornada de trabalho. Além disso, a extensão conta com um sistema que mede o respeito do usuário às suas próprias restrições.

Productivity Owl bloqueia sites no Chrome e tem nível de confiabilidade

Quem utiliza o Firefox pode optar por outra extensão: a LeechBlock. Um grande diferencial dela é o trabalho com conjunto de sites bloqueados. Assim, o usuário pode determinar bloquear apenas as redes sociais por um momento, depois os sites de vídeo ou feed de notícias. Caso você esteja bloqueando o computador de outra pessoa, é possível configurar uma senha para liberar o acesso.

LeechBlock para Firefox bloqueia grupos de sites no navegador

6. Usuário supervisionado do Chrome

Uma boa dica nativa para o Chrome é a criação de um usuário supervisionado no navegador. Nele, além de bloquear sites, o interessado pode também receber relatórios das páginas acessadas pelo usuário fiscalizado.

Para ativar, basta acessar o menu Pessoas > Adicionar Pessoa e marcar a caixa “Controlar e ver os websites que essa pessoa visita com o e-mail…”. Para mudar as configurações, basta selecionar o usuário e gerenciar a permissões do mesmo.

Chrome tem usuário supervisionado que pode ter acesso limitado a sites

7. Bloqueie diretamente no roteador

Se você quer ser radical e bloquear um site em todos os dispositivos conectados à sua Internet, basta bloqueá-lo no seu roteador. Para isso, abra o endereço 192.168.1.1 no navegador e digite a senha do seu modem.

Feito isso, procure pela opção “Security”, depois por “URL Filter” e adicione o site que quer bloquear. O caminho pode variar de acordo com o modelo do modem, mas costuma seguir o mesmo padrão.

Sites podem ser bloqueados diretamente no roteador para impedir acesso em outros dispositivos

Se você utiliza o Chrome ou o Safari, uma boa alternativa é o Mindful Browser. Com ele, é possível bloquear os sites tanto no Windows como no MacOS em poucos passos. Diferente de opções que impedem definitivamente, essa extensão oferece o acesso por tempo determinado e permite que o usuário proponha alternativas, como dar uma caminhada, ver outro conteúdo, entre outros. A ideia é fazer com que o internauta tome melhores atitudes.

Mindful Browser pode ser usado no Chrome e Safari para Windows ou Mac OS

Com uma proposta um pouco diferente, o Tabminder permite que o usuário acesse seus sites por tempo limitado. Com ele, por exemplo, é possível determinar um tempo máximo de 10 minutos para acessar o Facebook, Twitter e outras páginas distrativas com um simples clique no ícone do app. Ao fim do tempo, a extensão bloqueia a página automaticamente e pergunta se o usuário deseja reiniciar a navegação.

Tabminder permite que usuários acessem sites por tempo limitado

