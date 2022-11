Como conseguir cupom de desconto na Black Friday? Veja 5 sites úteis

Conseguir cupons de desconto é uma boa dica para economizar mais na Black Friday , que este ano acontece dia 25 de novembro . Sites como Cuponomia , Méliuz e Cupons TechTudo disponibilizam códigos promocionais em lojas online que reduzem o valor da compra. As plataformas são de uso intuitivo: basta copiar o código e aplicá-lo antes do pagamento para conseguir a redução no preço. Além de cupons, alguns serviços também disponibilizam cashback , aumentando ainda mais a economia.

Ao aplicar os cupons, é importante atentar para as restrições de cada código. Alguns podem ser válidos apenas para determinados produtos ou categorias, ou ainda restritos a novos usuários, por exemplo. Para ajudar você a economizar na Black Friday 2022, o TechTudo preparou uma lista com cinco sites para encontrar cupons de desconto. Veja, a seguir, seus principais recursos.

1 de 6 Conseguir cupom de desconto ajuda a economizar na Black Friday; veja sites que ofertam códigos — Foto: Karolina Grabowska/Pexels Conseguir cupom de desconto ajuda a economizar na Black Friday; veja sites que ofertam códigos — Foto: Karolina Grabowska/Pexels

📝 O que é cashback? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

1. Cupons TechTudo

A página de cupons do TechTudo reúne códigos promocionais para uso nos principais e-commerces do Brasil, como Americanas e Submarino, além de ofertas e frete grátis. As promoções disponibilizadas na plataforma são atualizadas diariamente, de forma que o consumidor encontra apenas as ofertas que estão ativas.

2 de 6 TechTudo possui uma página exclusiva com códigos de desconto para produtos e frete grátis — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre TechTudo possui uma página exclusiva com códigos de desconto para produtos e frete grátis — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Na página inicial do Cupons TechTudo, o usuário pode conferir os e-commerces em destaque e a quantidade de códigos que cada um disponibiliza, bem como as ofertas inseridas recentemente e uma seleção dos “Top Cupons”. Para buscar uma loja, basta usar a barra de pesquisa do canto superior direito. A ativação do desconto é bem simples: basta clicar em “Pegar cupom”, copiar o código, ir para o site da loja e colá-lo no carrinho de compras ou na hora de escolher a forma de pagamento.

2. Cuponomia

Cuponomia é um site gratuito que disponibiliza cupons de desconto, cashbacks e promoções especiais em duas mil lojas, incluindo O Boticário, Amazon, Netshoes e AliExpress. A página inicial mostra os 25 melhores cupons da semana, e o consumidor pode encontrar outros códigos buscando por uma loja específica ou navegando pelas categorias. Além do site, o Cuponomia também possui extensão para navegador. Ao adicioná-la, você é alertado sobre cupons e ofertas de cashback logo que entra no site da loja.

3 de 6 Cuponomia disponibiliza cupons de desconto e cashbacks para mais de 2 mil lojas online — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Cuponomia disponibiliza cupons de desconto e cashbacks para mais de 2 mil lojas online — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Para resgatar o cupom de desconto, clique sobre “Ver Cupom”. Depois, basta digitar o código antes de finalizar a compra no site da loja escolhida. No caso de promoções, é só clicar em “Ver promoção” para ser direcionado para a página dos produtos. Para garantir o cashback, por sua vez, é preciso se cadastrar na plataforma antes. O dinheiro de volta será adicionado à sua carteira do Cuponomia e pode ser resgatado sem custo para sua conta bancária sempre que o saldo chegar aos R$ 20.

3. Cuponeria

Assim como o Cuponomia, o Cuponeria reúne cupons de desconto e cashback que podem ser aplicados em mais de duas mil lojas — físicas e online. Entre as marcas parceiras estão Americanas, Netshoes, Amazon e Casas Bahia. O serviço já oferece uma aba dedicada à Black Friday 2022 (https://www.cuponeria.com.br/black-friday), com descontos e cashback de até 80% e 20%, respectivamente. Além da versão web, o cuponeria também possui extensão para navegador e aplicativo para Android e iPhone (iOS).

4 de 6 Cuponeria disponibiliza cupons de desconto para lojas físicas, online e delivery — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Cuponeria disponibiliza cupons de desconto para lojas físicas, online e delivery — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Para resgatar o cupom de desconto, basta navegar pelas categorias ou lojas, ou digitar o nome da marca desejada na barra de pesquisa. Em seguida, clique sobre o cupom e selecione “copiar e ir para a loja”. Por fim, cole o código copiado na hora de concluir a compra. Se a oferta não tiver código, é só clicar em “aproveitar oferta” para ser direcionado para a página especial. Alguns cupons são exclusivos para usuários cadastrados no Cuponeria. No caso de lojas físicas, é preciso emitir o cupom e apresentá-lo no smartphone.

4. Méliuz

O Méliuz disponibiliza cupons de desconto e cashback em diversas lojas virtuais. Para ajudar o consumidor a economizar ainda mais, o serviço oferece uma extensão para navegador que testa e aplica automaticamente cupons de desconto. O plugin também permite ativar o cashback direto no site da loja. Além da versão web, o Méliuz está disponível como aplicativo para Android e iPhone (iOS).

Para encontrar cupons no site, basta rolar a página e navegar pelas principais lojas ou pelas categorias. Ao encontrar uma oferta, clique em “Ver Cupom” e copie e cole o código no carrinho de compras da loja. Para garantir cashback, por sua vez, é preciso se cadastrar no Méliuz. Feito isso, basta buscar pela loja desejada e clicar em “Ativar CashBack” para ser redirecionado para o site de compra.

5 de 6 Méliuz possui extensão para navegador que testa e aplica automaticamente cupons de desconto — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Méliuz possui extensão para navegador que testa e aplica automaticamente cupons de desconto — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

O dinheiro de volta aprece no extrato do Méliuz e pode ser resgatado para sua conta bancária sempre que o saldo chegar a R$ 20. A plataforma conta também com um cartão de crédito próprio sem anuidade e com 2% de cashback.

O Promobit é uma comunidade que reúne as melhores ofertas dos principais e-commerces do país. O diferencial da plataforma é que todas as promoções são cadastradas pelos próprios consumidores e passam por uma rigorosa curadoria da equipe de moderação. No menu principal, o usuário encontra uma aba dedicada aos cupons de desconto. É possível procurar códigos promocionais pelo nome do e-commerce na barra de pesquisa, ou navegar pelas lojas parceiras e categorias. Entre as marcas parceiras estão 99, Americanas, Netshoes e McDonald's.

6 de 6 Promobit permite monitorar cupons de desconto por meio de lista de desejos — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Promobit permite monitorar cupons de desconto por meio de lista de desejos — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Na página de cupons do site, o consumidor encontra uma seleção com as melhores lojas e os melhores códigos, além de ter a opção de acessar os últimos descontos inseridos na plataforma. Para facilitar as compras, o usuário pode monitorar um cupom pelo aplicativo de promoções do Promobit para Android ou iPhone (iOS). Basta criar uma lista de desejos e inserir uma descrição do código desejado.

