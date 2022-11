Como controlar toda a casa por voz sem aparelhos smart? Veja três formas

O lançamento de dispositivos como caixinhas Amazon Echo e robôs aspiradores impulsionou o sucesso das casas inteligentes. Porém, além dos eletrônicos que já contam com recursos inteligentes, como o suporte à Alexa , existem outras opções mais simples e em conta, que também podem ser controladas por voz e automatizar sua casa. Em vez de investir em lâmpadas smart , por exemplo, é possível automatizar as que você já possui comprando um interruptor inteligente .

Já os controles remotos universais, além de funcionarem por voz, permitem controlar até equipamentos mais antigos, como aparelhos de ar-condicionado e TVs. Para ajudar os usuários que desejam aproveitar as ofertas da Black Friday, o TechTudo preparou uma lista de dispositivos que podem controlar aparelhos não smart via comandos de voz. Confira, a seguir.

O Smart Controle Universal Wi-Fi Positivo é compatível com Alexa e Google Assistente — Foto: Reprodução/Amazon

1. Controle universal

Os controles universais são dispositivos que prometem gerenciar todos os aparelhos com suporte a controle remoto em sua casa. Embora não sejam novidade no mercado brasileiro, os modelos smart têm se popularizado por serem integrados com assistentes virtuais e por permitirem que seu smartphone, por exemplo, controle todos os dispositivos de sua sala de estar.

Normalmente, os controles smart utilizam a interface de infravermelho — ou seja, funcionam pelo mesmo método de comunicação de um controle remoto convencional. Isso garante uma maior compatibilidade para os dispositivos, sendo possível controlar até equipamentos mais antigos.

Controle universal pode ser conectado com mais de um aparelho — Foto: Divulgação/Amazon

No mercado brasileiro, é possível encontrar soluções de smart controles por valores a partir dos R$ 109, como a opção da Positivo Casa Inteligente. O modelo se conecta à rede de 2,4 GHz e é compatível com Google Assistente e Alexa.

Outra solução disponível no mercado nacional é o Elsys EPGG18. Oferecido por valores a partir dos R$ 129, o modelo promete ser compatível com televisores, set-top boxes, aparelhos de ar-condicionado e outros, tendo uma área de cobertura de até 8 m em 360 graus.

2. Interruptor inteligente

Os interruptores inteligentes são mais uma forma de reaproveitar dispositivos que você já possui. Com eles, é possível controlar, de forma remota, as lâmpadas que você já tem na sua casa, sejam elas incandescentes, de LED, fluorescentes ou de qualquer outro tipo. O interruptor inteligente pode substituir um interruptor convencional, oferecendo conexão Wi-Fi e, consequentemente, com seu celular.

A instalação de um interruptor inteligente, no entanto, não é tão simples quanto de uma lâmpada smart. O processo requer certa alguma familiaridade com elétrica, o que não deve ser um grande impedimento para sua instalação. No mercado brasileiro, já existem opções por preços bem interessantes.

Interruptor inteligente é opção para controlar lâmpadas não smart — Foto: Divulgação/Intelbras

No varejo online, é possível encontrar interruptores inteligentes de entrada, como o modelo da Ekaza com dois botões, por valores a partir dos R$ 123. O modelo permite interação via Wi-Fi, Bluetooth e, claro, por toques. Outra opção é o interruptor smart da Intelbras, que aparece no varejo online por R$ 139. O dispositivo também traz duas teclas sensíveis ao toque, pode se conectar a redes de 2,4 GHz, e é compatível com Alexa e Google Assistente.

3. Tomada inteligente

As tomadas inteligentes são alguns dos itens mais acessíveis para quem quer ter uma casa inteligente, além de serem compatíveis com praticamente qualquer eletrônico. Sua função básica é controlar o fluxo de energia de uma tomada remotamente, permitindo que os usuários liguem ou desliguem o que está conectado.

Modelos como o Smart Plug da Coibeu, por exemplo, trazem entradas USB para o carregamento de dispositivos compatíveis, além de suporte a assistentes virtuais e recursos como cronometragem, o que pode ser útil para definir o um tempo em que a tomada deve fornecer alimentação a um determinado componente. O Smart Plug da Coibeu aparece no varejo online por valores a partir dos R$ 69.

Tomada inteligente da Ekaza pode ser controlada via aplicativo, Alexa ou Google Assistente — Foto: Divulgação/Ekaza

A Positivo, que possui uma linha bem ampla de produtos para casas inteligentes, também oferece uma solução de tomada Wi-Fi. O smart plug da marca aparece no varejo online por valores a partir dos R$ 79, sendo uma opção de 10 A compatível com assistentes virtuais, e que conta com diversos recursos que podem ser gerenciados via app.

