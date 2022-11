Como comprar verificação no Twitter? Saiba tudo sobre mudança no selo

O Twitter lançou na última quarta-feira (9) uma versão atualizada do Twitter Blue, serviço de assinatura da plataforma que dá acesso a recursos premium. Uma grande mudança na rede social após a aquisição do microblog por Elon Musk foi no sistema de verificação de contas. Agora, qualquer pessoa, mesmo sem ser uma figura púbica, pode ter o selo azul de verificado ao lado do seu nome, basta pagar US$ 8 por mês (cerca de R$ 42). Por ora, o serviço está disponível apenas para usuários do iPhone ( iOS ) e ainda não foi lançado no Brasil.

Twitter Blue foi feita há uma semana e, desde então, uma onda de perfis falsos verificados se passando por figuras públicas e de empresas surgiu. Na última sexta-feira (11), usuários do Twitter relataram que a assinatura do Twitter Blue, que permite a compra do selo azul de verificação, não estava mais disponível. Ainda não se sabe o que causou a indisponibilidade do serviço, mas uma hipótese é que o Twitter tenha pausado a assinatura de novas contas para tentar lidar com o uso mal-intencionado da plataforma. A seguir, entenda melhor a polêmica envolvendo o novo selo de verificado do Twitter e saiba como comprar o status.

O que mudou na obtenção selo de verificação do Twitter? Entenda a polêmica

O novo Twitter Blue de Elon Musk passou a conceder o selo de verificação a qualquer pessoa assinante. Ou seja, todas as contas pagantes inscritas no iOS a partir de 9 de novembro receberão automaticamente o selo azul ao lado do nome, sem análise prévia da plataforma. A marca ficará disponível somente durante o período de assinatura.

Antes da gestão Musk, o Twitter só fornecia o selo de verificação a “contas ativas, notáveis e autênticas de interesse público”. Por exemplo, artistas, governantes e jornalistas. Os interessados precisavam preencher um formulário solicitando o selo. A empresa, então, checava se a conta era autêntica e fornecia a verificação gratuitamente. Agora, o Twitter não vai aceitar mais aplicações para verificação de conta, e o procedimento será feito exclusivamente por meio da assinatura do plano premium.

Contudo, após relatos envolvendo o uso indevido do selo azul, os usuários relataram na última sexta-feira (11) que a assinatura do Twitter Blue que permite a compra do selo de verificação não estava mais disponível. Sem dar detalhes, Elon Musk em resposta a um usuário da plataforma, no sábado (12), afirmou que o plano pago vai voltar “provavelmente no fim da próxima semana”.

Não assinei o Twitter Blue. Posso perder meu selo de verificação?

Segundo as normas do Twitter, o selo azul de verificação pode ser retirado sempre que o usuário violar de forma grave ou recorrente as regras de segurança, privacidade e autenticidade da rede social. Por exemplo, ataques violentos, assédio, propagação de ódio e outros tipos de comportamento semelhantes, além de divulgação de spam/fraude e falsificação de identidade, podem fazer um usuário perder o seu verificado.

Ainda, o selo pode ser removido automaticamente de contas inativas ou incompletas. Ou seja, contas que não têm um endereço de e-mail ou número de telefone verificados, uma imagem de perfil e um nome de exibição. Quem já tinha o selo e não cometeu nenhuma dessa infrações não perderá o selo.

Como comprar o selo de verificado do Twitter?

O Twitter liberou a nova versão do seu serviço de assinatura por US$ 8 por mês para contas criadas antes de 9 de novembro. Por enquanto, a assinatura só está disponível para usuários de iPhone e iPad e nos países que já contavam com o serviço: Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. O serviço ainda não está disponível no Brasil. Contudo, a venda da assinatura foi suspensa provavelmente devido à confusão do lançamento. A opção para assinar o Twitter Blue podia ser acessada pela barra lateral do aplicativo para iOS.

Além do selo de verificação, outro benefício do Twitter Blue é o acesso antecipado a recursos ainda em testes, como o botão de edição, e ferramentas extras, como a navegação personalizada e a leitura de artigos sem anúncios. Vale destacar que o Twitter não deixará de ser gratuito. Segundo o novo dono da plataforma, esse é apenas um esforço para monetizar a rede social e torná-la menos dependente de anúncios.

O que significa o novo selo de verificação no Twitter

Antes da mudança de Musk, o selo azul no Twitter permitia identificar contas de interesse público e autênticas. Para ser verificado, sua conta precisava ser notável e ativa. Era um processo mais burocrático, que necessitava de envio de documentos e outros procedimentos que levavam dias para análise da equipe da plataforma.

O selo de verificação deveria funcionar como um atestado de autenticidade. As pessoas batem o olho e sabem que aquele perfil pertence realmente aquela pessoa. Ou seja, que estão acompanhando publicações reais dos perfis. Agora, após o lançamento da nova versão do Twitter Blue, o ícone azul ao lado do nome de perfil indica que o usuário é um assinante pago. Ou seja, o seu significado mudou.

Como diferenciar os selos obtidos por compra e por autenticidade no Twitter?

Inicialmente, o Twitter colocava uma marca de “Oficial” (cinza), que fica abaixo do nome de usuário, para diferenciar assinantes do Twitter Blue de contas verificadas porque têm grande visibilidade. No entanto, horas após o lançamento, Musk retirou esse recurso.

O rótulo azul ficou responsável por diferenciar aqueles que compram o selo daqueles que já possuíam a verificação por autenticidade. Um aviso sobre a verificação da conta é exibido ao passar o mouse sobre o selo. Quando o selo foi adquirido antes de Musk assumir o Twitter, aparece a mensagem: “Esta conta é verificada porque é notável no governo, notícias, entretenimento ou outra categoria designada”. Agora, para aqueles que compraram o selo, aparece a mensagem: “Esta conta foi verificada porque está inscrita no Twitter Blue”. Porém, o selo é idêntico em ambos os casos.

No entanto, diversos relatos surgiram de contas verificadas compradas que estão se passando por indivíduos e empresas, divulgando discursos de ódio e aplicando golpes. O que levou o Twitter voltar atrás e reativar o selo cinza. “Para combater a falsificação de identidade, adicionamos um rótulo 'Oficial' a algumas contas”, explica o tweet feito pela página de suporte da plataforma.

Twitter e os perigos para a segurança digital

A assinatura do Twitter Blue não faz a mesma checagem de dados do processo anterior para fornecer a verificação, o que permite que qualquer conta inscrita no serviço tenha o selo instantaneamente. Essa mudança pode representar perigo para a segurança digital dos usuários, uma vez que contas verificadas falsas podem ser usadas para aplicar golpes, ataques de phishing, distribuição de malware, disseminação de fake news e discursos de ódio.

Dois dias após a liberação do recurso, uma conta falsa da farmacêutica Eli Lilly & Co registrada no Twitter Blue publicou “Estamos animados em anunciar que a insulina é gratuita agora”. Em seguida, a empresa precisou postar um esclarecimento na conta verdadeira da marca na rede social. O ex-presidente Donald Trump e o astro do basquete LeBron James também tiveram perfis fakes verificados. Os inúmeros relatos de casos envolvendo o uso mal-intencionado do selo podem ter motivado a suspensão do serviço temporariamente.